«Интер» вышел в финал ЛЧ / КЕЧ в 6-й раз. У клуба 3 победы в турнире
«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз.
Команда Симоне Индзаги одержала победу над «Миланом» в полуфинале (2:0, 1:0). В финальном матче она встретится с «Реалом» или «Манчестер Сити».
«Интер» вышел в финал турнира, который ранее назывался Кубком европейских чемпионов, в шестой раз в истории. На счету клуба 3 победы в соревновании – в 1962, 1965 и 2010 годах.
Чаще «Интера» в финал этого турнира выходили только «Реал» (17 раз), «Милан», «Бавария» (по 11), «Ливерпуль» (10), «Ювентус» (9) и «Барселона» (8).
«Интер» сыграет в финале ЛЧ впервые с 2010-го. Итальянский клуб вышел в финал впервые за 6 лет
А недавно отпраздновали 25-летие легендарной победы в Кубке Интертото 😂
последние 4 игр между этими командами Интер 7-0 выйграл, так что удачи милану следующей сезон ЛЕ😅
1985 год. Игрока Юве сбивают за 10 метров до штрафной соперника, пенальти.
https://youtu.be/gXUyUqg12PA
1996 Отскок от школотронов Аякса по пенальти:)