«Интер» вышел в финал ЛЧ / КЕЧ в 6-й раз. У клуба 3 победы в турнире

Теги Интер Милан Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз.

Команда Симоне Индзаги одержала победу над «Миланом» в полуфинале (2:0, 1:0). В финальном матче она встретится с «Реалом» или «Манчестер Сити». 

«Интер» вышел в финал турнира, который ранее назывался Кубком европейских чемпионов, в шестой раз в истории. На счету клуба 3 победы в соревновании – в 1962, 1965 и 2010 годах. 

Чаще «Интера» в финал этого турнира выходили только «Реал» (17 раз), «Милан», «Бавария» (по 11), «Ливерпуль» (10), «Ювентус» (9) и «Барселона» (8). 

«Интер» сыграет в финале ЛЧ впервые с 2010-го. Итальянский клуб вышел в финал впервые за 6 лет

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52 комментария

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Buharoid
Ювентус конечно фантастический лузер финалов, из 9 проиграть 7.
+57
-1
+56
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Этот Райола хочет денег
Это очень большой успех для них. Но в финале их будет ждать или покрытый шрамами и опытом ЛЧ Реал или монструозные и голодные до победы в ЛЧ Мансити. Будет очень сложно, мягко говоря
+27
-2
+25
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Burel
Самый великий клуб Италии
+39
-22
+17
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trav
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Теперь жувентино будут угорать над интеристами, что у них тоже много проигранных финалов((( с жувой не сравнится, конечно, там вообще кошмар, но тем не менее.
Как тут можно будет угорать, если даже при поражении у Интера будет 3/6 - 50%? У Жувы 2/9 это вообще курам на смех навека
+15
-1
+14
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Stewart D.
Надо брать финал
+13
-1
+12
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Joey Ramone
Надеюсь Моур также выйдет в финал ЛЕ и как и в прошлом году пожелает удачи Индзаги.
+11
-2
+9
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Burel
Ответ Buharoid
Ювентус конечно фантастический лузер финалов, из 9 проиграть 7.
5 подряд после 1996 года
+10
-1
+9
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Cirillo Capre
Бенфика 7 раз была в финале, Аякс 6 раз.
+7
-1
+6
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Xell
Ответ Burel
Ювентус - король финалов 😂😂
Он чокер
+5
-1
+4
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Stewart D.
Ответ Kazbek Ilyassovskiy
Бенфика тоже много раз в финал выходила, почаще Интера.
Ну ладно давай тогда бенфику в финал вместо интера(
+4
0
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Тюменец
Ответ Burel
Ювентус - король финалов 😂😂
Судя по статистике, скорее королева ))
+3
-1
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Burel
Ответ rigobersong
Там самый рофл в том, что и победы были просто курам на смех:) 1985 год. Игрока Юве сбивают за 10 метров до штрафной соперника, пенальти. https://youtu.be/gXUyUqg12PA 1996 Отскок от школотронов Аякса по пенальти:)
ну в 96 нормальная победа, стоит признать. Единственный легитимный КЧ у гоббов.
А недавно отпраздновали 25-летие легендарной победы в Кубке Интертото 😂
+2
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d.radbil
Ответ Buharoid
Ювентус конечно фантастический лузер финалов, из 9 проиграть 7.
Если они выйдут в финал ЛЕ на Рому, то могут установить новое достижение)
+5
-4
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Магомед Исрапилов
Ответ Сергей Вашурин
Милан 7 взял и кто интер такое
Интер тот который дал под жопник милану, и вышел в финал,
последние 4 игр между этими командами Интер 7-0 выйграл, так что удачи милану следующей сезон ЛЕ😅
+1
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Юрий Кечко
Ответ trav
Как тут можно будет угорать, если даже при поражении у Интера будет 3/6 - 50%? У Жувы 2/9 это вообще курам на смех навека
Ну так они в них и играли чаще , особенно в современной истории лч
+2
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Паша Деревянко
Да с Реалом будет финал. А если с сити им же хуже, ребята из Интернационале в отличие от пластмассового проекта великий клуб с историей и тремя ЛЧ в кармане. Будет четвертая😎
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Тюменец
Четвертая победа будет очень кстати!))
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Xell
Сравните это с Джувой 2-7 по победам в финалах)))
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Pazzo7
Ждем в финале конфетку-Сити) С Реалом бороться будет тяжело, но тоже можно! :D
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rigobersong
Ответ Buharoid
Ювентус конечно фантастический лузер финалов, из 9 проиграть 7.
Там самый рофл в том, что и победы были просто курам на смех:)

1985 год. Игрока Юве сбивают за 10 метров до штрафной соперника, пенальти.

https://youtu.be/gXUyUqg12PA

1996 Отскок от школотронов Аякса по пенальти:)
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Андрей Хенто
В новости указаны не верные года побед Интера. В 1962 году победила Бенфика, а Интер побеждал два года подряд в 1964 и 1965. Причем в 1964 году выиграли у Мадрида, так что есть шанс у Мадрида взять реванш.
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Cirillo Capre
Ответ Андрей Хенто
В новости указаны не верные года побед Интера. В 1962 году победила Бенфика, а Интер побеждал два года подряд в 1964 и 1965. Причем в 1964 году выиграли у Мадрида, так что есть шанс у Мадрида взять реванш.
Новость вообще косячная по всем фронтам
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d.radbil
Ответ Burel
что ты влез со своей лигой Европы, если не понимаешь о чём речь ?. Ювентус ужасен в финалах ЛЧ 2-7. В других финалах еврокубков всё прекрасно 7-1
Ну так круто же! В этом году есть хороший шанс восстановить равновесие выступлений в финалах еврокубков. В случае поражения 0:1 в в финале ЛЕ как раз будет идеальный баланс))
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Burel
Ответ d.radbil
При том, что Моур очень здорово умеет настраивать свою команду на финал. Поэтому вряд ли Юве в этом году сможет улучшить баланс побед/поражений в финалах
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internazionale_nerazzurri
Ответ Febos_
Комментарий удален модератором
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