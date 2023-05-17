«Интер» вышел в финал ЛЧ / КЕЧ в 6-й раз. У клуба 3 победы в турнире

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов в шестой раз.

Команда Симоне Индзаги одержала победу над « » в полуфинале (2:0, 1:0). В финальном матче она встретится с «Реалом» или «Манчестер Сити».

« » вышел в финал турнира, который ранее назывался Кубком европейских чемпионов, в шестой раз в истории. На счету клуба 3 победы в соревновании – в 1962, 1965 и 2010 годах.

Чаще «Интера» в финал этого турнира выходили только «Реал» (17 раз), «Милан», «Бавария» (по 11), «Ливерпуль» (10), «Ювентус» (9) и «Барселона» (8).

«Интер» сыграет в финале ЛЧ впервые с 2010-го. Итальянский клуб вышел в финал впервые за 6 лет