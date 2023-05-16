«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов и сыграет с победителем пары «Реал» – «Ман Сити»
«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов.
В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0).
В финале турнира «нерадзурри» сыграют с «Реалом» или «Манчестер Сити».
Второй финалист определится в ответном матче на «Этихад Стэдиум» в среду, 17 мая. В первом матче «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью (1:1).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Милан».
Черданцев достойно отработал в этом матче