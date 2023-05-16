«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов и сыграет с победителем пары «Реал» – «Ман Сити»

Теги Интер Милан Манчестер Сити Реал Мадрид серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» по сумме двух матчей обыграл «Милан» (2:0, 1:0).

В финале турнира «нерадзурри» сыграют с «Реалом» или «Манчестер Сити».

Второй финалист определится в ответном матче на «Этихад Стэдиум» в среду, 17 мая. В первом матче «Реал» и «Ман Сити» сыграли вничью (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Милан».

Материалы по теме

113 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пепси пеналдувич
Неожиданно конечно, темная лошадка. По приколу еще и выиграют ЛЧ.
+51
-11
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лев Чернецов
Совсем безвольно Милан уступил, жаль.
+36
-1
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yrok77
Ответ Пепси пеналдувич
Неожиданно конечно, темная лошадка. По приколу еще и выиграют ЛЧ.
выИграют
+29
-5
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TushcanRash
На мой взгляд это худший полуфинал Лч за последние лет 15 , это было ужасно , еле досмотрел , а тем более дослушал
+36
-15
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Zidane 21
без вариантов притоплю за Интер в финале ЛЧ
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Этот Интер похож на гибридный Челси Тухеля 2021 и вполне может обыграть Сити (если пройдёт)
+15
-3
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rigobersong
Удачи Интеру в финале:)
+24
-13
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem89S
Ответ Сергей Орлов
Сити им минимум четыре в финале воткнёт
Да да да слышали уже эту песню,втыкалищики постоянно всем втыкать стараются,итог нуль ЛЧ
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yrok77
Ответ Бременер
не выИграют, но побЬедить могут
финал есть финал, в одном матче может произойти что угодно
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Wesley
Браво, Интер! Удачи в финале!
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BZB
Всех интеристов с победой! Верим в нашу любимую команду!
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Александрович
Прежде чем отправлять Пиоли в отставку вспомните где был Милан до его прихода,Пиоли проделал огромную работу ему нужно дать еще по работать
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Казанов
Поздравляю всех болельщиков Интера! От Лациале, наша часть души там тоже у вас есть. Индзаги ждём победы!
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Азрет-Али Айбазов
Ответ whereissuso
Пиоли, спасибо за чемпионство, всего хорошего.
Решил сделать его крайним?
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Макс Кидалов
Ответ TushcanRash
На мой взгляд это худший полуфинал Лч за последние лет 15 , это было ужасно , еле досмотрел , а тем более дослушал
Согласен, для нейтрального болельщика вообще матч скучный и не смотрелся совсем, досмотрел только из за того что это полуфинал лч все таки . Только для фанатов милана и интера матч был интересен
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vegas Knight
Ожидал Наполи на их месте. Молодцы.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lucky Guy
Ответ Пепси пеналдувич
Неожиданно конечно, темная лошадка. По приколу еще и выиграют ЛЧ.
Без шансов. Любой из второй пары полуфиналистов катком пройдется по Интеру
+14
-10
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TushcanRash
Ответ yrok77
выИграют
Надо Чердаку тоже пару словарей подарить , мало того что он футбол смотрел последний раз году так в 2011 , так ещё половину русских слов забыл
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бременер
Ответ yrok77
выИграют
не выИграют, но побЬедить могут
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Кузнецов
буду болеть за "Интер" в финале - очень интересный тренер Симоне Индзаги! да и хочется иногда простых чудес!

Черданцев достойно отработал в этом матче
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mr kovalsky
Ответ hompos
Нет, интер не заслужил выиграть лч вообще из группы должна была выходить барса а не интер но судья так не думал открыто топя барсу не ставя 100% пенальти в ворота интера и баварии
Да что ж такое то, опять нашу Барселону потоптали, в прошлом году Айнтрахт в ле, в этом судья с. Интером
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Парвин Абилов
Интер хорош , Индзаги браво , команде удачи в финале 👍
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екн Лор
Если Сити пройдёт в финал, Интер должен на багаже Жозе огорчить каталонцев)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xell
Такой Интер может выиграть ЛЧ.С победой!
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Хенто
Индзаги в очередной раз подтвердил свое реноме кубкового тренера. Абсолютно заслуженно победили и вышли в финал, красавцы.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий