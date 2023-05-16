«Интер» вышел в финал Лиги чемпионов.

В полуфинале чемпионов « » по сумме двух матчей обыграл « » (2:0, 1:0).

В финале турнира «нерадзурри» сыграют с «Реалом» или « ».

Второй финалист определится в ответном матче на «Этихад Стэдиум» в среду, 17 мая. В первом матче « » и «Ман Сити» сыграли вничью (1:1).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» – «Милан».