Кайл Уокер: «Винисиус попытался обыграть меня «радугой», я сказал ему: «Не делай так, я не хочу быть мемом». Уважаю его»

Кайл Уокер рассказал, о чем говорил с Винисиусом после первого полуфинала Лиги чемпионов.

После матча защитник «Манчестер Сити» и вингер «Реала» дали друг другу пять и обнялись.

«Я подошел, чтобы обнять его, потому что он попытался обыграть меня «радугой» (финт с перебросом мяча над головой соперника – Sports.ru). Так что я сказал ему что-то вроде: «Пожалуйста, не делай это снова, я не хочу быть мемом».

Боксеры дерутся, проводят хороший бой, а потом пожимают друг другу руки – это то уважение, которое я испытываю к нему. То же самое и с любым другим игроком – после хорошего матча вы выражаете им уважение, потому что они этого заслуживают.

Но после стартового свистка уважению нет места. Я проявлю к нему уважение, которого он заслуживает, после финального свистка, но до этого момента человек человеку волк.

Вы ведь не скажете: «Давай, проходи и забивай». Я представляю « », большой клуб с огромными амбициями. Если я не могу конкурировать с топ-игроками из « », «ПСЖ» или с кем бы то ни было еще, меня не должно здесь быть. Я должен быть уверен, что выступаю против лучших и способен справляться с лучшими», – сказал защитник «Манчестер Сити».

Первый матч 1/2 финала чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился вничью (1:1). Ответная игра пройдет в среду, 17 мая, на «Этихад Стэдиум».