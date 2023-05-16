Кайл Уокер: «Винисиус попытался обыграть меня «радугой», я сказал ему: «Не делай так, я не хочу быть мемом». Уважаю его»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Кайл Уокер Винисиус Жуниор Футбол

Кайл Уокер рассказал, о чем говорил с Винисиусом после первого полуфинала Лиги чемпионов.

После матча защитник «Манчестер Сити» и вингер «Реала» дали друг другу пять и обнялись.

«Я подошел, чтобы обнять его, потому что он попытался обыграть меня «радугой» (финт с перебросом мяча над головой соперника – Sports.ru). Так что я сказал ему что-то вроде: «Пожалуйста, не делай это снова, я не хочу быть мемом».

Боксеры дерутся, проводят хороший бой, а потом пожимают друг другу руки – это то уважение, которое я испытываю к нему. То же самое и с любым другим игроком – после хорошего матча вы выражаете им уважение, потому что они этого заслуживают.

Но после стартового свистка уважению нет места. Я проявлю к нему уважение, которого он заслуживает, после финального свистка, но до этого момента человек человеку волк.

Вы ведь не скажете: «Давай, проходи и забивай». Я представляю «Манчестер Сити», большой клуб с огромными амбициями. Если я не могу конкурировать с топ-игроками из «Реала», «ПСЖ» или с кем бы то ни было еще, меня не должно здесь быть. Я должен быть уверен, что выступаю против лучших и способен справляться с лучшими», – сказал защитник «Манчестер Сити».

Первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити» завершился вничью (1:1). Ответная игра пройдет в среду, 17 мая, на «Этихад Стэдиум».

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26 комментариев

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Андрей Хенто
Да вообще отличное противостояние у них было и с огромным уважением игроки относятся друг к другу. Многим болельщикам не мешало бы последовать такому примеру. Уокеру респект!
+63
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+61
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Roman
Уокер на адеквате
+48
-3
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bostonKG
Респект
+28
-1
+27
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Ебздрогыч
Увадение Уокеру, за его позицию и чувство юмора
+12
-3
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Ruslan3132
Все сказал по факту. Интересное противостояние, им самим интересно походу )
+9
0
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Том Сойев
Ответ Aleksey Yashin
В России Винисиусу просто запретили бы использовать финт "Радуга"
потому что это дискредитирует правительство рф
+11
-4
+7
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Aleksey Yashin
В России Винисиусу просто запретили бы использовать финт "Радуга"
+9
-4
+5
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Сергей Максимюк
Интересно все таки, как так выходит, что в Ла Лиге Винисиус это "грязный провокатор", а в Лиге Чемпионов у него со всеми соперниками нормальные отношения?)
+7
-2
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Faulheit
учитывая как они обнимались после матча, Уокер явно говорит от души
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Андрей Хенто
Ответ Fan of Sport
И с Араухо они тоже друг друга уважают, в целом Винисиус нормальный парень, но часто поддаётся на провокации соперников.
Да, всегда общаются после матчей. Помню как в последнем Класико в чемпионате, Винисиус забил курьезный гол, когда Араухо подправил мяч в свои ворота и бразилец был первым, кто сразу же после этого момента подошел и поддержал Араухо. Согласен, если научиться с этим справляться, станет большим игроком с великолепной карьерой, все предпосылки для этого есть.
+3
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+3
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Fan of Sport
Ответ Андрей Хенто
Да вообще отличное противостояние у них было и с огромным уважением игроки относятся друг к другу. Многим болельщикам не мешало бы последовать такому примеру. Уокеру респект!
И с Араухо они тоже друг друга уважают, в целом Винисиус нормальный парень, но часто поддаётся на провокации соперников.
+3
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Фёдор Кузнецов
Ответ XavIniesta2008-2015
Я бы отметил, что эта радуга ни к чему не привела. Уокер догнал Винисиуса и оттеснил корпусом Просто вдумайтесь, что за карьеру в Сити Уокер успел сыграть против Винисиуса,Азара,Сона,Мане,Мбаппе,Неймара и хотя бы один раз съел каждого из них
Когда он съел Винисиуса?
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Антон Орехов
Ответ Андрей Хенто
Да вообще отличное противостояние у них было и с огромным уважением игроки относятся друг к другу. Многим болельщикам не мешало бы последовать такому примеру. Уокеру респект!
Это как интересная партия в шахматы играешь и наслаждаешься.
+2
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Дмитрий Яруллин
а теперь вспомните испанских дуболомов - ноунеймов, которых Неймар обыгрывал радугой …
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Фёдор Кузнецов
Половина защитников Ла Лиги уже бы увидело в этом провокацию
+1
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ML26
Где ригоберка, который недавно утверждал, что Вини все ненавидят даже за пределами Испании? Что с лицом?
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Винисиус Жуниор
Аналогично отношусь к Уокеру, отличный соперник.
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АРТУР АЛИЕВ
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ДнепрЧемпион1983
Рюдигер холанд единоборства тоже отличные были
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Antonio Conte
Крутой Уокер:испытание Мадридом
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Max Payne
Ответ Rojo Crio
Ладно, ладно Кайл я понял, только одень штаны и отойди.
Норм фантазии у тебя чуваааак
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Aram Avanesian
Слова адекватного профессионала
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