«Вальядолид» потребовал отстранить до конца сезона судью, свистнувшего на перерыв во время гола, и больше не назначать его на матчи клуба и его прямых конкурентов

Теги Ла Лига судьи Вальядолид Мигель Анхель Ортис Арьяс Футбол

«Вальядолид» потребовал отстранить судью Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса.

Напомним, в 34-м туре Ла Лиги «Вальядолид» на своем поле уступил «Севилье» (0:3). В концовке первого тайма при счете 0:0 главный арбитр матча Мигель Анхель Ортис Арьяс дал свисток на перерыв в момент, когда защитник «Вальядолида» Серхио Эскудеро забил гол ударом из-за пределов штрафной. В итоге гол не был засчитан.

«Вальядолид» направил в Комитет по проведению соревнований документ с жалобой в связи с действиями арбитра в матче против «Севильи», который состоялся в минувшее воскресенье. 

В этой редакции федеральному органу было предложено согласиться с отстранением судьи Мигеля Анхеля Ортиса Ариаса на оставшуюся часть сезона, а также с тем, чтобы Технический судейский комитет больше не назначил его ни на одну встречу, проводимую «Вальядолидом» или командами, которые напрямую конкурируют с законными интересами клуба.

«Вальядолид» не успокоится, пока он не будет услышан и пока наше недовольство не станет очевидным. Мы будем настаивать на защите наших прав в знак уважения к нашей 95-летней истории в испанской Ла Лиге и ко всем болельщикам, которых представляет клуб», – говорится в заявлении бело-фиолетовых.

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3 комментария

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Roman_ello
Давно б ввели остановки времени и финальную сирену по истечении. А! И прописать либо, как в хоккее, что гол не засчитан, либо как в баскетболе, пока не коснулся земли — засчитывать
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Леван Мкртчян
Ответ & Co1366
Получается, мяч летел в ворота выше скорости звука ... свистка арбитра!
Если бы такое решение в Испании было принято в пользу Реала или Барсы , то юзеры писали что-то вроде: скорость перевода транзакции на счет судьи оказалась выше скорости полета мяча
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& Co1366
Получается, мяч летел в ворота выше скорости звука ... свистка арбитра!
+2
-2
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