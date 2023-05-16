«Вальядолид» потребовал отстранить до конца сезона судью, свистнувшего на перерыв во время гола, и больше не назначать его на матчи клуба и его прямых конкурентов

«Вальядолид» потребовал отстранить судью Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса.

Напомним, в 34-м туре «Вальядолид» на своем поле уступил «Севилье» (0:3). В концовке первого тайма при счете 0:0 главный арбитр матча Мигель Анхель Ортис Арьяс дал свисток на перерыв в момент, когда защитник « » Серхио Эскудеро забил гол ударом из-за пределов штрафной. В итоге гол не был засчитан.

«Вальядолид» направил в Комитет по проведению соревнований документ с жалобой в связи с действиями арбитра в матче против «Севильи», который состоялся в минувшее воскресенье.

В этой редакции федеральному органу было предложено согласиться с отстранением судьи Мигеля Анхеля Ортиса Ариаса на оставшуюся часть сезона, а также с тем, чтобы Технический судейский комитет больше не назначил его ни на одну встречу, проводимую «Вальядолидом» или командами, которые напрямую конкурируют с законными интересами клуба.

«Вальядолид» не успокоится, пока он не будет услышан и пока наше недовольство не станет очевидным. Мы будем настаивать на защите наших прав в знак уважения к нашей 95-летней истории в испанской Ла Лиге и ко всем болельщикам, которых представляет клуб», – говорится в заявлении бело-фиолетовых.