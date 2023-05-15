Роналдо о незасчитанном голе «Вальядолида» в ворота «Севильи»: «До сих пор мы молчали – хватит! Это профессиональный футбол, мы требуем объяснений. Такие ошибки могут изменить ход сезона»

Теги Севилья Роналдо Ла Лига судьи Вальядолид Мигель Анхель Ортис Арьяс соцсети Футбол

Роналдо недоволен судейством в отношении «Вальядолида» в Ла Лиге.

В матче 34-го тура Ла Лиги «Вальядолид» на своем поле уступил «Севилье» (0:3). В концовке первого тайма при счете 0:0 главный арбитр матча Мигель Анхель Ортис Арьяс дал свисток на перерыв в момент, когда защитник «Вальядолида» Серхио Эскудеро забил гол ударом из-за пределов штрафной. В итоге гол не был засчитан.

«То, что произошло на «Хосе Соррилья», неприемлемо!

До сих пор мы хранили молчание, пытаясь выразить свое недовольство официальными средствами, встречами и петициями, избегая публичной демонстрации. Но хватит! Это профессиональный футбол, и мы требуем объяснений. Ошибки такого масштаба могут изменить ход всего сезона.

Но давайте проясним одну вещь: мы будем бороться всегда, потому что мы – «Вальядолид». Наша команда, наши болельщики и наш город отдают все, и никто не отнимет это у нас», – написал в твиттере президент «Вальядолида» и бывший игрок сборной Бразилии.

За 4 тура до конца чемпионата «Вальядолид» занимает 17-е место в турнирной таблице и находится в одном очке от зоны вылета.

6 комментариев

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HI MARS
Надо ввести ответственность за ошибку испанских судей.Творят дичь и продолжают спокойно судить в следующем туре
+11
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Давид Agabekyan
Ответ HI MARS
Надо ввести ответственность за ошибку испанских судей.Творят дичь и продолжают спокойно судить в следующем туре
А что судья сделал не так? Он дал подать угловой, после подачи мяч выбили, игровой эпизод на который он дал время закончился и он свистнул. Всё судья правильно сделал
+3
0
+3
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mrgtosh
Ответ HI MARS
Надо ввести ответственность за ошибку испанских судей.Творят дичь и продолжают спокойно судить в следующем туре
Ты еще английских судей не видел. А уж про судей в нба вообще молчу.
+2
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+2
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Юрий Кечко
Заговор против Спартака распространился на всю Европу , и затронул другие команды ..
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dimamak10
Ответ mrgtosh
Ты еще английских судей не видел. А уж про судей в нба вообще молчу.
Баскет не смотрю , но про английских в точку
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