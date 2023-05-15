Тренер «Вальядолида» Пеццолано об инциденте с «Севильей»: «Судья извинился в перерыве. Незасчитанный гол Эскудеро разделил игру на «до» и «после»

Теги Севилья Ла Лига судьи Вальядолид Пауло Пеццолано Серхио Эскудеро Мигель Анхель Ортис Арьяс Футбол

Пауло Пеццолано заявил, что арбитр извинился за незасчитанный гол в ворота «Севильи».

В 34-м туре Ла Лиги «Вальядолид» на своем поле уступил «Севилье» со счетом 0:3. В добавленное к первому тайму время при счете 0:0 главный арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс дал свисток на перерыв в момент, когда защитник «Вальядолида» Серхио Эскудеро забил ударом из-за пределов штрафной – в итоге гол не был засчитан.

«Судья извинился передо мной в перерыве.

Спорный матч – были моменты, когда мы очевидно превосходили соперника. Незасчитанный гол Эскудеро разделил игру на «до» и «после», и я хотел поднять [игрокам] настроение в раздевалке. Они ничего не понимали», – сказал главный тренер «Вальядолида».

Роналдо о незасчитанном голе «Вальядолида» в ворота «Севильи»: «До сих пор мы молчали – хватит! Это профессиональный футбол, мы требуем объяснений. Такие ошибки могут изменить ход сезона»

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3 комментария

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RealJon
Правильно заметил. тут в комментах иногда зкажут "мол ты же крупно проиграл, просто молчал бы",
а случае с "до и после" и правда игнорят. для аутсайдеров забить первым и защищать этот счет легче чем сравнивать и вырвать победу
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Nurbek Jarylkhanov
Опасная ситуация, такие мелкие детали могут стоит места в чемпе.
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rachidibrahimov
Опять Перес всё купил ? Или до людей наконец таки дойдёт, что уровень судейства в Испании ниже плинтуса
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