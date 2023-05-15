Тренер «Вальядолида» Пеццолано об инциденте с «Севильей»: «Судья извинился в перерыве. Незасчитанный гол Эскудеро разделил игру на «до» и «после»

Пауло Пеццолано заявил, что арбитр извинился за незасчитанный гол в ворота «Севильи».

В 34-м туре «Вальядолид» на своем поле уступил «Севилье» со счетом 0:3. В добавленное к первому тайму время при счете 0:0 главный арбитр Мигель Анхель Ортис Арьяс дал свисток на перерыв в момент, когда защитник «Вальядолида» забил ударом из-за пределов штрафной – в итоге гол не был засчитан.

«Судья извинился передо мной в перерыве.

Спорный матч – были моменты, когда мы очевидно превосходили соперника. Незасчитанный гол Эскудеро разделил игру на «до» и «после», и я хотел поднять [игрокам] настроение в раздевалке. Они ничего не понимали», – сказал главный тренер «Вальядолида».

Роналдо о незасчитанном голе «Вальядолида» в ворота «Севильи»: «До сих пор мы молчали – хватит! Это профессиональный футбол, мы требуем объяснений. Такие ошибки могут изменить ход сезона»