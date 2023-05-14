В Ла Лиге судья свистнул на перерыв, когда «Вальядолид» забивал «Севилье» при 0:0 – гол не засчитали. Севильцы победили 3:0

Теги Севилья Ла Лига судьи Вальядолид Серхио Эскудеро Мигель Анхель Ортис Арьяс Футбол

Судья дал свисток на перерыв в момент гола «Вальядолида» в ворота «Севильи».

В матче 34-го тура Ла Лиги «Севилья» на выезде обыграла «Вальядолид» со счетом 3:0.

Главный арбитр матча  Мигель Анхель Ортис Арьяс добавил к первому тайму 4 минуты, но по истечении добавленного времени решил позволить «Вальядолиду» провести атаку, завершившуюся угловым. После подачи углового арбитр дал свисток на перерыв, однако в этот момент защитник «Вальядолида» Серхио Эскудеро забил гол ударом из-за пределов штрафной. В итоге гол не был засчитан. Счет в этот момент был 0:0.

«Очень неудачное решение. Он добавляет 4 минуты и разрешает подать угловой. После удара защитник выбивает мяч, а судья уже разворачивается и дает свисток на перерыв – и в этот момент Эскудеро забивает гол с 35 метров», – сказал бывший рефери Эдуардо Итурральде Гонсалес.

За 4 тура до конца чемпионата «Вальядолид» занимает 17-е место в турнирной таблице и находится в одном очке от зоны вылета.

9 комментариев

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Almaz KENZHEBEKOV
судья поставил на "обе забьют нет"
+7
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+7
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Дмитрий Калашников
Ответ benjamin92
вот не удивился бы, если бы на месте Севильи оказался Реал
а я барселона!
+14
-10
+4
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LokoKa1ser92
просто это был неакцентированный свисток, поэтому все норм
+1
-1
0
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Adam Almurzaev
В принципе для Испании не так уж и много ошибок судей в этом сезоне.
0
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