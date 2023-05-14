В Ла Лиге судья свистнул на перерыв, когда «Вальядолид» забивал «Севилье» при 0:0 – гол не засчитали. Севильцы победили 3:0

Судья дал свисток на перерыв в момент гола «Вальядолида» в ворота «Севильи».

В матче 34-го тура « » на выезде обыграла «Вальядолид» со счетом 3:0.

Главный арбитр матча Мигель Анхель Ортис Арьяс добавил к первому тайму 4 минуты, но по истечении добавленного времени решил позволить « » провести атаку, завершившуюся угловым. После подачи углового арбитр дал свисток на перерыв, однако в этот момент защитник «Вальядолида» забил гол ударом из-за пределов штрафной. В итоге гол не был засчитан. Счет в этот момент был 0:0.

«Очень неудачное решение. Он добавляет 4 минуты и разрешает подать угловой. После удара защитник выбивает мяч, а судья уже разворачивается и дает свисток на перерыв – и в этот момент Эскудеро забивает гол с 35 метров», – сказал бывший рефери Эдуардо Итурральде Гонсалес.

За 4 тура до конца чемпионата «Вальядолид» занимает 17-е место в турнирной таблице и находится в одном очке от зоны вылета.