Погба пропустит около 20 дней из-за травмы бедра. Хавбек провел за «Юве» лишь 6 игр в Серии А после возвращения

Поль Погба выбыл на 20 дней из-за травмы бедра.

Полузащитник « » получил травму в первом тайме матча 35-го тура Серии А против « ». После исполнения навеса в штрафную площадь соперника Погба не смог продолжить игру и лег на газон, сигнализируя о возникших проблемах. Француз покинул в слезах, натянув футболку на лицо.

В «Ювентусе» сообщили, что у Погба диагностировано незначительное повреждение четырехглавой мышцы левого бедра. Полузащитник уже приступил к восстановительным процедурам. По информации Sky Sport, Погба пропустит около 20 дней. Это значит, что, скорее всего, француз больше не сыграет за «Ювентус» в этом сезоне.

В текущем сезоне Погба провел лишь 6 матчей в Серии А. Летом полузащитник получил травму мениска и перенес операцию на колене, от которой восстановился лишь к концу февраля, пропустив чемпионат мира в Катаре. В марте француз вновь получил травму во время отработки штрафных на тренировке и пропустил несколько недель.

С подробной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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