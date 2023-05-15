Погба пропустит около 20 дней из-за травмы бедра. Хавбек провел за «Юве» лишь 6 игр в Серии А после возвращения

Теги Ювентус серия А Италия травмы Кремонезе Поль Погба Здоровье Футбол

Поль Погба выбыл на 20 дней из-за травмы бедра.

Полузащитник «Ювентуса» получил травму в первом тайме матча 35-го тура Серии А против «Кремонезе». После исполнения навеса в штрафную площадь соперника Погба не смог продолжить игру и лег на газон, сигнализируя о возникших проблемах. Француз покинул в слезах, натянув футболку на лицо.

В «Ювентусе» сообщили, что у Погба диагностировано незначительное повреждение четырехглавой мышцы левого бедра. Полузащитник уже приступил к восстановительным процедурам. По информации Sky Sport, Погба пропустит около 20 дней. Это значит, что, скорее всего, француз больше не сыграет за «Ювентус» в этом сезоне.

В текущем сезоне Погба провел лишь 6 матчей в Серии А. Летом полузащитник получил травму мениска и перенес операцию на колене, от которой восстановился лишь к концу февраля, пропустив чемпионат мира в Катаре. В марте француз вновь получил травму во время отработки штрафных на тренировке и пропустил несколько недель.

С подробной статистикой 30-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

У Погба опять травма. Вышел в старте «Юве» впервые за 2549 дней, отыграл 22 минуты – и новые слезы

Погба о травме: «Аллах не дает больше испытаний, чем может выдержать душа»

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6 комментариев

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Никита Самарин
У руководства Юве уже цензурных слов не осталось.
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Santi19
жаль, что такой талантливый парень больше лечится в последние годы, чем играет
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57s6w79qhh
В новом сезоне будет разрывать. Игрок он топовый, чтобы не говорили.
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hiper26
Точно кто то проклял..
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Спартак Уокер
Очень жаль он бы пригодился бы
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