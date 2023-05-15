Аллегри о травме Погба: «Мы сожалеем, он многим пожертвовал, теперь придется восстанавливаться. Поль – взрослый человек, у него трое детей, ему по силам справиться»

Массимилиано Аллегри прокомментировал травму Поля Погба.

Погба получил травму четырехглавой мышцы бедра, исполняя навес в первом тайме матча Серии А против «Кремонезе». Сообщается, что полузащитник « » пропустит около 20 дней.

«После матча с «Севильей» я решил проверить его в стартовом составе, когда темп матча отличается. Для игры, в которой мы хотели играть на половине поля соперника, нам нужна была техника – это те движения, от которых при ударе могут пострадать четырехглавые мышцы.

Мы сожалеем, потому что у него все шло довольно хорошо. Он многим пожертвовал, и теперь ему придется восстанавливаться, потому что он почувствовал боль в четырехглавой мышце. Поль – взрослый человек, у него трое детей, и ему по силам преодолеть эту травму. Когда вы начинаете игру в стартовом составе после всего этого, риск увеличивается. Мы будем ждать его», – сказал главный тренер «Ювентуса».

В текущем сезоне Погба провел за «Ювентус» лишь 6 матчей в Серии А из-за травм. После возвращения в «Ювентус» летом прошлого года француз впервые вышел на поле в феврале. Его подробная статистика доступна здесь.

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