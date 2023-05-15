Аллегри о травме Погба: «Мы сожалеем, он многим пожертвовал, теперь придется восстанавливаться. Поль – взрослый человек, у него трое детей, ему по силам справиться»

Теги Ювентус Севилья серия А Италия Лига Европы УЕФА травмы Массимилиано Аллегри Поль Погба Здоровье Футбол

Массимилиано Аллегри прокомментировал травму Поля Погба.

Погба получил травму четырехглавой мышцы бедра, исполняя навес в первом тайме матча Серии А против «Кремонезе». Сообщается, что полузащитник «Ювентуса» пропустит около 20 дней.

«После матча с «Севильей» я решил проверить его в стартовом составе, когда темп матча отличается. Для игры, в которой мы хотели играть на половине поля соперника, нам нужна была техника – это те движения, от которых при ударе могут пострадать четырехглавые мышцы.

Мы сожалеем, потому что у него все шло довольно хорошо. Он многим пожертвовал, и теперь ему придется восстанавливаться, потому что он почувствовал боль в четырехглавой мышце. Поль – взрослый человек, у него трое детей, и ему по силам преодолеть эту травму. Когда вы начинаете игру в стартовом составе после всего этого, риск увеличивается. Мы будем ждать его», – сказал главный тренер «Ювентуса».

В текущем сезоне Погба провел за «Ювентус» лишь 6 матчей в Серии А из-за травм. После возвращения в «Ювентус» летом прошлого года француз впервые вышел на поле в феврале. Его подробная статистика доступна здесь.

У Погба опять травма. Вышел в старте «Юве» впервые за 2549 дней, отыграл 22 минуты – и новые слезы

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9 комментариев

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Вадим Авлохов
Жаль парня, очень жаль😢
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Владислав Бондарчук
Шаманы хорошо зарабатывают видимо
+1
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RealJon
ничего, впереди есть 3 месяца. от любой травмы можно восстановиться теперь
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Владислав Бондарчук
Шаманы хорошо зарабатывают видимо
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Cat Behemoth
Ещё один коосс на глиняных ногах. Играть он, конечно, умеет, только вместо этого всё время лечится.
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Halicarnassus
Клуб поддерживает . Это хорошо .
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Дмитрий Мороз
Взрослый человек - это тренер, который видит, что тянет команду на дно и уходит, а не сидит ради денег. Так что его комментарий сюр
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Dzhansug Bukiya
Зачем его жалеть? Погба и ты обходитесь юве в 20 миллионов евро в год за воздух!! А Погбе все сказали еще летом, когда он получил 1 травму, что нужна операция и никак иначе, а он наплевал на всех врачей, на клуб и его болельщиков и пошел по своей шаманской системе лечится, в итоге юве и франция остались без погбы на долгие месяцы, ведь все равно пришлось делать операцию.
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Akezhan Kutvarov
Шаманы, это все проклятья!!!
А если серьезно, то в голове проблемы, все из-за психологи, что-то Поля беспокоит, возможно те же конфликты с братом и семьей!
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