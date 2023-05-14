У «Ман Сити» 11 побед подряд в АПЛ. Команда Пепа не проигрывает 22 матча, дальше – «Реал»
«Ман Сити» выиграл 11 матчей подряд в АПЛ.
«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Эвертон» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии.
Команда тренера Пепа Гвардиолы выиграла 11-й матч подряд в Премьер-лиге.
Во всех турнирах у «горожан» серия из 22 матчей без поражений. В последний раз «Сити» уступал в начале февраля – «Тоттенхэму» (0:1) на выезде.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
В среду, 17 мая, «Ман Сити» примет «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).
«МанСити» давно не проигрывает, а «Реал» в ЛЧ, так просто «железный человек» . Будет мооощь!
Младшего брата в кубке тоже должны деклассировать.
Ну а кабинет в этот раз не должен отскочить