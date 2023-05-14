У «Ман Сити» 11 побед подряд в АПЛ. Команда Пепа не проигрывает 22 матча, дальше – «Реал»

Теги Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

«Ман Сити» выиграл 11 матчей подряд в АПЛ.

«Манчестер Сити» в гостях разгромил «Эвертон» (3:0) в 36-м туре чемпионата Англии.

Команда тренера Пепа Гвардиолы выиграла 11-й матч подряд в Премьер-лиге.

Во всех турнирах у «горожан» серия из 22 матчей без поражений. В последний раз «Сити» уступал в начале февраля – «Тоттенхэму» (0:1) на выезде.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

В среду, 17 мая, «Ман Сити» примет «Реал» в ответном полуфинале Лиги чемпионов (первая игра – 1:1).

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49 комментариев

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Bashibuzuck
Думаю интрига умерла, Сити чемпион😏
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+34
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Андрей Хенто
Машина просто, ну и как же сегодня был прекрасен Гюндоган, шикарный перфоманс выдал.
+15
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belikovda.90
Вот чем отличается МС от Реала. Не слили чемп Арсеналу ради ЛЧ, а идут сразу на 3 фронта. И на кого ставят всё, как Ливерпуль в прошлом году. Может не получится. Но это политика топ клуба. А не сливать свой чемпионат в декабре или феврале ради подготовки в 1 турнире
+20
-8
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PIT-BUL
Дальше финал ЛЧ )
+21
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zzzeeerrrooo
Ответ Bashibuzuck
Думаю интрига умерла, Сити чемпион😏
Если бы не ЧМ по середине сезона ее бы и не было
+9
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zzzeeerrrooo
Ответ SaH4r.
прикиньте, Сити упустит чемпионство, проиграют МЮ в кубке и вылетят от Реала, будет эпичнее чем прошлогодний квадрупл Ливерпуля😂
Арсенал сегодня потеряет очки и у же дома с Челси они выиграют чемп
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Cruel Snake
Ну 💣 а не матч
«МанСити» давно не проигрывает, а «Реал» в ЛЧ, так просто «железный человек» . Будет мооощь!
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Iamliam
Ответ SaH4r.
прикиньте, Сити упустит чемпионство, проиграют МЮ в кубке и вылетят от Реала, будет эпичнее чем прошлогодний квадрупл Ливерпуля😂
Чемпионство точно не упустят, проиграть нынешнему МЮ тоже сродни чуду. А вот с Реалом действительно непонятно как все будет, но на Этихаде то не должны облажаться.
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Iamliam
Ответ Андрей Хенто
Машина просто, ну и как же сегодня был прекрасен Гюндоган, шикарный перфоманс выдал.
Если слухи про Барсу верны, каталонцы получат шикарного игрока за бесценок.
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Iamliam
Ответ Bashibuzuck
Думаю интрига умерла, Сити чемпион😏
Если Арсенал сегодня проиграет Брайтону, то 100%. Сейчас правда 99% что Сити чемпион)
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Илья Ворошилов
Ответ Syndycate
Согласен, Барса вообще слила ЛЧ еще осенью ради ЛЕ, ой, то есть ЛЕ тоже слила и кубок ради внутреннего чемпионата
Ох уж эти фанаты женоподобных команд. Ничего плохого не говоришь , а обижаются фанатики барсы и реала)
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гель кристины
Почему резерв не выставили?
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Продолжаем в том же духе!💙💪
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belikovda.90
Ответ alireal
Не напомнишь кто там взял в прошлом сезоне ЛЧ и ЛаЛигу?
Я тебе напомню, что в этом году положения МС и Реала были похожи. Только Реал слил, хотя Бараа также теряла очки. В МС выиграл серию из 9 побед и в личной встрече отыграл Арсенал. Вот чем отличается топ клуб от не топ клуба
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filippa
Ответ cektor
Арсенал ... не в этот раз ))
хоть не 4ый уже успех.
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Иван Иванов
Если Реал не выигрывает Лч , то тренера как правило меняют,в сезоне 14-15 полуфинал поражение от юве Аллегри - Анчелотти поменяли на Зидана ,поражение от Челси тухеля в полуфинале 20-21 - Зидана сменил Анчелотти ,поражение от Аякса в 1/8 18-19 - стоило места Сантьяго солари.
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Ja BRITER
Ответ Iamliam
Чемпионство точно не упустят, проиграть нынешнему МЮ тоже сродни чуду. А вот с Реалом действительно непонятно как все будет, но на Этихаде то не должны облажаться.
Реал и не должен - несопоставимые вещи. Мадрид что угодно может преподнести нам
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Макс Кидалов
Ответ belikovda.90
Вот чем отличается МС от Реала. Не слили чемп Арсеналу ради ЛЧ, а идут сразу на 3 фронта. И на кого ставят всё, как Ливерпуль в прошлом году. Может не получится. Но это политика топ клуба. А не сливать свой чемпионат в декабре или феврале ради подготовки в 1 турнире
Я тебе напомню, что Реал выграл и чемпионат и лч в прошлом сезоне в отличии от Ман сити, и в этом сезоне Реал уже выграл кубок Испании и в лч есть шанс выграть, а ман сити может только Апл выграть. И кто в этом случае будет успешнее?
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Экспертное мнение
Ответ belikovda.90
Вот чем отличается МС от Реала. Не слили чемп Арсеналу ради ЛЧ, а идут сразу на 3 фронта. И на кого ставят всё, как Ливерпуль в прошлом году. Может не получится. Но это политика топ клуба. А не сливать свой чемпионат в декабре или феврале ради подготовки в 1 турнире
Неспроста у Реала 0 требла, что означает, они ни разу за всю историю не были лучшей командой сезона.
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Cruel Snake
Ответ Benner
АПЛ в кармане. Младшего брата в кубке тоже должны деклассировать. Ну а кабинет в этот раз не должен отскочить
Оскорбительная аватарка про «синих», так же оскорбления про «Манчестер Юнайтед» и «Реал» уммм... Дайка подумать 🤔 фанат «Барселоны» вот 💯 % вечно обиженный и не имеющий к турниру никого отношения
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Теннисный абсолют
Величайшая команда Англии в 21-м веке
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Максим Яблонский
Удачно сложившийся и тяжелый матч для Сити, беззаботный счет картину матча искажает.
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Benner
АПЛ в кармане.
Младшего брата в кубке тоже должны деклассировать.
Ну а кабинет в этот раз не должен отскочить
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cektor
Арсенал ... не в этот раз ))
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rigobersong
Фантастический результат!:)
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