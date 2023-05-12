Владимир Быстров: «ЦСКА намного сильнее «Спартака» по игре, но надеюсь, что «Спартак» будет вторым»

Владимир Быстров хочет, чтобы «Спартак» занял второе место в Мир РПЛ.

– сейчас реально в таком порядке, что занимает второе место?

– ЦСКА доминировал, «Оренбург» уже себя обезопасил, и, видимо, тяжело уже включаться.

Видно, что ЦСКА борется за второе место, у них поставлена задача. У них это неплохо получается. Наладили игру в обороне.

Дивеева перевели из центра обороны немного к краю. Видимо, тяжко ему набирать форму после травмы. Тренер это видит и наигрывает в другой формации. Лучше него, видимо, нет.

Карраскаль не играет, а Обляков набрал сумасшедшую форму. Все эти моменты – тренерские. Облякова другие не смогли так раскрыть.

Нужно было найти место и время, чтобы его правильно поставить.

– ЦСКА – фаворит в борьбе за серебро?

– Нельзя так сказать. Думаю, что расстановка будет такой: «Зенит», «Спартак», потом ЦСКА.

Будем надеяться, что «Спартак» обыграет ЦСКА в личной встрече и займет второе место.

Но по игре ЦСКА намного сильнее «Спартака», – сказал бывший полузащитник « ».