Владимир Быстров: «ЦСКА намного сильнее «Спартака» по игре, но надеюсь, что «Спартак» будет вторым»

Теги Спартак ЦСКА Владимир Быстров премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров хочет, чтобы «Спартак» занял второе место в Мир РПЛ.

ЦСКА сейчас реально в таком порядке, что занимает второе место?

– ЦСКА доминировал, «Оренбург» уже себя обезопасил, и, видимо, тяжело уже включаться.

Видно, что ЦСКА борется за второе место, у них поставлена задача. У них это неплохо получается. Наладили игру в обороне.

Дивеева перевели из центра обороны немного к краю. Видимо, тяжко ему набирать форму после травмы. Тренер это видит и наигрывает в другой формации. Лучше него, видимо, нет.

Карраскаль не играет, а Обляков набрал сумасшедшую форму. Все эти моменты – тренерские. Облякова другие не смогли так раскрыть.

Нужно было найти место и время, чтобы его правильно поставить.

– ЦСКА – фаворит в борьбе за серебро?

– Нельзя так сказать. Думаю, что расстановка будет такой: «Зенит», «Спартак», потом ЦСКА.

Будем надеяться, что «Спартак» обыграет ЦСКА в личной встрече и займет второе место.

Но по игре ЦСКА намного сильнее «Спартака», – сказал бывший полузащитник «Спартака».

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37 комментариев

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Ярослав Гордеев
Надейся, Володька, надейся
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Влад Музалевский
На данном конкретном участке чемпионата - безусловно, ЦСКА. Но в целом Спартак на дистанции играл гораздо стабильнее, хоть весну почти провалил. Посмотрим как будет в дерби, весьма интересный матч предстоит
+7
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Илья Ворошилов
Нытики не заслуживают 2 места
+11
-7
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воробей джек
Володька настоящий мясной! Стопудовый!
+2
0
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Abriel
Ответ Ростов-на-Дону
Вторыми будут кони, друзья "зинита". Всё давно расписано. Володька не догоняет.
и всюду заговоры стоять и тишина!
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svft
Ответ Konstantin Zorin
Спартак победит ЦСКА и будет вторым.
ЦСКА победит Спартак и будет вторым.
теперь ваша очередь
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Ростов-на-Дону
Ответ Abriel
и всюду заговоры стоять и тишина!
Вы коням без заговоров три очка отдали.
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Ak4705
Ответ Vatikan
Да никак. На наши команды в лч без слез не взглянешь. Спартак только Ле хотел взять, так сразу обрезали возможность
Максимум Копа дель Соль
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юра георгиевский
Ответ воробей джек
Володька настоящий мясной! Стопудовый!
))
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юра георгиевский
Ответ Konstantin Zorin
Спартак победит ЦСКА и будет вторым.
Не, а. У нашего спартачка слишком маленькие кокушки в шортах, у коней, они огромные. В футболе, для победы обязательно нужны большие кокушки.
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Роман Комаров
Ответ Илья Ворошилов
Нытики не заслуживают 2 места
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Abriel
Ответ инок
Каждое выступление Быстрова - новая иллюстрация к печальной повести "Жизнь без мозга в голове"
у него пиво мозг заменяет
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Abriel
Ответ Ростов-на-Дону
Вы коням без заговоров три очка отдали.
не напоминай, у меня не бомбит сил нету
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Shuller18
Ответ Влад Музалевский
На данном конкретном участке чемпионата - безусловно, ЦСКА. Но в целом Спартак на дистанции играл гораздо стабильнее, хоть весну почти провалил. Посмотрим как будет в дерби, весьма интересный матч предстоит
У Спартака был козырь в лице Промеса, которого в ЦСКА даже близко нет. Показательно, что как Квинси вылетел, Спартак вылетел из Кубка и одержал всего одну победу в трёх матчах.
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Vatikan
Ответ Ak4705
Максимум Копа дель Соль
Тут монополисты мы
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карабашка
Бред какой.Спартак прилично сильней выглядит.
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Ковид 07.10.52
Похоже ему писать начал Орлов....или уроки дает....
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Michael_Monza
Дебил, после таких слов ты понимаешь почему нет тебя на постере?
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Ramon Mercader
Ох Володька, Володька... Вчера плакал, что не записали в легенды Зенита, а теперь - топишь за Спартак. Этак можно и не на одном стуле не усидеть.
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svft
похоже, Володьке польстил коллаж Малафеева
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waleri
21 мая заценим.
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Сергей Жарковский
Надежды юношей питают, а тут вроде взрослый человек...
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