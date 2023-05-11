Владимир Быстров: «В академии «Зенита» нет фотографии ни одного воспитанника – как воспитывать? Мы на картинках не присутствуем, зато Дзюба есть»

Владимир Быстров недоволен отношением к воспитанникам в «Зените».

Бывший игрок петербуржцев отреагировал на то, что не попал на изображение, посвященное звездам клуба по случаю завоевания 10-го чемпионства.

– « » выложил историческую картинку, где нет тебя, , . Почему?

– Потому что те, кто за это отвечает, боятся лишний раз кого-то разозлить или напугать. В академии «Зенита» нет фотографии ни одного воспитанника. Как ты там будешь воспитывать футболистов? Такие и воспитываются: «Так, посидим на скамейке запасных, пополучаем год деньги и премиальные и закончим с футболом». Им давно пора понять, что футбол этого не прощает.

Поэтому то, что мы на этих картинках не присутствуем, – нормальная ситуация. Зато Дзюба у них есть в академии. Вот и ответ.

Не знаю, доходит ли это до верха или нет, но даже ту же мемориальную доску повесить Бесову, Морозову ничего не стоит. Это уважаемые люди, которые много отдали петербургскому футболу, прославляли его. Нужно с уважением относиться к таким людям. Люди, которые приходят в академию, должны это видеть, а там висит Дзюба, – заявил бывший вингер «Спартака».

Изображение: t.me/fczenit