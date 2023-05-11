Владимир Быстров: «В академии «Зенита» нет фотографии ни одного воспитанника – как воспитывать? Мы на картинках не присутствуем, зато Дзюба есть»

Теги Зенит Владимир Быстров Артем Дзюба Вячеслав Малафеев Игорь Денисов премьер-лига Россия Спорт-Экспресс Футбол

Владимир Быстров недоволен отношением к воспитанникам в «Зените».

Бывший игрок петербуржцев отреагировал на то, что не попал на изображение, посвященное звездам клуба по случаю завоевания 10-го чемпионства.

– «Зенит» выложил историческую картинку, где нет тебя, Денисова, Малафеева. Почему?

– Потому что те, кто за это отвечает, боятся лишний раз кого-то разозлить или напугать. В академии «Зенита» нет фотографии ни одного воспитанника. Как ты там будешь воспитывать футболистов? Такие и воспитываются: «Так, посидим на скамейке запасных, пополучаем год деньги и премиальные и закончим с футболом». Им давно пора понять, что футбол этого не прощает.

Поэтому то, что мы на этих картинках не присутствуем, – нормальная ситуация. Зато Дзюба у них есть в академии. Вот и ответ.

Не знаю, доходит ли это до верха или нет, но даже ту же мемориальную доску повесить Бесову, Морозову ничего не стоит. Это уважаемые люди, которые много отдали петербургскому футболу, прославляли его. Нужно с уважением относиться к таким людям. Люди, которые приходят в академию, должны это видеть, а там висит Дзюба, – заявил бывший вингер «Спартака».

Изображение: t.me/fczenit

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19 комментариев

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⚽️⚽️⚽️
Володька ладно, допустимо. Хотя пылил знатно.
А вот Малофеев глыба в Зените, очень странно. Прав Володька
+15
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+15
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prus_3
Ремонт часто делают. И слава богу. А твоя фотка в академии Спартака может висит.
+7
-2
+5
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Burel
как газпром отжал Смену, так никого толкового не выпустили.
А зачем, если можно бразилов покупать на бюджетные деньги
+10
-7
+3
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waleri
Володенька, у Директора департамента по развитию молодежного футбола ФК "Зенит" есть фамилия, имя и отчество!
+2
0
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CriminalJoint62
Фото Быстрова только в гей клубах
+4
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Гамарджоба Генацвале
Там еще один чешский пан скоро возмущаться начнет.
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Назар Игорь
А что ты хотел после того как целовал ромбик? Талоны на усиленное питание от Зенита?
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Alex Alex
С Малафеевым некрасиво вышло. Деньгисов токсичный рвач, которому все все должны тут ок. Ну а Володька предатель. В Барселоне Фигу то же не повесят на таком постере
+1
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Ganibale
Ответ prus_3
Ремонт часто делают. И слава богу. А твоя фотка в академии Спартака может висит.
Не, не висит)
+1
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Petran_grek
По проще надо было быть Володя может бы и повесили фото!
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Ёшимин Бональдо
Вове, по его же логике о Дзюбе, надо искать свое фото в академии спартака
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antiginer
Заголовок на доске:Воспитанники,которые за бабло сливали матчи.И там вот эти вот все воффки,деньгисовы,широковы и тд.А рядом другая доска:люди,которые в это же время бились так как должны были биться вышеуказанные хапуги без чести и совести.И на этой доске Данни,Кришито,Ломбертс…Так ,по отношению и не скажешь,кто воспитанник,а кто легионер?
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Иван Новиков
Пусть вешают фотки мукунок.
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polkoffnik
Ответ Oleg Olegov
Молодежку Ахмат Локомотив все уже видели?
Нет, а что там?
Без шуток спрашиваю, интересно
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Alexandr Petrov
Ответ polkoffnik
Нет, а что там? Без шуток спрашиваю, интересно
горцы почти в частном бою побеждали (не по футбольному)
0
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Burel
Ответ ⚽️⚽️⚽️
Володька ладно, допустимо. Хотя пылил знатно. А вот Малофеев глыба в Зените, очень странно. Прав Володька
Кукуян, Мешков и Грозовский - главные легенды зенита
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-1
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