Хавбек «Милана» Беннасер выбыл на 6 месяцев минимум после операции на колене

Один из лидеров «Милана» выбыл на полгода из-за тяжелой травмы.

Полузащитник « » получил повреждение колена и был заменен на 17-й минуте первого полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (0:2).

Сегодня 25-летний хавбек перенес артроскопию правого колена. Ему устранили повреждение хряща.

Восстановление Исмаэля займет как минимум шесть месяцев. Таким образом, он пропустит и начало следующего сезона.

В этом сезоне Беннасер провел 40 матчей за «россонери», забил 3 гола, сделал 2 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.