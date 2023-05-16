Хавбек «Милана» Беннасер выбыл на 6 месяцев минимум после операции на колене

Теги Милан серия А Италия травмы сборная Алжира по футболу Исмаэль Беннасер Здоровье Футбол

Один из лидеров «Милана» выбыл на полгода из-за тяжелой травмы.

Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер получил повреждение колена и был заменен на 17-й минуте первого полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (0:2).

Сегодня 25-летний хавбек сборной Алжира перенес артроскопию правого колена. Ему устранили повреждение хряща.

Восстановление Исмаэля займет как минимум шесть месяцев. Таким образом, он пропустит и начало следующего сезона.

В этом сезоне Беннасер провел 40 матчей за «россонери», забил 3 гола, сделал 2 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TirAnno
Здоровья и скорейшего выздоровления! Очень нужный игрок.
+26
0
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Жесть. И так состав куцый, а с потерей лидеров - вообще кранты.
+24
-2
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jonnysilverhand01
Милан в любом случае за два сезона чемпионство и полуфинал ЛЧ это уже достойно, все таки это уже давно не тот Милан с Мальдини и Нестой
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kaka10
Есть Побега
Есть победа!

😂😂
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
И так вот целый год. А потом нытьё, что Пиоли как-то не так играет.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Богородицкий
Тьфу ты. Как же это все не вовремя. Какое фатальное невезение.. в самый важный период сезона!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Один из немногих игроков Милана, у кого котелок варит.
Теперь с центром поля совсем плохо будет у Милана, с бегунком Тонали особых успехов ждать не приходится.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Splin
Печально
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марина Быстрова
Ответ d.xoxlov
И так вот целый год. А потом нытьё, что Пиоли как-то не так играет.
Да чтобы обыграть Кремонезе и Специю не нужен так-то топовый состав,это команды уровня серии В.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alibi_URAL
Эта травма как олицетворение всего сезона Милана: такая концовка неудачная, что аж слов нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Спартак Уокер
Очень жаль полезный игрок
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий