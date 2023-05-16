Хавбек «Милана» Беннасер выбыл на 6 месяцев минимум после операции на колене
Один из лидеров «Милана» выбыл на полгода из-за тяжелой травмы.
Полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер получил повреждение колена и был заменен на 17-й минуте первого полуфинала Лиги чемпионов с «Интером» (0:2).
Сегодня 25-летний хавбек сборной Алжира перенес артроскопию правого колена. Ему устранили повреждение хряща.
Восстановление Исмаэля займет как минимум шесть месяцев. Таким образом, он пропустит и начало следующего сезона.
В этом сезоне Беннасер провел 40 матчей за «россонери», забил 3 гола, сделал 2 ассиста и получил 6 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
Есть победа!
😂😂
Теперь с центром поля совсем плохо будет у Милана, с бегунком Тонали особых успехов ждать не приходится.