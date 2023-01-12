«Милан» продлил с Беннасером контракт до 2027 года

« » объявил о продлении контракта с хавбеком .

Новое соглашение с 25-летним алжирским футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Беннасер присоединился к «россонери» в 2019 году и за это время провел 129 матчей, забив 4 гола.

В текущем сезоне на счету полузащитника 17 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/acmilan