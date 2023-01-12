«Милан» продлил с Беннасером контракт до 2027 года
«Милан» объявил о продлении контракта с хавбеком Исмаэлем Беннасером.
Новое соглашение с 25-летним алжирским футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.
Беннасер присоединился к «россонери» в 2019 году и за это время провел 129 матчей, забив 4 гола.
В текущем сезоне на счету полузащитника 17 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/acmilan
То есть выкупить Беннасера можно будет лишь одним траншем, типа как Парти Арсенал или Неймара ПСЖ. В любом случае усложняет.
Тонали - Беннасер это Кросс - Модрич для АСМ. Я рад.
Ждём Рафу к концу января. И будет лучше любых трансферов.
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