«Милан» продлил с Беннасером контракт до 2027 года

Теги Милан серия А Италия Исмаэль Беннасер Футбол

«Милан» объявил о продлении контракта с хавбеком Исмаэлем Беннасером.

Новое соглашение с 25-летним алжирским футболистом рассчитано до 30 июня 2027 года.

Беннасер присоединился к «россонери» в 2019 году и за это время провел 129 матчей, забив 4 гола.

В текущем сезоне на счету полузащитника 17 игр в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/acmilan

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9 комментариев

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lyosha1786
Хоть тут Мальдини не стормозил.
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Владимир Владимирович
Ответ Игорь Новиков
Он по манере игры - Пирло. Какой Гаттузо? Ну да, но порой бывает резковат, но он ведет игру.
Ну пусть будет вторым Пирло, ещё лучше
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Игорь Новиков
Отлично. Очень крутой игрок.
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Игорь Новиков
Ответ Владимир Владимирович
Должен стать вторым Гаттузо, и уже чемпион серии А . Лондонский Арсенал прогадал тогда , не поверив в 19 летнего юнца, продав его
Он по манере игры - Пирло. Какой Гаттузо? Ну да, но порой бывает резковат, но он ведет игру.
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0rbit
Лучший полузащитник мира остаётся минимум до лета 2024 в Милане - что уже не плохо. В начале клаусула казалась бредом, но то что она начинает действовать только через 1,5 года и только для зарубежных клубов, только с 1 по 15 июля, снижает ее опасность.
То есть выкупить Беннасера можно будет лишь одним траншем, типа как Парти Арсенал или Неймара ПСЖ. В любом случае усложняет.

Тонали - Беннасер это Кросс - Модрич для АСМ. Я рад.

Ждём Рафу к концу января. И будет лучше любых трансферов.

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Владимир Владимирович
Должен стать вторым Гаттузо, и уже чемпион серии А . Лондонский Арсенал прогадал тогда , не поверив в 19 летнего юнца, продав его
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Dimario
Кайф. Беня -- топовый.
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corazón blanco
Отличная новость, надеюсь, что в скором времени появится также новость и по поводу продления Леау.
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Bolvan
Отличная новость, удачи ему и надеюсь принесёт ещё больше пользы
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