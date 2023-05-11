Беннасер пропустит 3-4 месяца из-за травмы, полученной в матче с «Интером». Хавбека «Милана» прооперируют
Хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер пропустит несколько месяцев из-за травмы.
В первом полуфинальном матче Лиги чемпионом с «Интером» (0:2) алжирец получил повреждение и был заменен на 17-й минуте.
По результатам сегодняшнего обследования выяснилось, что Беннасер повредил латеральный мыщелок бедренной кости правой ноги.
Футболиста прооперируют, и, по информации La Gazzetta dello Sport, он пропустит 3-4 месяца.
Статистику Исмаэля можно найти тут.
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