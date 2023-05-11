Беннасер пропустит 3-4 месяца из-за травмы, полученной в матче с «Интером». Хавбека «Милана» прооперируют

Теги Милан серия А Италия Лига чемпионов УЕФА травмы Исмаэль Беннасер Футбол

Хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер пропустит несколько месяцев из-за травмы.

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионом с «Интером» (0:2) алжирец получил повреждение и был заменен на 17-й минуте.

По результатам сегодняшнего обследования выяснилось, что Беннасер повредил латеральный мыщелок бедренной кости правой ноги. 

Футболиста прооперируют, и, по информации La Gazzetta dello Sport, он пропустит 3-4 месяца.

Статистику Исмаэля можно найти тут.

«Интер» наказал «Милан» за безыдейность с мячом и нехватку сильных вингеров (в таком рисунке Леау пригодился бы)

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5 комментариев

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Игровой Канал Артёма
Вот это реально большая потеря!😞(
+6
0
+6
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Спартак Уокер
Здоровья Исмаэлу
+3
0
+3
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Константин Федяев
######
+2
0
+2
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Зубы Дзюбы
Вот это насер под конец сезона
+3
-1
+2
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Дмитрий Сотников
Здоровья!
+2
0
+2
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