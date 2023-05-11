Беннасер пропустит 3-4 месяца из-за травмы, полученной в матче с «Интером». Хавбека «Милана» прооперируют

Хавбек «Милана» Исмаэль Беннасер пропустит несколько месяцев из-за травмы.

В первом полуфинальном матче чемпионом с «Интером» (0:2) алжирец получил повреждение и был заменен на 17-й минуте.

По результатам сегодняшнего обследования выяснилось, что повредил латеральный мыщелок бедренной кости правой ноги.

Футболиста прооперируют, и, по информации La Gazzetta dello Sport, он пропустит 3-4 месяца.

Статистику Исмаэля можно найти тут.

«Интер» наказал «Милан» за безыдейность с мячом и нехватку сильных вингеров (в таком рисунке Леау пригодился бы)