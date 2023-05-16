Вингер «Химок» Гильерме: «Россия – топ-страна, минусов не вижу. О гражданстве задумаюсь, если буду играть как Малком и Клаудиньо»

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия натурализация Малком Маркос Гильерме Клаудиньо Футбол

Бразильский футболист «Химок» назвал Россию «топ-страной без минусов».

«Малком и Клаудиньо играют в России уже долгое время, а я всего четыре месяца. Если буду играть здесь как они, задумаюсь о получении российского гражданства.

Мне бы хотелось сделать это в будущем, но точно не сейчас, слишком мало времени прошло.

Россия – топ-страна, мне все нравится здесь, никаких минусов не вижу», – заявил Маркос Гильерме.

27-летний вингер забил 1 гол в 9 матчах Мир РПЛ. Его статистика – здесь.

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4 комментария

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Dmitry Orlov
Господи, журналюги, ну отвалите уже от легионеров рос. клубов с расспросами о получении гражданства, если они сами о таком намерении не изъявляли. Ну сколько можно с этим докапываться.
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T622222
А ха ха ха 9 месяцев дубак ))) Он свалит после окончания контракта день в день и будет на песочке дальше чилить и любить нас на расстоянии 9 тыс миль )
+2
-1
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Alibi_URAL
В принципе, если в фавелы не суваться, то и Бразилия топ страна, победившая нищету и трущобы.
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