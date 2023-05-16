Вингер «Химок» Гильерме: «Россия – топ-страна, минусов не вижу. О гражданстве задумаюсь, если буду играть как Малком и Клаудиньо»

Бразильский футболист «Химок» назвал Россию «топ-страной без минусов».

« и играют в России уже долгое время, а я всего четыре месяца. Если буду играть здесь как они, задумаюсь о получении российского гражданства.

Мне бы хотелось сделать это в будущем, но точно не сейчас, слишком мало времени прошло.

Россия – топ-страна, мне все нравится здесь, никаких минусов не вижу», – заявил .

27-летний вингер забил 1 гол в 9 матчах Мир . Его статистика – здесь.