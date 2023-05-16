«Кардифф» требует 110 млн евро от «Нанта» из-за гибели Салы. Клуб из Чемпионшипа обратился в суд во Франции

«Кардифф Сити» хочет получить более 100 млн евро от «Нанта» из-за гибели Эмилиано Салы.

Валлийский клуб, выступающий в Чемпионшипе, 12 мая обратился в Коммерческий суд Нанта.

Как сообщает L’Équipe, « » требует 110 миллионов евро от «Нанта» в качестве компенсации за ущерб, понесенный после смерти 26-летнего аргентинского нападающего в результате несчастного случая. В требовании указаны вылет клуба из АПЛ, а также то, что в чемпионате Англии Сала мог бы вырасти в цене.

Напомним, Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» 19 января 2019 года за 15 миллионов фунтов. После прохождения медицинского обследования в Кардиффе он вернулся в Нант, чтобы попрощаться со своими бывшими партнерами по команде и собрать личные вещи. Эмилиано хотел прилететь обратно в Кардифф 21 января. Частный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором Сала летел из Нанта в Кардифф, потерпел крушение. Футболист и пилот погибли.

В августе 2022 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал команду из столицы Уэльса выплатить за трансфер игрока 6 млн евро (5,3 млн фунтов) «Нанту».

Апелляции «Кардифф Сити» в судах Швейцарии были отклонены, теперь клуб начал разбирательство во Франции. «Нант» спокоен и полагает, что «Кардифф» просто затягивает время, чтобы не выплачивать всю сумму, назначенную судом.

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