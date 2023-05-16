«Кардифф» требует 110 млн евро от «Нанта» из-за гибели Салы. Клуб из Чемпионшипа обратился в суд во Франции

Теги Нант лига 1 Франция происшествия Кардифф Сити чемпионшип Эмилиано Сала деньги Футбол

«Кардифф Сити» хочет получить более 100 млн евро от «Нанта» из-за гибели Эмилиано Салы.

Валлийский клуб, выступающий в Чемпионшипе, 12 мая обратился в Коммерческий суд Нанта.

Как сообщает L’Équipe, «Кардифф Сити» требует 110 миллионов евро от «Нанта» в качестве компенсации за ущерб, понесенный после смерти 26-летнего аргентинского нападающего в результате несчастного случая. В требовании указаны вылет клуба из АПЛ, а также то, что в чемпионате Англии Сала мог бы вырасти в цене.

Напомним, Сала перешел из «Нанта» в «Кардифф» 19 января 2019 года за 15 миллионов фунтов. После прохождения медицинского обследования в Кардиффе он вернулся в Нант, чтобы попрощаться со своими бывшими партнерами по команде и собрать личные вещи. Эмилиано хотел прилететь обратно в Кардифф 21 января. Частный самолет Piper PA-46 Malibu, на котором Сала летел из Нанта в Кардифф, потерпел крушение. Футболист и пилот погибли.

В августе 2022 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал команду из столицы Уэльса выплатить за трансфер игрока 6 млн евро (5,3 млн фунтов) «Нанту».

Апелляции «Кардифф Сити» в судах Швейцарии были отклонены, теперь клуб начал разбирательство во Франции. «Нант» спокоен и полагает, что «Кардифф» просто затягивает время, чтобы не выплачивать всю сумму, назначенную судом.

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28 комментариев

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f0rmoceft
Ничего себе компенсация, они там угорают что-ли?
+36
-1
+35
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Los Galácticos
Абсурдный иск, ничего они не получат от Нанта.
+21
-1
+20
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Сергей Галынский
Так а Нант то причем?
+12
0
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Блуждающий странник
Во юмористы. Это вина Нанта что ли в гибели футболиста? Его личная инициатива прощаться с партнерами. Не говоря о неадекватных требованиях ))

Кардифф, кстати, в том году сами виноваты. Проиграли в 37 туре дома Пэлас, которым уже ничего не нужно. В 36 туре проиграли Фулхэму, который уже вылетел. Как же здорово, что именно так и вышло. Любая победа в этих матчах и вылетел бы Брайтон, который уже какой год радует своей игрой, а Кардифф в АПЛ это антифутбол
+6
0
+6
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Konstantin Berg
Ответ Святослав Федорович
Это мерзость, танцы на костях. Имейте уважение к погибшему человеку, что вы творите, шотландцы???
валлийцы
+2
0
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Bayern1879
Человека нет в живых, а они всё деньги делят..
+2
0
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Святослав Федорович
Это мерзость, танцы на костях. Имейте уважение к погибшему человеку, что вы творите, шотландцы???
+3
-1
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Олег910
Вся суть этого иска раскрывается в последнем предложении: «Нант» спокоен и полагает, что «Кардифф» просто затягивает время, чтобы не выплачивать всю сумму, назначенную судом.
+2
0
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Aleksey Yashin
Это из какой-то параллельный вселенной новость? Клуб требует 110 миллионов за погибшего игрока?
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Михаил Ильин
Какое отношение Нант имеет к случившемуся? Тут все стороны пострадавшие.
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Alibi_URAL
Вот замашки. Ясно, что не выгорит это, но если бы иск удовлетворили, то он займет (вроде как) 6 место среди самых дорогих трансферов.
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vaniaEee
Танцы на костях, к сожалению
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Aviator92
На что они надеются?
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Пирс Морган
"Ничего не понял, но очень интересно"
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Айнур Билалов
рыночные отношения,ничего личного, просто бизнес
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Adeen
Затягивают время, чтобы не платить по суду как можно дольше. Это внутренние причины клуба, а не внезапное сумасшествие.
Вест Хэм за Влашича до сих пор не отдаёт и ждёт, чтобы стало возможно не отдавать. Но тут можно ничего не придумывать, а ссылаться "невозможность" провести транзакцию.
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Тюменец
Нормально так. Там тамбовкие рулят?
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hsngfrv
Мог бы вырасти в цене Англии, а мог и упасть вполне
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Schiaff1no
Просто затяжка времени, не воспринимайте серьезно
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гилберт
Ответ f0rmoceft
Ничего себе компенсация, они там угорают что-ли?
Тактическая контрмера.
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Шухрат Кесикбаев
Ответ Блуждающий странник
Во юмористы. Это вина Нанта что ли в гибели футболиста? Его личная инициатива прощаться с партнерами. Не говоря о неадекватных требованиях )) Кардифф, кстати, в том году сами виноваты. Проиграли в 37 туре дома Пэлас, которым уже ничего не нужно. В 36 туре проиграли Фулхэму, который уже вылетел. Как же здорово, что именно так и вышло. Любая победа в этих матчах и вылетел бы Брайтон, который уже какой год радует своей игрой, а Кардифф в АПЛ это антифутбол
справедливости ради, в матче против Челси при счёте 1-1 в их ворота гол Аспиликуэты из оффсайда засчитали.
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Ramin Mamedov
Ответ БляхаджинсКарпина
Запросить компенасацию в 8 раз выше стоимости игрока? Да они там мало того что имеют аппетиты звериные, так еще и ничего святого
они просят не стоимость игрока возместить, а потери из-за вылета из АПЛ
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