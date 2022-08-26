CAS обязал «Кардифф» выплатить 6 млн евро «Нанту» за Салу, погибшего в авиакатастрофе

CAS обязал «Кардифф» заплатить за нападающего , погибшего в авиакатастрофе.

Спортивный арбитражный суд обязал команду из столицы Уэльса выплатить 6 млн евро (5,3 млн фунтов) «Нанту». Данная сумма должна была стать первым платежом «Кардиффа» за переход игрока. Сами клубы прийти к договоренности не смогли.

«Приняв во внимание все представленные доказательства и все аргументы, выдвинутые обоими клубами, комиссия CAS признала трансфер игрока из «Нанта» в «Кардифф» завершенным.

И поскольку условия, оговоренные в соглашении, были выполнены до смерти игрока, требование «Нанта» о выплате первой части суммы в размере 6 млн евро было удовлетворено», – говорится в заявлении CAS.

«Кардифф» выразил разочарование решением арбитражного суда.

«По итогу не решен важнейший вопрос об ответственности «Нанта» – и его агентов – за аварию, который придется решать в другом суде. Как только юристы клуба разберутся в причинах решения, мы планируем подать апелляцию, а пока не будем производить никаких выплат «Нанту».

Если апелляцию не удовлетворят, и клуб будет обязан выплатить сумму, мы подадим судебный иск против тех, кто несет ответственность за аварию, чтобы возместить свои убытки. Речь идет про «Нант» и его агентов.

Все наши мысли должны оставаться с семьей Эмилиано, которая сейчас получает финансовую поддержку от траста, созданного для них клубом», – сообщили в «Кардиффе».

Напомним, аргентинец переходил в «Кардифф» из в январе 2019 года. Во время перелета из Франции в Уэльс он погиб в результате авиакатастрофы.

«Кардифф» должен был заплатить 15 миллионов фунтов за футболиста, но в итоге отказался, настаивая на том, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ.

«Нант», в свою очередь, опровергал претензии «Кардиффа», считая, что трансфер Салы полностью соответствовал правилам ФИФА. Также французский клуб указывал на то, что международный трансферный сертификат был зарегистрирован в день пропажи игрока.