Забитцер выбыл до конца сезона из-за травмы мениска. Хавбек арендован «МЮ» у «Баварии»
Марсель Забитцер может больше не сыграть за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы.
Футболист, арендованный у «Баварии», пропустил матч с «Вулверхэмптоном» (2:0) 13 мая из-за жалоб на боли в колене, которые у него возникли после выхода на замену в игре с «Вест Хэмом» (0:1) 7 мая.
Сегодня клуб подтвердил, что из-за повреждения австриец выбыл до конца сезона.
В АПЛ Забитцер провел 11 матчей и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Хоть и понравился Марсель, но его вряд ли подпишут. Хотя конечно очень многое зависит от продажи клуба. Если у ЭТХ будет реально большой бюджет, то все может быть, но в данный момент есть очень много позиций к усилению до игрока центра в ротацию.