Забитцер выбыл до конца сезона из-за травмы мениска. Хавбек арендован «МЮ» у «Баварии»

Теги Бавария Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия травмы Марсель Забитцер Здоровье Футбол

Марсель Забитцер может больше не сыграть за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы.

Футболист, арендованный у «Баварии», пропустил матч с «Вулверхэмптоном» (2:0) 13 мая из-за жалоб на боли в колене, которые у него возникли после выхода на замену в игре с «Вест Хэмом» (0:1) 7 мая.

Сегодня клуб подтвердил, что из-за повреждения австриец выбыл до конца сезона.

В АПЛ Забитцер провел 11 матчей и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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13 комментариев

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Be_Cos
Ответ Люблю Марго Робби
Вряд-ли его выкупят, не убедил совсем
Совершенно не согласен. В последних матчах, когда выходил, выглядел лучше Эриксена
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Люблю Марго Робби
Вряд-ли его выкупят, не убедил совсем
+4
-2
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НРИ
Ответ Павел Анатольевич
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Павел , Да о Роналду и так все известно чего о нем писать ??? Лучше уж пиши о сиськах , машинах или городах каких нибудь например
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Антон Кривенко
Как игрок в ротацию за символическую сумму вполне себе вариант для выкупа, но скорее всего Бавария за условные 10-15 не отдаст, а за что платить больше Заби увы показать нам не успел.
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Today I feel Qatari
Ответ Be_Cos
Совершенно не согласен. В последних матчах, когда выходил, выглядел лучше Эриксена
У него пятая зарплата в команде, нафиг нужен лавочник-травмат с такой гигантской личкой
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che kaif
Очередной нелеквид из бавар фермы
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Спартак Уокер
От него было немного пользы
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Антон Суровый
Игрок ротации ,начавший играть с середины сезона, не смог доиграть сезон и сломался - спасибо,не надо!!
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red hikkikomori
Он за пол года умудрился несколько раз сломаться, пора домой
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mars
жаль дона Симона
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TiGra
2 травмы за пол сезона.
Хоть и понравился Марсель, но его вряд ли подпишут. Хотя конечно очень многое зависит от продажи клуба. Если у ЭТХ будет реально большой бюджет, то все может быть, но в данный момент есть очень много позиций к усилению до игрока центра в ротацию.
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QWertY
Ответ Be_Cos
Совершенно не согласен. В последних матчах, когда выходил, выглядел лучше Эриксена
Поставь манекен в центре поля -будет лучше Эриксена. Совсем не показтель
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