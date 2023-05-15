Забитцер выбыл до конца сезона из-за травмы мениска. Хавбек арендован «МЮ» у «Баварии»

Марсель Забитцер может больше не сыграть за «Манчестер Юнайтед» из-за травмы.

Футболист, арендованный у «Баварии», пропустил матч с «Вулверхэмптоном» (2:0) 13 мая из-за жалоб на боли в колене, которые у него возникли после выхода на замену в игре с «Вест Хэмом» (0:1) 7 мая.

Сегодня клуб подтвердил, что из-за повреждения австриец выбыл до конца сезона.

В АПЛ Забитцер провел 11 матчей и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.