Туанзебе уйдет из «МЮ» свободным агентом по окончании сезона

Аксель Туанзебе покинет «Манчестер Юнайтед».

Контракт 25-летнего защитника с английским клубом действует до конца сезона и не будет продлен. Игрок покинет « » на правах свободного агента летом.

С февраля 2023 года выступает за « » на правах аренды. В рамках Чемпионшипа он провел 4 матча.

Аксель – воспитанник «МЮ». Он находится в системе клуба с 2005 года.

Статистику игрока можно найти здесь.