Туанзебе уйдет из «МЮ» свободным агентом по окончании сезона

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Сток Сити чемпионшип Аксель Туанзебе Футбол

Аксель Туанзебе покинет «Манчестер Юнайтед».

Контракт 25-летнего защитника с английским клубом действует до конца сезона и не будет продлен. Игрок покинет «Юнайтед» на правах свободного агента летом. 

С февраля 2023 года Туанзебе выступает за «Сток Сити» на правах аренды. В рамках Чемпионшипа он провел 4 матча. 

Аксель – воспитанник «МЮ». Он находится в системе клуба с 2005 года. 

Статистику игрока можно найти здесь

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16 комментариев

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munkz
Ответ KAIR. BISHKEK
Вроде легенда, а вроде ничем не запомнился
Мне он запомнился тем, что в его карман поместился Мбаппе в матче ЛЧ (когда выиграли 2:1 в Париже).
+29
-1
+28
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Лёха Жданчик
2 1 зебе
+10
0
+10
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Dm Kznts
во времена САФа и Гилла таких туанзебе продавали конвейером по 5-7 млн фунтов.
а теперь они уходят бесплатно.
По ходу этот Мерто такой же великий продавец как и Вудварт.
Бездари
+9
-1
+8
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Итачи Учиха
Вот это наследники у Видича/Фердинанда. Сплошные легенды: Смоллинг, Рохо, Джонс, Туанзебе, Байи, Линделёф, Магвайер. Не везёт МЮ с центром защиты
+2
0
+2
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Адильхан Абдусаламов
Ответ А.В.Бубнов
Как и любой сбитый летчик из МЮ усилил бы орсенал
А что там с ТТХ ?
+1
0
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KAIR. BISHKEK
Вроде легенда, а вроде ничем не запомнился
+1
-1
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KingTop1Gg
ему 25🌚
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Seljuibeg
Спасибо легенде
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Alexander Yavriantz
Выдал игру жизни против ПСЖ, а потом что-то пошло не так. Жаль, думал будет ЦЗ воспитанник в основе.
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SERYOGA K
Ответ munkz
Мне он запомнился тем, что в его карман поместился Мбаппе в матче ЛЧ (когда выиграли 2:1 в Париже).
Он по стилю Биссаку напоминает, спокойный и решительный, но почему-то не влился
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Lancashire III
Ответ munkz
Мне он запомнился тем, что в его карман поместился Мбаппе в матче ЛЧ (когда выиграли 2:1 в Париже).
3-1 выиграли.
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Alexander Yavriantz
Ответ Dm Kznts
во времена САФа и Гилла таких туанзебе продавали конвейером по 5-7 млн фунтов. а теперь они уходят бесплатно. По ходу этот Мерто такой же великий продавец как и Вудварт. Бездари
Главное чтобы остальных распродали, неликвида много собралось, а также пару-тройку ликвидных игроков, за которых надо получить приемлемую цену. Посмотрим на этого Мерто этим летом.
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Dm Kznts
Ответ Alexander Yavriantz
Главное чтобы остальных распродали, неликвида много собралось, а также пару-тройку ликвидных игроков, за которых надо получить приемлемую цену. Посмотрим на этого Мерто этим летом.
да типичный вудварт.
продаёт за бесценок, покупает за огромные суммы
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