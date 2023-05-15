Туанзебе уйдет из «МЮ» свободным агентом по окончании сезона
Аксель Туанзебе покинет «Манчестер Юнайтед».
Контракт 25-летнего защитника с английским клубом действует до конца сезона и не будет продлен. Игрок покинет «Юнайтед» на правах свободного агента летом.
С февраля 2023 года Туанзебе выступает за «Сток Сити» на правах аренды. В рамках Чемпионшипа он провел 4 матча.
Аксель – воспитанник «МЮ». Он находится в системе клуба с 2005 года.
Статистику игрока можно найти здесь.
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