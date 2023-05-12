У Погба 1-е результативное действие после возвращения в «Юве» – голевая на Гатти на 97-й в матче с «Севильей»
Поль Погба впервые после возвращения в «Ювентус» поучаствовал в голе.
Хавбек отдал голевую передачу на Федерико Гатти в полуфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:1) на 97-й минуте после розыгрыша углового.
Это первое результативное действие француза после возвращения в туринский клуб из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.
Кроме того, это первый голевой пас Погба за «Ювентус» с 2016 года.
Поль пропустил значительную часть сезона из-за травм. Его статистика – здесь.
Ну вышел очень хорошо, обострял, финтил, и в важный момент сыграл определяющую роль.