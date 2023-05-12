У Погба 1-е результативное действие после возвращения в «Юве» – голевая на Гатти на 97-й в матче с «Севильей»

Теги Ювентус Севилья серия А Италия Лига Европы УЕФА Поль Погба Федерико Гатти Футбол

Поль Погба впервые после возвращения в «Ювентус» поучаствовал в голе.

Хавбек отдал голевую передачу на Федерико Гатти в полуфинальном матче Лиги Европы с «Севильей» (1:1) на 97-й минуте после розыгрыша углового.

Это первое результативное действие француза после возвращения в туринский клуб из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.

Кроме того, это первый голевой пас Погба за «Ювентус» с 2016 года.

Поль пропустил значительную часть сезона из-за травм. Его статистика – здесь.

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33 комментария

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Всем мир
Давно не видел Погба в игре, но в этом матче, выйдя на поле он смотрелся как игрок совершенно другого уровня)
+29
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+29
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Вратарь Бага
в финал пройдёт команда из страны, которая начинается на И
+20
-3
+17
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Eziiko
Ответ Вратарь Бага
в финал пройдёт команда из страны, которая начинается на И
Да у тебя сегодня ударный день в предсказаниях :)
+11
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+11
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Eziiko
Погба за 20-30 минут делает больше чем вся полузащита вместе взятая,а также хотелось бы отметить Айлинга и Гатти, второго вообще как по мне в основу можно, а не уже медленного и старого Бонуччи он уже откровенно не тянет
+4
-1
+3
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Гильяно
Недавно вспоминал куда же пропал Погба, а он оказывается травму лечил.

Ну вышел очень хорошо, обострял, финтил, и в важный момент сыграл определяющую роль.
+4
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Юлия Ким
хорош Погба был в этой игре💥, чувствовался класс
+3
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Моутиньо оформляет 40
Вот кого не хватает в МЮ, надо присмотреться
+3
0
+3
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FinoAllaFine FJ
Поль сделал больше чем Миретти/Костич/Бонуччи вместе взятые
+7
-4
+3
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FinoAllaFine FJ
Ответ Алексей Малютин
Бонуччи вообще фактически гол привез, бегал где-то впереди, и когда надо - не добежал...
Основа была ужасна - очевиден промах Макса. Он думал выпустить малые силы, а во втором тайме дожимать. Надо в таких матчах сразу бросать основу. Чего держать Погба на банке, когда он уже здоров?! мне не понять. Выпускать Лео ради его 500го матча за Юве, тоже такая себе история. Где Гатти и Бремер в таких матчах с первых минут? В общем Аллегри заслуживает критики в этом матче. Ответный матч должен стать для него решающим, если Юве не победит в ЛЕ позиция главного тренера станет под большим вопросом.
+2
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+2
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Razrubsis
Ответ Вратарь Бага
в финал пройдёт команда из страны, которая начинается на И
Давай ещё облегчим задачу, последняя буква "Я".
+2
0
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Doug DeMuro99
ощущение что не видел Погба лет 5 но сегодня зарешал, на пару с Гатти спасли Юве
+2
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JENNINGS
Ответ Вратарь Бага
в финал пройдёт команда из страны, которая начинается на И
…, вторая гласная в названии - буква А, затем идёт согласная, и наконец слово заканчивается на -ИЯ :)
+1
0
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Алексей Малютин
Ответ FinoAllaFine FJ
Поль сделал больше чем Миретти/Костич/Бонуччи вместе взятые
Бонуччи вообще фактически гол привез, бегал где-то впереди, и когда надо - не добежал...
+2
-1
+1
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Pb-SE
Ответ Вратарь Бага
в финал пройдёт команда из страны, которая начинается на И
Ирландия или Исландия?
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инок
Ювентус с ничьей. Погба и Гатти молодцы - интрига сохранена
+1
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С.В.Д.
Ответ Вратарь Бага
в финал пройдёт команда из страны, которая начинается на И
Так и знал что Израиль и здесь подсуетится)))
+3
-2
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karatim25
Ответ FinoAllaFine FJ
Основа была ужасна - очевиден промах Макса. Он думал выпустить малые силы, а во втором тайме дожимать. Надо в таких матчах сразу бросать основу. Чего держать Погба на банке, когда он уже здоров?! мне не понять. Выпускать Лео ради его 500го матча за Юве, тоже такая себе история. Где Гатти и Бремер в таких матчах с первых минут? В общем Аллегри заслуживает критики в этом матче. Ответный матч должен стать для него решающим, если Юве не победит в ЛЕ позиция главного тренера станет под большим вопросом.
Чего ты ждал от этого бездаря ) у него что не матч то промах )
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FinoAllaFine FJ
Ответ Neromog
Есть такое понятие, как игровой тонус. Очевидно, у Погба его нет и ему неоткуда взять. Поэтому и вводят постепенно. Максимально логичное действие от Макса.
Какой тонус? Ладно Погба, где Фаджоли? Какой еще Миретти? За какие заслуги он в основе? Я не могу тут согласиться. Аллегри получит очень низкий балл за этот матч и это будет справедливо. Благо он внес корректировки не к 70й минуте а после первого тайма сразу. Это дало дополнительные возможности.
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Матрёшка Ефросиьевна
Ответ Моутиньо оформляет 40
Вот кого не хватает в МЮ, надо присмотреться
Мю уже сотку готовит за Погба
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Матрёшка Ефросиьевна
какой же топовый Погба когда в порядке и есть желание играть. просто решает судьбу матчей
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fc Lida
зато какое) Погба хай класс, и это он еще не на пике формы) скиллами и мышлением выделяется на фоне этих хаотичных бегунков
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Эль Иберико
Нулячий, серый, абсолютно безыдейный юве.
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Азатполат Новуров
Зверь и в Африке зверь, я на счет Погба.
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Владимир Владимирович
Первый голевой пас Погба с 2016 года за Ювентус, странно что он за всё это время не одно результативное действие не делал за Ювентус
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Pb-SE
Ответ Владимир Владимирович
Первый голевой пас Погба с 2016 года за Ювентус, странно что он за всё это время не одно результативное действие не делал за Ювентус
Странно, что он вообще не делал результативных действий за это время.
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