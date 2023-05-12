У Погба 1-е результативное действие после возвращения в «Юве» – голевая на Гатти на 97-й в матче с «Севильей»

Поль Погба впервые после возвращения в «Ювентус» поучаствовал в голе.

Хавбек отдал голевую передачу на в полуфинальном матче с «Севильей» (1:1) на 97-й минуте после розыгрыша углового.

Это первое результативное действие француза после возвращения в туринский клуб из «Манчестер Юнайтед» летом 2022 года.

Кроме того, это первый голевой пас за « » с 2016 года.

Поль пропустил значительную часть сезона из-за травм. Его статистика – здесь.