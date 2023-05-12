Аллегри об 1:1 с «Севильей»: «Юве» хорошо постарался ради заслуженной ничьей. Все остается на ответный матч, хотим выйти в финал»

Массимилиано Аллегри высказался о ничьей «Ювентуса» и «Севильи» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Вплоть до гола «Ювентус» хорошо двигал мяч, но когда мы добрались до ворот, мы допускали слишком много ошибок. В контратаках нас ловили врасплох, потому что мы оставляли пространство. Ребята хорошо постарались, чтобы отыграться и добиться заслуженной ничьей, которая оставляет все на ответный матч.

Когда игра идет на половине соперника, – выдающийся игрок. Если бы он был в оптимальной форме, я бы, конечно, ставил его в стартовый состав каждую игру. Этим вечером он внес очень важный вклад.

За все годы своей карьеры я никогда не обсуждал судей. Скажу лишь, что я поздравил свою команду с тем, что они не позволили инциденту [с контактом Рабьо и Баде] повлиять на них, они сохранили спокойствие и через несколько минут снова вернулись в игру. Судьи оценят, пенальти это или нет, мы не можем тратить на это силы. У нас было достаточно неприятных инцидентов в этом сезоне, мы можем только молчать и сосредоточиться на нашей работе.

« » очень хорошо оборонялась, была очень агрессивной, а их форварды бежали в прессинг как сумасшедшие. Мы знаем, что можем навредить сопернику, в открытой игре, а ответный матч продлится 95 минут, может быть, даже 120. Мы хотим выйти в финал», – сказал тренер « ».