Аллегри об 1:1 с «Севильей»: «Юве» хорошо постарался ради заслуженной ничьей. Все остается на ответный матч, хотим выйти в финал»

Теги Ювентус Севилья серия А Италия Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Поль Погба Футбол

Массимилиано Аллегри высказался о ничьей «Ювентуса» и «Севильи» в 1/2 финала Лиги Европы.

«Вплоть до гола «Ювентус» хорошо двигал мяч, но когда мы добрались до ворот, мы допускали слишком много ошибок. В контратаках нас ловили врасплох, потому что мы оставляли пространство. Ребята хорошо постарались, чтобы отыграться и добиться заслуженной ничьей, которая оставляет все на ответный матч.

Когда игра идет на половине соперника, Погба – выдающийся игрок. Если бы он был в оптимальной форме, я бы, конечно, ставил его в стартовый состав каждую игру. Этим вечером он внес очень важный вклад.

За все годы своей карьеры я никогда не обсуждал судей. Скажу лишь, что я поздравил свою команду с тем, что они не позволили инциденту [с контактом Рабьо и Баде] повлиять на них, они сохранили спокойствие и через несколько минут снова вернулись в игру. Судьи оценят, пенальти это или нет, мы не можем тратить на это силы. У нас было достаточно неприятных инцидентов в этом сезоне, мы можем только молчать и сосредоточиться на нашей работе.

«Севилья» очень хорошо оборонялась, была очень агрессивной, а их форварды бежали в прессинг как сумасшедшие. Мы знаем, что можем навредить сопернику, в открытой игре, а ответный матч продлится 95 минут, может быть, даже 120. Мы хотим выйти в финал», – сказал тренер «Ювентуса».

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7 комментариев

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U
Вот человек всегда на позитиве.
+7
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+7
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karatim25
Такой клоун , хуже не придумаешь , успел посмотреть второй тайм , «хорошо оборонялись» конечно мля если ты не можешь к воротам подойти , про удары. Даже молчу , сочувствую болельщикам юве , надеюсь что в 4ку не попадут , может тогда его уволят , такое чудище , с таким составом так позорно отлетать от донной Севильи
+2
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+2
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karatim25
Ответ U
Вот человек всегда на позитиве.
Может он наркоман)
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fc Lida
классика нашего физрука)
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инок
Аллегри - скажи спасибо Погба и Гатти за ничью и поклонись им.
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!!!Bata!!!
Просто уходи.
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!!!Bata!!!
Ответ karatim25
Такой клоун , хуже не придумаешь , успел посмотреть второй тайм , «хорошо оборонялись» конечно мля если ты не можешь к воротам подойти , про удары. Даже молчу , сочувствую болельщикам юве , надеюсь что в 4ку не попадут , может тогда его уволят , такое чудище , с таким составом так позорно отлетать от донной Севильи
Да еще и в родных стенах, на глазах собственных болельщиков.
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