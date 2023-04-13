Шченсны держался за грудь и покинул поле в слезах в матче со «Спортингом». Ему сделали ЭКГ – все в порядке
Войчех Шченсны был заменен в 1-м тайме и покидал поле в слезах.
Польский вратарь «Ювентуса» держался за грудь.
На 44-й минуте матча Лиги Европы со «Спортингом» Шченсны заменил Маттиа Перин.
Как сообщает Ромео Агрести, сразу после замены врачи сделали футболисту электрокардиографию – все в порядке.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino
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