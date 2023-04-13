Шченсны держался за грудь и покинул поле в слезах в матче со «Спортингом». Ему сделали ЭКГ – все в порядке

Теги Спортинг Ювентус серия А Италия Лига Европы УЕФА травмы фото Войчех Шченсны Здоровье Футбол

Войчех Шченсны был заменен в 1-м тайме и покидал поле в слезах.

Польский вратарь «Ювентуса» держался за грудь.

На 44-й минуте матча Лиги Европы со «Спортингом» Шченсны заменил Маттиа Перин.

Как сообщает Ромео Агрести, сразу после замены врачи сделали футболисту электрокардиографию – все в порядке.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino

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7 комментариев

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**@#$НеКолюсь#@**
просто решил свалить пока авоську не отгрузили. "на ювентус без слёз смотреть невозможно" - добавил польский вратарь во время ухода с поля.
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KaPZeN43
Ну у Эриксена тоже причину так и не нашли. Поэтому, лучше перестраховаться и после ЭКГ пройти углубленное обследование. Что, думаю, итак сделают.
+3
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+3
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SRvR
Ответ Dastanation
курить меньше надо
Хорошо, мама
+5
0
+5
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Dastanation
курить меньше надо
+1
-6
-5
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Дмитрий_Олегович
По-моему, он получил какое-то серьезное повреждение... остается ждать официальной информации. А Войцеху здоровья.
+1
-1
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Bryan
Лишь бы ничего серьёзного!
+13
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Arman Markosyan 25
Здоровья!
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