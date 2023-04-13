Войчех Шченсны был заменен в 1-м тайме и покидал поле в слезах.

Польский вратарь « » держался за грудь.

На 44-й минуте матча со « » заменил Маттиа Перин.

Как сообщает Ромео Агрести, сразу после замены врачи сделали футболисту электрокардиографию – все в порядке.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: Gettyimages.ru/Valerio Pennicino