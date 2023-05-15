Мак Аллистер хочет играть в ЛЧ, если уйдет из «Брайтона». Он интересен «МЮ» и «Ливерпулю»
Алексис Мак Аллистер хочет играть в Лигу чемпионов, если уйдет из «Брайтона» летом.
Как сообщает The Athletic, полузащитник готов покинуть «Брайтон» только ради команды, выступающей в Лиге чемпионов. Наиболее сильный интерес к игроку проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Пока у Мак Аллистера нет договоренностей ни с одним клубом.
«Брайтон» еще не потерял надежду на то, что сохранит Алексиса в случае выхода в Лигу Европы.
Сейчас «Манчестер Юнайтед» делит 3-е и 4-е место с «Ньюкаслом» – у них по 66 очков в 35 матчах. «Ливерпуль» занимает 5-ю строчку, набрав 62 балла в 35 играх.
что-то не верится
Очень пожалуйста.
Лишь показывает твою нацистскую сущность.