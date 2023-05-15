Мак Аллистер хочет играть в ЛЧ, если уйдет из «Брайтона». Он интересен «МЮ» и «Ливерпулю»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА возможные трансферы Брайтон Алексис Мак Аллистер Футбол

Алексис Мак Аллистер хочет играть в Лигу чемпионов, если уйдет из «Брайтона» летом.

Как сообщает The Athletic, полузащитник готов покинуть «Брайтон» только ради команды, выступающей в Лиге чемпионов. Наиболее сильный интерес к игроку проявляют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Пока у Мак Аллистера нет договоренностей ни с одним клубом.

«Брайтон» еще не потерял надежду на то, что сохранит Алексиса в случае выхода в Лигу Европы.

Сейчас «Манчестер Юнайтед» делит 3-е и 4-е место с «Ньюкаслом» – у них по 66 очков в 35 матчах. «Ливерпуль» занимает 5-ю строчку, набрав 62 балла в 35 играх.

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32 комментария

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munkz
Почему никто даже не обсуждает кандидатуру Уорд-Прауза? Саут вылетел, на подмену Эриксену - топ, плюс начнем наконец-то со штрафных забивать.
+52
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+50
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Азрет-Али Айбазов
Все такие важные. Всем ЛЧ подавай.
+16
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+16
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munkz
Ответ Frenkiee
Сколько лет у него? Не30?
28 всего
+13
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+13
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Stereophonics89
т.е. если МЮ выйдет в ЛС, а Ливерпуль нет, но и интереса у МЮ предметного к нему не будет, то он не уйдет в Ливерпуль
что-то не верится
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+5
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Efren Tri
Ответ Азрет-Али Айбазов
Все такие важные. Всем ЛЧ подавай.
Игрок уровня лч, один из главных тащеров брайтона. Он должен играть в лч
+5
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+5
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f5dfmvw9bk
Ответ Азрет-Али Айбазов
Все такие важные. Всем ЛЧ подавай.
Думаю Мак Аллистер уже дорос до уровня ЛЧ, как никак Чемпион мира, и отыграл шесть матчей со старта
+4
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+4
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ОлегГуннар
Ну тогда МЮ обязан выигрывать 2 игры из 3-ех. Хотя я думаю что всё равно уедет в Ливерпуль.
+5
-2
+3
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Mr. Bexa
Если хочет ЛЧ, пусть пашет один сезон за клуб, где и окажется.
+5
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игрочишка всея руси
У Брайтона есть математические шансы самому в лч попасть
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liv6
С таким подходом в Ливерпуле он не нужен
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red manchester
Макалистер командный игрок.хорошим приобретением будет если смогут конечно
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А.Э.РАСИМ
Пожалуйста в Ювентус!,
Очень пожалуйста.
+1
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f5dfmvw9bk
Ответ Нурбол Жумаскалиев
а смысл сидеть на лавке в ливерпуле, не играя в ЛЧ, когда можно с брайтоном пошуметь в ЛЕ?
Против Джонса и Хендерсона Мак Аллистер выиграет конкуренцию, даже если травмирован будет
+1
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Андер Эррера
Ответ munkz
Почему никто даже не обсуждает кандидатуру Уорд-Прауза? Саут вылетел, на подмену Эриксену - топ, плюс начнем наконец-то со штрафных забивать.
если взять из святых то лучше Рамео Лавию. Парень очень талантливый и отлично дополнял бы Казнмиро в опорке
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Азрет-Али Айбазов
Ответ Футбол_это_жизнь
Ага, особенно чемпиону Мира, да?! Асрет-Вали Шайбазову виднее ведь!
Что даёт тебе исковеркание моего имени?
Лишь показывает твою нацистскую сущность.
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Yeskela
Ответ Антон Алимской
Ему всего 24 года, о чем вы мужики.
Об Уорд-Праузе, а не Мак Аллистере.
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Marsel Bodro
Ответ Антон Алимской
Ему всего 24 года, о чем вы мужики.
Ты бы хоть поиском по сайту воспользовался, прежде чем писать подобное. 28 лет ему, 1994 года рождения.
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Ya Tolik
Ответ munkz
Почему никто даже не обсуждает кандидатуру Уорд-Прауза? Саут вылетел, на подмену Эриксену - топ, плюс начнем наконец-то со штрафных забивать.
Есть предположение, что он уже сообщил всем, что останется в клубе. Так что его трансфер обсуждать бессмысленно.
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Tollie
Ответ munkz
Почему никто даже не обсуждает кандидатуру Уорд-Прауза? Саут вылетел, на подмену Эриксену - топ, плюс начнем наконец-то со штрафных забивать.
это из той же оперы, почему наши красные дуболомы-менеджеры не обсуждали кандидатуры Ми/Тарковски/Кина, зато с радостью обсудили кандидатуры всяких магваеров.
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Нурбол Жумаскалиев
Ответ Stereophonics89
т.е. если МЮ выйдет в ЛС, а Ливерпуль нет, но и интереса у МЮ предметного к нему не будет, то он не уйдет в Ливерпуль что-то не верится
а смысл сидеть на лавке в ливерпуле, не играя в ЛЧ, когда можно с брайтоном пошуметь в ЛЕ?
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XavIniesta2008-2015
Сити стоит рассмотреть его кандидатуру на место Гюндогана
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Dr. Dre_123
Только сити гарантирует ЛЧ а Ливерпулю только в этом году чуть не хватает, а у остальных нету опыта и когда последний раз играли в ЛЧ даже не помниться
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Alex Sarus
Игрок хороший, но важнее мобильный Угарте и Барелла.
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Frenkiee
Надо брать. И цена адекватная 65млн. И + игрок АПЛ. И возраст по-моему 25. Хорошая приобретения. Казе+МакАллистер топ🔥🔥
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