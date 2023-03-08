«МЮ» и «Ман Сити» думают о трансфере Мак Аллистера, «Челси» и «Ливерпулю» он тоже интересен. «Брайтон» рассчитывает получить 60+ млн фунтов

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия возможные трансферы Брайтон Алексис Мак Аллистер Футбол

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются Алексисом Мак Аллистером

Об этом рассказал журналист CBS Sports Бен Джейкобс. 

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» обсуждали трансфер внутри клубов, но пока что не более того. За «Ливерпулем» и «Челси» тоже стоит понаблюдать. Контракт Макалистера [с «Брайтоном»] рассчитан до 2025 года и содержит возможность продления на один год. И после того, как он выиграл чемпионат мира с Аргентиной, мы видим, как вокруг него фигурируют довольно высокие цифры.

Хотя «Брайтон» напрямую не делает предложения претендентам на игроков, которых они не планируют продавать, инсайдеры предполагают, что «чайки» могут ожидать 60+ миллионов фунтов. Это намного дороже, чем другие клубы оценивали его в январе и перед чемпионатом мира – [оценки были] в диапазоне от 27 до 35 миллионов фунтов. Я думаю, что такая сумма сейчас вызвала бы смех.

Но давайте посмотрим, как «Брайтон» будет реагировать на поступающие предложения по мере того, как ажиотаж вокруг чемпионата мира спадет, а срок его контракта немного истечет. Мак Аллистер, как мне сказали, рассмотрит свои варианты летом.

Хотя он восторженно отзывается о Премьер-лиге, он не против перейти в другую европейскую лигу. Его приоритет – регулярно играть в Лиге чемпионов», – написал Джейкобс в своей колонке. 

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28 комментариев

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Under
Ответ Lazeeer
МЮ лучше Забитцера выкупить как по мне
Ну как, почти пять лет разницы.
Забитцеру 29 через пару недель.
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fellx
Ответ Данил Луговский
до сих пор больно от победы на ЧМ? Ничего, время лечит
Да время лечит, согласен. Мы видели Южную Корею в 2002 против Италии. Мы видели Барса:ПСЖ 6:1. Мы видели всё это, но уже нормально к этому относимся. Футбол это большой бизнес, а фифа тем более коррумпирована до фундаментов. Так что да, время лечит
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Lazeeer
МЮ лучше Забитцера выкупить как по мне
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Amalfitano
Ответ Арман Мартиросян
Я тоже по возможности смотрю матчи Брайтона, очень интересная команда. Но в таких системных и тренерских командах иногда сложно оценить отдельных игроков объективно, так как все пытаются маскировать недостатки друг друга.
Лови плюс. Это как команды Бердыева. Игрок внутри его системы и игрок вне этой системы это 2 разных игрока. Ну или тот же Кукурелья. В ьрайтоне он был хорош когда команда играла в тот футбол. В Челси он никакой. Но и тут и там он не играет на ту трансферную сумму что за него заплатили.
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Евгений Громов 22
Ответ Okaka
да ладно? На игроков Бенфики многие топы обратили внимание после ЛЧ
И сейчас на Бенфику и её игроков стоит обратить внимание , хотя ЧМ давно в прошлом
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BZB
Один из самых недооцененных героев ЧМ. Очень умный полузащитник.
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Amalfitano
Ответ Максим Семин
Интересно, как устроена футбольная аналитика. До ЧМ Мак Алистера и Энцо не считали игроками для топ клубов, а после получения кубка стали считать? Зачем вся футбольная статистика, если на цену влияет наличие медали, игроки ведь не изменились.
Больше того, перед ЧМ вышла огррмная статья, про то как чм не влияет на трансферы и что топ клубы ориентируются на множество других показаиелей только не на игру на чм.))
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Арман Мартиросян
Ответ ɔculpa
Вейналдум и в атаку мог очень здорово сыграть. Развернуть, протащить, завершить. В плане техники и созидания он, кажется, был посильнее арга. Но в любом случае с момента ухода Джини из АПЛ, у "Ливерпуля" так и не появился такой умный, многофункциональный и семижильный топ-пахарь, в этом плане Мак Аллистера действительно интересно попробовать, возможно, он ещё и прокачается.
Согласен полностью.
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Okaka
Ответ Максим Семин
Интересно, как устроена футбольная аналитика. До ЧМ Мак Алистера и Энцо не считали игроками для топ клубов, а после получения кубка стали считать? Зачем вся футбольная статистика, если на цену влияет наличие медали, игроки ведь не изменились.
насчет Мака, раньше ведь он был атакующим игроком, но Поттер опустил его ниже, и там Алексис раскрылся в прошлом сезоне, в этом еще лучше. Теперь он готов играть в топ-клубе
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Amalfitano
Ответ Данил Луговский
до сих пор больно от победы на ЧМ? Ничего, время лечит
Да я наоборот рад за них и особенно за Месси.
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Арман Мартиросян
Ответ D Shamrock
смотрел очень много игр Брайтона, мне кажется Клоппу он идеально подойдет...
Я тоже по возможности смотрю матчи Брайтона, очень интересная команда. Но в таких системных и тренерских командах иногда сложно оценить отдельных игроков объективно, так как все пытаются маскировать недостатки друг друга.
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Okaka
Ответ ман сити фейк
До 70 очень даже адекватный ценник за такого игрока. Ещё в Брайтоне есть другая звезда из страны восходящего солнца
там другая звезда есть - это Кайседо. Его на днях продлили, теперь наверно стоит около 100
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Okaka
Ответ Максим Семин
Интересно, как устроена футбольная аналитика. До ЧМ Мак Алистера и Энцо не считали игроками для топ клубов, а после получения кубка стали считать? Зачем вся футбольная статистика, если на цену влияет наличие медали, игроки ведь не изменились.
да ладно? На игроков Бенфики многие топы обратили внимание после ЛЧ
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NURIK RAKHMETOLLA
Ответ AnMe
Топовый игрок! Давно пора большим клубам его себе забирать
Пусть Челси забирает
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ɔculpa
Ответ Арман Мартиросян
Не особо много игр смотрел с его участием, но если все так, как вы говорите, то это просто идеальная замена Вейналдума.
Вейналдум и в атаку мог очень здорово сыграть. Развернуть, протащить, завершить. В плане техники и созидания он, кажется, был посильнее арга. Но в любом случае с момента ухода Джини из АПЛ, у "Ливерпуля" так и не появился такой умный, многофункциональный и семижильный топ-пахарь, в этом плане Мак Аллистера действительно интересно попробовать, возможно, он ещё и прокачается.
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Максим Семин
Интересно, как устроена футбольная аналитика. До ЧМ Мак Алистера и Энцо не считали игроками для топ клубов, а после получения кубка стали считать? Зачем вся футбольная статистика, если на цену влияет наличие медали, игроки ведь не изменились.
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Okaka
Ответ ман сити фейк
До 70 очень даже адекватный ценник за такого игрока. Ещё в Брайтоне есть другая звезда из страны восходящего солнца
только Митоме 26 лет нынче
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Okaka
Хороший вариант вместо Бруну
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D Shamrock
Ответ Арман Мартиросян
Не особо много игр смотрел с его участием, но если все так, как вы говорите, то это просто идеальная замена Вейналдума.
смотрел очень много игр Брайтона, мне кажется Клоппу он идеально подойдет...
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Unnamed80
Что там за челсей наблюдать, сейчас 100 мультов очередные зарядят, ну и параллельно уефа спартак трнаву накажет за нарушение ффп
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Арман Мартиросян
Ответ D Shamrock
человек, хоть немного понимающий футбол, знает и скажет, что в команде кто то должен "таскать рояль", не может команда состоять из одних звезд, вот Алексис именно такой, скилловый пахарь с бездонным бензобаком...
Не особо много игр смотрел с его участием, но если все так, как вы говорите, то это просто идеальная замена Вейналдума.
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Грустный Тролль
Ну, Челси можно развести и на 100 млн
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LIBerly
Брайтон может и скидку сделать для Челси
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D Shamrock
Ответ Amalfitano
Господи, да это же абсолютно средний игрок. Какой ему топ клуб?🤦 Как и писал, и это очевидно всем, клубрв с бабками стало столько, что на всех не хватает игрокрв топ уррвня. Вот и покупают Мундриков с Мэдуэками и другими Макалистерами.
человек, хоть немного понимающий футбол, знает и скажет, что в команде кто то должен "таскать рояль", не может команда состоять из одних звезд, вот Алексис именно такой, скилловый пахарь с бездонным бензобаком...
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ман сити фейк
До 70 очень даже адекватный ценник за такого игрока. Ещё в Брайтоне есть другая звезда из страны восходящего солнца
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