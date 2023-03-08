«МЮ» и «Ман Сити» думают о трансфере Мак Аллистера, «Челси» и «Ливерпулю» он тоже интересен. «Брайтон» рассчитывает получить 60+ млн фунтов
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» интересуются Алексисом Мак Аллистером.
Об этом рассказал журналист CBS Sports Бен Джейкобс.
«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» обсуждали трансфер внутри клубов, но пока что не более того. За «Ливерпулем» и «Челси» тоже стоит понаблюдать. Контракт Макалистера [с «Брайтоном»] рассчитан до 2025 года и содержит возможность продления на один год. И после того, как он выиграл чемпионат мира с Аргентиной, мы видим, как вокруг него фигурируют довольно высокие цифры.
Хотя «Брайтон» напрямую не делает предложения претендентам на игроков, которых они не планируют продавать, инсайдеры предполагают, что «чайки» могут ожидать 60+ миллионов фунтов. Это намного дороже, чем другие клубы оценивали его в январе и перед чемпионатом мира – [оценки были] в диапазоне от 27 до 35 миллионов фунтов. Я думаю, что такая сумма сейчас вызвала бы смех.
Но давайте посмотрим, как «Брайтон» будет реагировать на поступающие предложения по мере того, как ажиотаж вокруг чемпионата мира спадет, а срок его контракта немного истечет. Мак Аллистер, как мне сказали, рассмотрит свои варианты летом.
Хотя он восторженно отзывается о Премьер-лиге, он не против перейти в другую европейскую лигу. Его приоритет – регулярно играть в Лиге чемпионов», – написал Джейкобс в своей колонке.
Забитцеру 29 через пару недель.