Лещук объявил о разводе. Жена вратаря «Динамо» отреагировала: «Лезть в семью с двумя детьми у всех на глазах? Очень грязно, мерзко и непонятно»

Теги премьер-лига Россия светская хроника Динамо Москва Игорь Лещук Футбол

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук объявил, что разводится с женой.

«Не хочу и не люблю обсуждать личную жизнь. Но в связи с тем, что есть люди, которых бесит, что их грязные дела раскрылись, и теперь они пытаются везде полоскать мой развод, провоцируя конфликт и придумывая ненастоящие причины, – я хочу сказать коротко: уже долгое время мы находимся в стадии развода и это решение не связано ни с кем, кроме нас двоих, не нужно искать здесь скандал. Моя дальнейшая личная жизнь никого не касается», – написал Лещук.

Его жена, Виолетта, эмоционально отреагировала на это сообщение.

«Что для вас самое ужасное и отвратительное чувство? Только прежде чем ответить, подумайте хорошо.

Для меня это трусость, лицемерие и ложь. Ложь настолько низкая и мерзкая, что стыдно становится за человека, который ее говорит.

К моему сожалению (а может и счастью?) мне пришлось столкнуться с ситуацией, которая перевернула мой мир. Я очень долго молчала, боялась и даже стеснялась об этом говорить.

Но все эти фразы – «будь выше этого», «будь лучше» – не работают с такими людьми. Людьми, которые хотят угодить всем и сразу, у которых нет никаких моральных принципов, которые стелятся подо все, что можно и нельзя.

Закрывать на все глаза, пропускать все мимо ушей и делать вид, что тебя это не касается – не всегда бывает правильным.

Хочу вам сказать одно , что если вам что-то кажется, то вам не кажется. Если кажется при первой встрече, что человек лживое дерьмо, то в 90% случаях так и будет. Себя не обманешь.

Не пускайте псевдоподруг и псевдодрузей в ваш дом. Не позволяйте никому и никогда входить в вашу семью, пока человек не будет проверен временем и множеством ситуаций. Не верьте в лживую святость, как это сделала по глупости я. Молитвами свою дешевую душонку не отмыть.

Все понимают, о чем и о ком я говорю. Таких мерзких людей на свете, наверное, много, но в моей жизни и, увы, семье, был яркий экземпляр.

Человек, который играл с моими детьми, пил дома чай на мой день рождения, общался с моей мамой и не только, за моей спиной с самым близким мне человеком позволили и позволяют себе вещи, о которых противно говорить.

Все это очень грязно, мерзко и непонятно мне. Особенно, когда это происходит у всех на глазах. Тут нет ни малейшего намека о сочувствии и жалости! Нет! Даже не смейте мне говорить что-то в таком духе, я этого не переношу и не хочу. Просто хочу, чтобы все стало ясно и понятно.

Я не строю из себя святую и идеальную, но я всегда была верным человеком, который больше всего на свете ценил свою семью. Кроме меня, увы, за это никто не ответит, а видеть это нет больше сил.

Что бы ни происходило в нашей семье – это были наши ссоры и наши недомолвки. Я никогда не выносила «сор из избы».

Поэтому, когда сейчас вокруг нее одна грязь, я хочу, чтобы вы знали, что эта грязь – один человек, который лез и лезет везде. Лезть в семью, где есть двое детей, у всех на глазах? Когда даже нет развода. И не было. Наверное, об этом говорится в Библии.

Кому надо это смаковать – смакуйте. Но вот вам вся правда. Обсуждать больше нечего, ваши догадки подвержены. Забудьте эту тему навсегда, найдите себе новое развлечение. Выводы делайте сами. Но не повторяйте моих ошибок», – написала Виолетта у себя в телеграм-канале.

Отметим, что у Игоря и Виолетты две дочери.

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91 комментарий

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werowolf-gears
Это кто такие?
+128
-14
+114
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riverman1980
Проиграла конкуренцию за деньги мужа лучшей подруге. Можно понять ее эмоции.
+124
-12
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donatodonatore
Золотые слова про псевдодрузей и псевдоподруг
+72
-2
+70
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OldRedWhite
Если ещё она и сама это написала …
То моё искреннее восхищение !
Жена профессора изящной словесности , а не футболиста !
+54
-3
+51
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Pilgui 1970
Ответ micka
Кто разлучница?
Полина Лысенко...
+40
-1
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All-Eyes On-Me
Все понятно, институт "Лучших подруг".
+38
0
+38
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ werowolf-gears
Это кто такие?
Голкипер Динамо и его жена
+36
-8
+28
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Baxxter
Конечно, я в инсте Полины периодически видел фотки с Игорем и его семьей и слушок прошел про "одну из причин" её ухода из Динамо, но вот прям тяжело поверить в такое. Неужели и правда?
+25
-1
+24
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kokakoka
Ответ Дмитрий Калашников
а мне она казалась такой милой и доброй!
Да всем казалась. Но что-то совпадений много. Близкий "друг", общие мероприятия типа Камеди клаб, внезапный уход из Динамо без объяснения причин.
+23
0
+23
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Абдулов Алексей
Ответ micka
Кто разлучница?
"Филиппинская няня"©
+22
0
+22
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Raufka
Ответ Baxxter
Конечно, я в инсте Полины периодически видел фотки с Игорем и его семьей и слушок прошел про "одну из причин" её ухода из Динамо, но вот прям тяжело поверить в такое. Неужели и правда?
https://ibb.co/PcPz45T вот тут фотка, после которой уже не так тяжело верится))
+20
0
+20
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Старина Шимус
думаю, что всё-таки между Умяровым и Лещуком что-то промелькнуло тогда, когда Наиль ему на ушко шепнул... Тогда все и закрутилось, видимо!
+22
-2
+20
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kokakoka
Жена говорит про Полину Лысенко? Полина же называла Лещука близким другом и часто появлялась с ним на мероприятиях.
+20
-1
+19
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Baxxter
Ответ kokakoka
Жена говорит про Полину Лысенко? Полина же называла Лещука близким другом и часто появлялась с ним на мероприятиях.
Про нее, очень много прямых "намеков" по тексту
+18
0
+18
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banchik1
Ого, не такая уж Полинка Лысенко святоша оказалась, как рассказывала о себе. В общем, бог всем судья.
+18
-1
+17
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Olga.t
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Адекватно. Зачем лезть в чужую жизнь? Хотя есть те, кто на этом зарабатывают...
Зачем это вообще выносить в общественное пространство?
В личной жизни надо разбираться двоим.
+18
-2
+16
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Valentin Grabenovsky
спасибо спортс, это именно та новость которую я хотел видеть в ленте в субботу, когда много матчей, собственно писать больше не о чем, да
+21
-5
+16
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Ярик01
Многовато внимания ко второму вратарю что по 3-4 матча за сезон в РПЛ играет
+14
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Адекватно. Зачем лезть в чужую жизнь? Хотя есть те, кто на этом зарабатывают...
+16
-2
+14
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Kit244098
Ну теперь понятно стало, почему Лысенко из Динамо поперли. Лещук , я думаю, что на очереди))
+14
0
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Igorrr
«Подруга подкинула проблем! Су…а!»
+12
0
+12
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kokakoka
Ответ Светлана Агейкина
- "Все сразу поняли: я пришла в «Динамо» не мужа-футболиста искать, а работать." - "В мире сейчас так много распущенности. Распространены измены, свободные отношения — может, это и не норма, но никого не удивляет. Семейные идеалы сейчас рушатся из-за соблазнов современного мира. А я считаю брак и венчание обязательными. В православии семья — святое. Она для меня всегда на первом месте. Петр и Феврония, покровители семьи, любви и верности — идеал супружеских отношений."
Вот такая "верующая" и правильная Полина
+12
0
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Светлана Агейкина
- "Все сразу поняли: я пришла в «Динамо» не мужа-футболиста искать, а работать."
- "В мире сейчас так много распущенности. Распространены измены, свободные отношения — может, это и не норма, но никого не удивляет. Семейные идеалы сейчас рушатся из-за соблазнов современного мира. А я считаю брак и венчание обязательными. В православии семья — святое. Она для меня всегда на первом месте. Петр и Феврония, покровители семьи, любви и верности — идеал супружеских отношений."
+12
0
+12
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micka
Кто разлучница?
+12
0
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Дмитрий Калашников
Ответ kokakoka
Жена говорит про Полину Лысенко? Полина же называла Лещука близким другом и часто появлялась с ним на мероприятиях.
а мне она казалась такой милой и доброй!
+10
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