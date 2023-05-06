Лещук объявил о разводе. Жена вратаря «Динамо» отреагировала: «Лезть в семью с двумя детьми у всех на глазах? Очень грязно, мерзко и непонятно»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук объявил, что разводится с женой.

«Не хочу и не люблю обсуждать личную жизнь. Но в связи с тем, что есть люди, которых бесит, что их грязные дела раскрылись, и теперь они пытаются везде полоскать мой развод, провоцируя конфликт и придумывая ненастоящие причины, – я хочу сказать коротко: уже долгое время мы находимся в стадии развода и это решение не связано ни с кем, кроме нас двоих, не нужно искать здесь скандал. Моя дальнейшая личная жизнь никого не касается», – написал .

Его жена, Виолетта, эмоционально отреагировала на это сообщение.

«Что для вас самое ужасное и отвратительное чувство? Только прежде чем ответить, подумайте хорошо.

Для меня это трусость, лицемерие и ложь. Ложь настолько низкая и мерзкая, что стыдно становится за человека, который ее говорит.

К моему сожалению (а может и счастью?) мне пришлось столкнуться с ситуацией, которая перевернула мой мир. Я очень долго молчала, боялась и даже стеснялась об этом говорить.

Но все эти фразы – «будь выше этого», «будь лучше» – не работают с такими людьми. Людьми, которые хотят угодить всем и сразу, у которых нет никаких моральных принципов, которые стелятся подо все, что можно и нельзя.

Закрывать на все глаза, пропускать все мимо ушей и делать вид, что тебя это не касается – не всегда бывает правильным.

Хочу вам сказать одно , что если вам что-то кажется, то вам не кажется. Если кажется при первой встрече, что человек лживое дерьмо, то в 90% случаях так и будет. Себя не обманешь.

Не пускайте псевдоподруг и псевдодрузей в ваш дом. Не позволяйте никому и никогда входить в вашу семью, пока человек не будет проверен временем и множеством ситуаций. Не верьте в лживую святость, как это сделала по глупости я. Молитвами свою дешевую душонку не отмыть.

Все понимают, о чем и о ком я говорю. Таких мерзких людей на свете, наверное, много, но в моей жизни и, увы, семье, был яркий экземпляр.

Человек, который играл с моими детьми, пил дома чай на мой день рождения, общался с моей мамой и не только, за моей спиной с самым близким мне человеком позволили и позволяют себе вещи, о которых противно говорить.

Все это очень грязно, мерзко и непонятно мне. Особенно, когда это происходит у всех на глазах. Тут нет ни малейшего намека о сочувствии и жалости! Нет! Даже не смейте мне говорить что-то в таком духе, я этого не переношу и не хочу. Просто хочу, чтобы все стало ясно и понятно.

Я не строю из себя святую и идеальную, но я всегда была верным человеком, который больше всего на свете ценил свою семью. Кроме меня, увы, за это никто не ответит, а видеть это нет больше сил.

Что бы ни происходило в нашей семье – это были наши ссоры и наши недомолвки. Я никогда не выносила «сор из избы».

Поэтому, когда сейчас вокруг нее одна грязь, я хочу, чтобы вы знали, что эта грязь – один человек, который лез и лезет везде. Лезть в семью, где есть двое детей, у всех на глазах? Когда даже нет развода. И не было. Наверное, об этом говорится в Библии.

Кому надо это смаковать – смакуйте. Но вот вам вся правда. Обсуждать больше нечего, ваши догадки подвержены. Забудьте эту тему навсегда, найдите себе новое развлечение. Выводы делайте сами. Но не повторяйте моих ошибок», – написала Виолетта у себя в телеграм-канале.

Отметим, что у и Виолетты две дочери.

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