«Арсенал» похож на «Ливерпуль» последних лет – отдали все и потерпели неудачу. «Сити» невероятен, будет обидно до слез, если эта команда не выиграет ЛЧ». Ричардс об АПЛ

Теги Ливерпуль Эмирейтс Манчестер Сити Майка Ричардс премьер-лига Англия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Майка Ричардс объяснил спад «Арсенала» в концовке сезона недостаточной глубиной состава.

В 36-м туре АПЛ «Арсенал» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 0:3. «Манчестер Сити», имея матч в запасе, опережает «канониров» в таблице на 4 очка – команде Пепа Гвардиолы нужно набрать 3 очка в оставшихся матчах, чтобы выиграть АПЛ.

«На «Эмирейтс» царило опустошение, когда мечта «Арсенала» фактически умерла. Они провели прекрасный сезон, но недостаток глубины состава по сравнению с возможностями «Манчестер Сити» оказался решающим в последние недели.

«Арсенал» оказался в том же положении, что и «Ливерпуль» в последние годы, отдав все, но потерпев неудачу. «Сити» сейчас находится в невероятном положении, учитывая их силу, и если в следующем году их снова остановят в Премьер-лиге, это должна быть безупречная команда.

Теперь все зависит от ответного матча с «Реалом» в среду. Я говорю это, прежде всего, как болельщик: будет обидно до слез, если этот «Сити» не выиграет Лигу чемпионов, потому что отсутствие этого трофея может помешать назвать некоторых игроков величайшими на все времена.

Футбол несправедлив. Я безмерно восхищаюсь «Ливерпулем»: сыграв в трех финалах за пять лет, они должны были добиться большего успеха в Лиге чемпионов. «Сити» с завистью наблюдал за их продвижением, теперь пришло их время пользоваться шансом», – написал бывший защитник «Манчестер Сити» в колонке для Daily Mail.

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16 комментариев

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Очки Дани Алвеса
Ну ага, конечно, не сравнивайте уж с тем Ливерпулем. Они набирали 92, 97 очков в серебряных сезонах и 99 в чемпионском. Они с Сити реально конкурировали в том, что могут выиграть у каждого соперника, кроме друг друга. А Арсенал еще сыроват, проиграл свое чемпионство не в матчах с Сити (хотя частично в них тоже), а в матчах с откровенно проходимыми (по меркам того же догоняющего Ливерпуля прошлых сезонов) соперниками.
+20
-3
+17
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Young Hefner
Сейчас бы сравнивать Арсенал с Ливерпулем, который выиграл все внутренние трофеи, дважды завершил сезон с отстованием в одно очко, при этом борьба шла до последнего тура тайма, выиграл ЛЧ и дважды играл в финале.
+10
-3
+7
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Очки Дани Алвеса
Ответ <~Inter~>
А почему не сравнивать? Он же не уровень команд сравнивает, а ситуацию по ходу сезона. Ливерпуль точно также из себя выжимал все соки, но только 1 раз с небольшой удачей смог обойти Сити. То что потолок у этих команд разный было очевидно всегда, но именно ощущения от поражения во многом схожи. Обе команды прыгали выше головы и всё равно Сити на дистанции выглядит монстром с которым невозможно сравнится
С небольшой удачей? Ты чёт перепутал, Ливерпуль в чемпионском сезоне чуть ли не с января вел у Сити +20 очков
+6
-1
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Андрей Хенто
Ливерпуль свое все-таки выиграл, причем абсолютно все трофеи смогли занести себе в актив, а это дорогого стоит против такого монструозного Сити.
+7
-3
+4
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Umid Intelligent
Сити не пройдёт Реал скриньте.
+12
-9
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cektor
Сити достойны победы в ЛЧ
удачи шарлатану !
+10
-7
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Великолепный Пеп
Ответ <~Inter~>
А почему не сравнивать? Он же не уровень команд сравнивает, а ситуацию по ходу сезона. Ливерпуль точно также из себя выжимал все соки, но только 1 раз с небольшой удачей смог обойти Сити. То что потолок у этих команд разный было очевидно всегда, но именно ощущения от поражения во многом схожи. Обе команды прыгали выше головы и всё равно Сити на дистанции выглядит монстром с которым невозможно сравнится
Честно говоря в серебряных сезонах не было ощущения что ЛФК прыгал выше головы. Они передавливали соперников, мощно играли в свой футбол в большинстве игр

Это скорее сити немного повезло выиграть оба из этих титулов (не говорю что они были хуже), в конечном итоге все решили мелкие детали в отдельных играх, вроде того что после удара Мане в очном матче в сезоне 19/20 мяч на пару сантиметров не пересек линию
+5
-2
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Vlad
МанСити уже много раз выигрывал АПЛ и пока не взял ЛЧ с Пепом. Как признался он сам, потому что там играет Реал. Кровь из носа, но ЛЧ надо брать. А в АПЛ можно и серебром довольствоваться и пропустить вперёд канониров. Несправедливо как то, весь сезон Арсенал зажигал и феерил, а под конец спекся. Артета с ребятами более заслужили титул чемпиона АПЛ
+2
0
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Ashot Kafka
Ответ Tybalt
абсолютно не похож Арс с Ливерпулем. Клопп медленно шёл к успеху через дважды топ-4 с Ловренами, Кариусами и Лалланами, выйдя в киевский финал. Купили Алисона и ВВД , набрали 97 очков и выиграли ЛЧ. Поступательное движение у команды прослеживалось, а тут команда из не топ-4 в аномальный сезон вдруг преобразилась. Насчёт полуфинала ничего не скажу, но опыт Реала не пропьёшь. Давление на игроков Мансити будет большим.
То есть 8-5-2 места в последних трех чемпионатах это не поступательное движение? А преобразился Арсенал потому, что Артете покупали нужных игроков, что и для Клоппа сделали собственно
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serginn
Ответ Umid Intelligent
Сити не пройдёт Реал скриньте.
Согласен, Сити Реалу не пройти.
+7
-6
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Tybalt
абсолютно не похож Арс с Ливерпулем.
Клопп медленно шёл к успеху через дважды топ-4 с Ловренами, Кариусами и Лалланами, выйдя в киевский финал.
Купили Алисона и ВВД , набрали 97 очков и выиграли ЛЧ.
Поступательное движение у команды прослеживалось, а тут команда из не топ-4 в аномальный сезон вдруг преобразилась.
Насчёт полуфинала ничего не скажу, но опыт Реала не пропьёшь.
Давление на игроков Мансити будет большим.
+2
-2
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Геннадий Чеботарев
могут уже начинать пускать слезу.
+1
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<~Inter~>
Ответ Очки Дани Алвеса
Ну ага, конечно, не сравнивайте уж с тем Ливерпулем. Они набирали 92, 97 очков в серебряных сезонах и 99 в чемпионском. Они с Сити реально конкурировали в том, что могут выиграть у каждого соперника, кроме друг друга. А Арсенал еще сыроват, проиграл свое чемпионство не в матчах с Сити (хотя частично в них тоже), а в матчах с откровенно проходимыми (по меркам того же догоняющего Ливерпуля прошлых сезонов) соперниками.
А почему не сравнивать? Он же не уровень команд сравнивает, а ситуацию по ходу сезона. Ливерпуль точно также из себя выжимал все соки, но только 1 раз с небольшой удачей смог обойти Сити. То что потолок у этих команд разный было очевидно всегда, но именно ощущения от поражения во многом схожи. Обе команды прыгали выше головы и всё равно Сити на дистанции выглядит монстром с которым невозможно сравнится
+2
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Troy McClure
Ответ <~Inter~>
А почему не сравнивать? Он же не уровень команд сравнивает, а ситуацию по ходу сезона. Ливерпуль точно также из себя выжимал все соки, но только 1 раз с небольшой удачей смог обойти Сити. То что потолок у этих команд разный было очевидно всегда, но именно ощущения от поражения во многом схожи. Обе команды прыгали выше головы и всё равно Сити на дистанции выглядит монстром с которым невозможно сравнится
Уже по первым трём предложениям видно что ты не разбираешься в футболе от слова совсем.
0
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