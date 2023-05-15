«Арсенал» похож на «Ливерпуль» последних лет – отдали все и потерпели неудачу. «Сити» невероятен, будет обидно до слез, если эта команда не выиграет ЛЧ». Ричардс об АПЛ

Майка Ричардс объяснил спад «Арсенала» в концовке сезона недостаточной глубиной состава.

В 36-м туре «Арсенал» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 0:3. «Манчестер Сити», имея матч в запасе, опережает «канониров» в таблице на 4 очка – команде Пепа Гвардиолы нужно набрать 3 очка в оставшихся матчах, чтобы выиграть АПЛ.

«На « » царило опустошение, когда мечта « » фактически умерла. Они провели прекрасный сезон, но недостаток глубины состава по сравнению с возможностями «Манчестер Сити» оказался решающим в последние недели.

«Арсенал» оказался в том же положении, что и « » в последние годы, отдав все, но потерпев неудачу. «Сити» сейчас находится в невероятном положении, учитывая их силу, и если в следующем году их снова остановят в Премьер-лиге, это должна быть безупречная команда.

Теперь все зависит от ответного матча с « » в среду. Я говорю это, прежде всего, как болельщик: будет обидно до слез, если этот «Сити» не выиграет Лигу чемпионов, потому что отсутствие этого трофея может помешать назвать некоторых игроков величайшими на все времена.

Футбол несправедлив. Я безмерно восхищаюсь «Ливерпулем»: сыграв в трех финалах за пять лет, они должны были добиться большего успеха в Лиге чемпионов. «Сити» с завистью наблюдал за их продвижением, теперь пришло их время пользоваться шансом», – написал бывший защитник «Манчестер Сити» в колонке для Daily Mail.