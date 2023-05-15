«Арсенал» похож на «Ливерпуль» последних лет – отдали все и потерпели неудачу. «Сити» невероятен, будет обидно до слез, если эта команда не выиграет ЛЧ». Ричардс об АПЛ
Майка Ричардс объяснил спад «Арсенала» в концовке сезона недостаточной глубиной состава.
В 36-м туре АПЛ «Арсенал» на своем поле проиграл «Брайтону» со счетом 0:3. «Манчестер Сити», имея матч в запасе, опережает «канониров» в таблице на 4 очка – команде Пепа Гвардиолы нужно набрать 3 очка в оставшихся матчах, чтобы выиграть АПЛ.
«На «Эмирейтс» царило опустошение, когда мечта «Арсенала» фактически умерла. Они провели прекрасный сезон, но недостаток глубины состава по сравнению с возможностями «Манчестер Сити» оказался решающим в последние недели.
«Арсенал» оказался в том же положении, что и «Ливерпуль» в последние годы, отдав все, но потерпев неудачу. «Сити» сейчас находится в невероятном положении, учитывая их силу, и если в следующем году их снова остановят в Премьер-лиге, это должна быть безупречная команда.
Теперь все зависит от ответного матча с «Реалом» в среду. Я говорю это, прежде всего, как болельщик: будет обидно до слез, если этот «Сити» не выиграет Лигу чемпионов, потому что отсутствие этого трофея может помешать назвать некоторых игроков величайшими на все времена.
Футбол несправедлив. Я безмерно восхищаюсь «Ливерпулем»: сыграв в трех финалах за пять лет, они должны были добиться большего успеха в Лиге чемпионов. «Сити» с завистью наблюдал за их продвижением, теперь пришло их время пользоваться шансом», – написал бывший защитник «Манчестер Сити» в колонке для Daily Mail.
удачи шарлатану !
Это скорее сити немного повезло выиграть оба из этих титулов (не говорю что они были хуже), в конечном итоге все решили мелкие детали в отдельных играх, вроде того что после удара Мане в очном матче в сезоне 19/20 мяч на пару сантиметров не пересек линию
Клопп медленно шёл к успеху через дважды топ-4 с Ловренами, Кариусами и Лалланами, выйдя в киевский финал.
Купили Алисона и ВВД , набрали 97 очков и выиграли ЛЧ.
Поступательное движение у команды прослеживалось, а тут команда из не топ-4 в аномальный сезон вдруг преобразилась.
Насчёт полуфинала ничего не скажу, но опыт Реала не пропьёшь.
Давление на игроков Мансити будет большим.