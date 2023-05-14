Рэмсдейл о борьбе «Арсенала» за титул: «Думал, можно будет расслабиться после стольких побед, что будет проще»

Аарон Рэмсдейл не ожидал, что борьба «Арсенала» с «Манчестер Сити» будет такой тяжелой.

«Я горжусь тем, что участвую в этом. Мы идем на равных с одной из, вероятно, лучших команд в истории лиги, за которую играет, возможно, один из лучших форвардов в истории лиги.

Если честно, я думал, что все будет намного легче. Я думал, что после стольких побед в течение сезона можно будет расслабиться, дышать более свободно.

Это очень интересное время, но я думал, что будет проще, однако давление очень высокое», – сказал голкипер «Арсенала».

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