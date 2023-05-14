Рэмсдейл о борьбе «Арсенала» за титул: «Думал, можно будет расслабиться после стольких побед, что будет проще»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Аарон Рэмсдейл Футбол

Аарон Рэмсдейл не ожидал, что борьба «Арсенала» с «Манчестер Сити» будет такой тяжелой.

«Я горжусь тем, что участвую в этом. Мы идем на равных с одной из, вероятно, лучших команд в истории лиги, за которую играет, возможно, один из лучших форвардов в истории лиги.

Если честно, я думал, что все будет намного легче. Я думал, что после стольких побед в течение сезона можно будет расслабиться, дышать более свободно.

Это очень интересное время, но я думал, что будет проще, однако давление очень высокое», – сказал голкипер «Арсенала».

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6 комментариев

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lokom
Так вы и расслабились…а надо было работать еще усерднее
+9
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llolishe
Итак три турнира слили ради АПЛ
А что бы он говорил если Арсенал до сих пор бы еще в ЛЕ пылил бы?
+4
-2
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#SharkTeam
Чел боролся за топ4 и расслабился, а тут внезапно начали давить давай играй титул хотим
+1
0
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gninnur esrever*
Лошары. Самая анекдотичная команда всех времен. Слить все турниры ради чашки АПЛ и все равно профукать ее команде, которой она даже не нужна.
+1
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Владимир Бутин
Заметно было , к сожалению .
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