Геркус об отказе «Торпедо» от Дзюбы: «Мне рассказывали, что он не забьет больше 2 голов. Уверен, с ним очков было бы сильно больше 13»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия Торпедо Илья Геркус Футбол

Илья Геркус считает, что Артем Дзюба сильно помог бы «Торпедо» в борьбе за место в РПЛ.

– Вылет «Торпедо» логичен?

– В целом, да. Много неудачных решений сделано. Свою вину тоже не буду снимать, я тоже поучаствовал. Но при определенных обстоятельствах, на мой взгляд, могли побороться.

– Поменяли трех президентов, четверых тренеров. Нет ощущения, что если бы ничего вообще не меняли и финишировали теми, кто начинал, результат был бы не хуже – набрали бы те же 13 очков?

– Это гипотетическое рассуждение. Мне кажется, нет, не набрали бы. Там случались в начале поражения 0:4.

– «Торпедо» имеет шанс вернуться за год?

– В силу инерции сложившихся сейчас обстоятельств, это будет очень сложно. Как минимум, с ними вылетит еще одна команда, которая будет бороться. «Алания» достроит стадион. Плюс «Арсенал».

– Как думаете, сильно икается тому человеку, который зарубил зимой трансфер Дзюбы?

– Их было, как минимум, двое. Я надеюсь, что икается, хочу в это верить. Люди мне рассказывали, что он не забьет больше 2 голов. Профессионально рассказывали. Сколько он уже забил? Я был уверен, что он бы сильно помог. Очков бы точно было бы сильно больше 13, – сказал бывший президент «Торпедо».

Напомним, зимой Дзюба находился в статусе свободного агента после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор». «Торпедо» вело с ним переговоры. Сообщалось, что видеть форварда в команде хочет только Геркус. В конце января стало известно, что «Торпедо» отказалось от приглашения футболиста.

В результате Дзюба оказался в «Локомотиве», в составе которого забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 9 матчах Мир РПЛ.

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7 комментариев

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makes
ну в торпедо может и не забил бы... мастерство одноклубников разное
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FNT
Ответ Redmurza
В слабой команде Дзюба будет абсолютно бесполезен, что и показала Турция. Но на зарплате Артемона можно было бы нехило пилануть, вот Геркус и сокрушается
Я не думаю, что четвертая команда чемпионата Турции (при всем его нынешнем упадке) откровенно слабая. Вряд ли слабее, чем Торпедо и радикально слабее, чем нынешний Локомотив. У Дзюбы там просто не пошло ни с тренером, ни со стилем, ну никак. А в споре между ним и Талалаевым я бы выбрал Дзюбу. Одинаково спорные персонажи, но один в своем деле скорее хорош, а другой нет.
+4
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+4
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Dmitry Orlov
Он забил же не просто из ничего, его же снабжать передачами, навесами надо. В Локомотиве - есть кому пас на Дзюбу отдать. А в Торпедо много ли таких?
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sashka.loker
Ответ Сергей Жарковский
Дзюба не дурак, зачем ему нужно было связываться с аутсайдером лиги?! В Локо он лучший бомбардир.
Вариантов практически не было, он был и на Торпедо согласен (сам же в интервью сказал что разозлился на Талалаева что тот его не взял)
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goleodor
Все, кто отказался от Дзюбы, получили по голу и больше. Торпедо точно должно огрести. А Факел и Динамо?
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