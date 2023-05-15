Геркус об отказе «Торпедо» от Дзюбы: «Мне рассказывали, что он не забьет больше 2 голов. Уверен, с ним очков было бы сильно больше 13»

Илья Геркус считает, что Артем Дзюба сильно помог бы «Торпедо» в борьбе за место в РПЛ.

– Вылет « » логичен?

– В целом, да. Много неудачных решений сделано. Свою вину тоже не буду снимать, я тоже поучаствовал. Но при определенных обстоятельствах, на мой взгляд, могли побороться.

– Поменяли трех президентов, четверых тренеров. Нет ощущения, что если бы ничего вообще не меняли и финишировали теми, кто начинал, результат был бы не хуже – набрали бы те же 13 очков?

– Это гипотетическое рассуждение. Мне кажется, нет, не набрали бы. Там случались в начале поражения 0:4.

– «Торпедо» имеет шанс вернуться за год?

– В силу инерции сложившихся сейчас обстоятельств, это будет очень сложно. Как минимум, с ними вылетит еще одна команда, которая будет бороться. «Алания» достроит стадион. Плюс «Арсенал».

– Как думаете, сильно икается тому человеку, который зарубил зимой трансфер ?

– Их было, как минимум, двое. Я надеюсь, что икается, хочу в это верить. Люди мне рассказывали, что он не забьет больше 2 голов. Профессионально рассказывали. Сколько он уже забил? Я был уверен, что он бы сильно помог. Очков бы точно было бы сильно больше 13, – сказал бывший президент «Торпедо».

Напомним, зимой Дзюба находился в статусе свободного агента после ухода из турецкого клуба «Адана Демирспор». «Торпедо» вело с ним переговоры. Сообщалось, что видеть форварда в команде хочет только . В конце января стало известно, что «Торпедо» отказалось от приглашения футболиста.

В результате Дзюба оказался в « », в составе которого забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи в 9 матчах Мир .