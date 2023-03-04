Экс-президент «Торпедо» Геркус о хет-трике Дзюбы: «В неважной форме, год не забивал, говорили они. Специалисты»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Торпедо Илья Геркус Футбол

Бывший президент «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус высказался о хет-трике Артема Дзюбы.

Форвард трижды забил «Ростову» (3:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ. Это его первая игра за железнодорожников в чемпионате России.

«В неважной форме, год не забивал, говорили они. Специалисты», – написал Геркус.

Ранее сообщалось, что менеджер настаивал на заключении контракта с Дзюбой, однако поддержки у других руководителей «Торпедо» не нашел.

«Торпедо» не подписало Дзюбу из-за плохой формы, негативной реакции фанатов и возможных проблем с атмосферой в раздевалке (Иван Карпов) 

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6 комментариев

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Wayne Gretzky 99
Геркуса выгнали отовсюду откуда можно. Специалист.
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Буратино55
Геркус же хотел Дзюбу в торпедо, а его самого оттуда поперли) Дзюба на мотивации реально может
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Максим Пантелеев
Дзюбе дико повезло.Всегда в критические моменты будто черт ему помогает. Ничего же футбольного не сделал.Три свобоных мяча в метре от ворот. Батя ваш не смазал бы.
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dreamstep
Это такой привет Талалаеву который не захотел брать Дзюбу в Торпедо, хотя Дзюба в нашем пешеходном чемпионате свои голы забьёт в любом случае.
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Khmc
Артём, спасибо! В очередной раз доказал, что отличный игрок. И как символично, в матче с Валерой))
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Тимур Таубаев
Ну по факту все сказал
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