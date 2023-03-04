Экс-президент «Торпедо» Геркус о хет-трике Дзюбы: «В неважной форме, год не забивал, говорили они. Специалисты»
Бывший президент «Торпедо» и «Локомотива» Илья Геркус высказался о хет-трике Артема Дзюбы.
Форвард трижды забил «Ростову» (3:1) в матче 18-го тура Мир РПЛ. Это его первая игра за железнодорожников в чемпионате России.
«В неважной форме, год не забивал, говорили они. Специалисты», – написал Геркус.
Ранее сообщалось, что менеджер настаивал на заключении контракта с Дзюбой, однако поддержки у других руководителей «Торпедо» не нашел.
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