Экс-президент «Торпедо» Геркус о хет-трике Дзюбы: «В неважной форме, год не забивал, говорили они. Специалисты»

Бывший президент «Торпедо» и « » высказался о хет-трике .

Форвард трижды забил « » (3:1) в матче 18-го тура Мир . Это его первая игра за железнодорожников в чемпионате России.

«В неважной форме, год не забивал, говорили они. Специалисты», – написал Геркус.

Ранее сообщалось, что менеджер настаивал на заключении контракта с Дзюбой, однако поддержки у других руководителей «Торпедо» не нашел.

«Торпедо» не подписало Дзюбу из-за плохой формы, негативной реакции фанатов и возможных проблем с атмосферой в раздевалке (Иван Карпов)

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