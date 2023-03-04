Шнякин о хет-трике Дзюбы: «Потрясающий дуализм – зашквариться за пределами поля и возить всех на нем. Красава, че!»

Теги Локомотив Ростов Артем Дзюба премьер-лига Россия Торпедо Пари НН Дмитрий Шнякин Матч ТВ Футбол

Дмитрий Шнякин высказался о трех голах форварда «Локомотива» Артема Дзюбы «Ростову».

«Я боюсь представить, сколько Дзюба забил бы в нашей нынешней лиге, играй он с начала сезона. В лиге, где вчерашние игроки вторых и любительских лиг выглядят прилично, забивают немало.

Ну и, конечно, интересно, с какими мыслями смотрят ростовскую игру в «Торпедо» и «Пари НН» (эти клубы отказались от приглашения Дзюбы – Sports.ru).

Потрясающий Дзюбин дуализм. По уши зашквариться за пределами поля, чтобы потом всех возить на нем. Который раз уже. Красава, че!» – написал комментатор «Матч ТВ».

Дзюба забил трижды «Ростову» Карпина. Это первые голы Артема за «Локомотив» после возвращения в Россию

Почему интервью Дзюбы вызывает ощущение безнадежности

Месси против Боатенга, гол Роналду через себя, дальний удар Златана – вспомните легендарные голы топ-игроков

Материалы по теме

44 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Julius Nwosu
Хмм... Зашкварился? Убил может кого или изнасиловал? Или еду у больных детишек отобрал? Всё лишь высказал своё мнение, не популярное у толпы. Эгоизм и тщеславие? Не самые лучшие качества, но не зашквар, ибо как видим даже в таком возрасте даёт результат. Это если какой нибудь Прудников, так эгоистично вещал, то можно было бы понять претензии, а тут человек, 151 гол оформил в чемпионате.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Ответ Павел Гребнев
Поражаюсь, как люди готовы делать выводы по одному матчу, хотя он по факту не первый, и даже не второй для Дзюбы за "Локо", и в других он не забивал. Сегодня можно констатировать только то, что Дзюба провел хороший матч, впрочем как и вся команда. Тот же Пиняев, несмотря на отсутствие голов, вполне претендент на лучшего игрока матча.
У "Локомотива" задвигался центр, чего не было до зимы. Голы-то свои Дзюба по факту стоя в штрафной забил. А вот то, как до него доводили мяч – это действительно качественное изменение. Не умаляя, правда, и заслуги самого Дзюбы. Три забить тоже уметь нужно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALEKS66
Классно Шнякин РПЛ опустил. По факту он признал что даже пенсионер Дзюба и любой сопляк из второй лиги в этом болоте пешеходном спокойно забивать может. Нужно чуть постараться и чуть быстрее соперников пробежаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MACTEP616
где там псевдожурналистишки нагуч и журавель? к осмотру морды.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PORNO CLAUS
Ответ Алекс Я
Да она на высоте то никогда и не была.
Лет пять назад было норм, только гена орлов чухню про "футбол придумали в питере" нес. Сейчас же надо постоянно слушать "чудовищный буфонище"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
newwaver
Очередная интеллектуальная вершина Шнякина - термин "зашквар" .
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZlomSpb
А чего боимся представить? А где бы он играл? Его никто не позвал, поэтому забил он ноль. Давайте только его на руках теперь не носить. Как футболист он действительно звезда рпл, а как человек все понятно, после интервью по-моему уже не осталось тем кому, что-то не ясно. Всех обвинил, все виноваты, а он нигде ни в чем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Graf_007
Ответ trav
"По уши зашквариться за пределами поля" - Шнякин прямо из зоны пишет? И да, он хотя бы значение знает этого слова? Дзюба нигде не зашкварился
Дружище, не знаю как ты пронес телефон к себе в хату, и спрашивать не буду, но в обычном обществе это слово означает опозориться.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trav
Ответ Моутиньо оформляет 40
Не люблю это слово, но вы не правы, так как видео он снял
И что на видео? Я его не смотрел как и любойтнормальный человек. Он там с мужчиной другим целуется? Или может еще что-то такое делает?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карл_Иваныч
Ответ Ебздрогыч
Как же деградировал наш футбол. Дзюба чилил полгода, потом вернулся и пешком трешку засадил
Это не столько показатель крутости Дзюбы сколько свидетельство расслабленного состояния "Ростова"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Добрый Ретроград
Дзюба теперь новый триггер и трикстер. Для его тщеславного мироощущения это бальзам на раны.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Толкачев
Ответ trav
"По уши зашквариться за пределами поля" - Шнякин прямо из зоны пишет? И да, он хотя бы значение знает этого слова? Дзюба нигде не зашкварился
Ничего такого он не сказал, данное слово в повседневной речи используют именно в таком смысле. Оно давно перешло в молодежный сленг
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Я
Ответ PORNO CLAUS
А как деградировала наша журналистика
Да она на высоте то никогда и не была.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Карл_Иваныч
Ответ Олег Лисицын
Сидел полгода в Турции, даже с замены не выходил, приехал в рпл и сразу в первой игре трёшка. Уровень чемпа у нас, конечно, такое себе...
Сейчас Дзюба просто изголодался по работе и желает "всем показать". Это пройдёт
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Милчик
Ну вот,а говорят турецкая лига хуже РПЛ, там Дзюба не попадал в состав, а тут кладет хет-трик после простоя
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моутиньо оформляет 40
Ответ trav
"По уши зашквариться за пределами поля" - Шнякин прямо из зоны пишет? И да, он хотя бы значение знает этого слова? Дзюба нигде не зашкварился
Не люблю это слово, но вы не правы, так как видео он снял
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimkaa1
Ответ Ipkis761
А в чем Дзюба "зашкварился"? Высказал, что думает в интервью. Иметь свое мнение, отличное от идиота Шнякина, это - зашквар?
Иметь свое мнение и иметь свое идиотское мнение это ни одно и тоже
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Garikus89
Еще один оральный камертон нашелся. За собой бы лучше следил)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ipkis761
А в чем Дзюба "зашкварился"? Высказал, что думает в интервью. Иметь свое мнение, отличное от идиота Шнякина, это - зашквар?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PORNO CLAUS
Ответ Ебздрогыч
Как же деградировал наш футбол. Дзюба чилил полгода, потом вернулся и пешком трешку засадил
А как деградировала наша журналистика
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Юрий Ревякин
Я бы высчитал с Ростова и Карпина за отдых в Арабских Эмиратах - это было бы справедливо
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dum dam
Шнякин: «Зашквариваюсь 24/7, на работе, дома и в интернете.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
В Питере Пять
Шнякин синоним зашквара.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dreamstep
Дзюбу можно конечно троллить, но Шнякин это никто и звать его никак.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Isa Babaev
Ответ Ебздрогыч
Как же деградировал наш футбол. Дзюба чилил полгода, потом вернулся и пешком трешку засадил
Полностью согласен, деградировал настолько, что Спартак идет на втором месте
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий