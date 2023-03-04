Шнякин о хет-трике Дзюбы: «Потрясающий дуализм – зашквариться за пределами поля и возить всех на нем. Красава, че!»
Дмитрий Шнякин высказался о трех голах форварда «Локомотива» Артема Дзюбы «Ростову».
«Я боюсь представить, сколько Дзюба забил бы в нашей нынешней лиге, играй он с начала сезона. В лиге, где вчерашние игроки вторых и любительских лиг выглядят прилично, забивают немало.
Ну и, конечно, интересно, с какими мыслями смотрят ростовскую игру в «Торпедо» и «Пари НН» (эти клубы отказались от приглашения Дзюбы – Sports.ru).
Потрясающий Дзюбин дуализм. По уши зашквариться за пределами поля, чтобы потом всех возить на нем. Который раз уже. Красава, че!» – написал комментатор «Матч ТВ».
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