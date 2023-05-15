Директор «Эспаньола» о фанатах, выбежавших на поле после чемпионства «Барсы»: «Они не имеют отношения к клубу. Хотим извиниться перед миром футбола»

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига происшествия болельщики Футбол

Гендиректор «Эспаньола» извинился за то, что фанаты клуба помешали «Барсе» отметить титул.

«Блауграна» завоевала титул, победив в дерби со счетом 4:2 в 34-м туре Ла Лиги.

В течение нескольких минут футболисты, собравшись в центре, радостно прыгали и поздравляли друг друга, но на поле прорвались болельщики хозяев и направились в сторону команды соперника.

Футболисты «Барселоны» быстро убежали в раздевалку. Служба безопасности и полицейские выстроились у входа в подтрибунное помещение с целью помешать фанатам попасть к игрокам. Зрители начали бросать в охрану различные предметы, включая стулья.

«Мы хотим извиниться перед миром футбола за эти события. Те, кто выскочили на поле, не соответствуют стандартам «Эспаньола». Они далеки от них. Они не имеют отношения к нашему клубу. Мы сделаем все возможное, чтобы искоренить такого рода ситуации. Подобное просто не может происходить на нашем стадионе.

Клуб всегда принимал все необходимые меры безопасности – мы среди тех, кто наиболее строго относится к ним. Нужно будет разобраться в случившемся и исправить все недостатки.

Мы должны просто бороться до конца (сейчас «Эспаньол» идет на 19-м месте в Ла Лиге – Sports.ru). Мы понимаем недовольство болельщиков из-за слабых спортивных результатов. Мы должны бороться, пока у нас есть малейший шанс», – сказал Мао Йе для Movistar.

Фото: Gettyimages.ru/David Ramos

Бегство «Барсы» от фанов «Эспаньола» – вместо празднования на поле. Момент чемпионства испорчен

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14 комментариев

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psycho
это не наши болельщики, они уволились две недели назад
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IvoKarlovic
За такое нарушение нужно отправить в пердив! Ааа, подождите...
+28
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MESSIya
Рамон Фуэнтес: «Эспаньол» может получить штраф в размере от 18 000 до 90 000 евро + закрытие стадиона для болельщиков на определенный период времени (от 1 игры до 1 сезона) , согласно регламенту
+10
0
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Hasan_072
Там такой тип угарный, падая хаха ловит😆 со слетающими очками
+3
0
+3
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nmnackjbxkasbk
В сегунде будешь 42 тура подряд извиняться.
+2
0
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Расул Байрамкулов
Красиво бегут...
+1
0
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Hasan_072
Ответ IvoKarlovic
За такое нарушение нужно отправить в пердив! Ааа, подождите...
😂👍🏻
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Bananes
Все потому, что у них нет фан айди)
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Айрат Ситдиков
Нужно вводить фанайди!
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Spiker1606
Ответ Hasan_072
Там такой тип угарный, падая хаха ловит😆 со слетающими очками
От страха упал и очки вылетели 😂
+1
-1
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