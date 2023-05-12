Болельщиков с атрибутикой «Барселоны» не допустят на трибуны в выездном матче с «Эспаньолом»

Болельщики в цветах «Барселоны» не смогут попасть на матч с «Эспаньолом».

«Эспаньол» и « » сыграют в рамках 34-го тура .

Сообщается, что «Эспаньол» не допустит на свой стадион зрителей, которые придут на игру в атрибутике «Барселоны» – в футболках клуба или шарфах.

Тем самым «Эспаньол» ответил на решение «Барселоны», которая также не пропустила болельщиков соперника на «Камп Ноу» в матче первого круга.

Добавим, что ​​комиссия по борьбе с насилием в испанском спорте присвоила матчу « » с «Барселоной» повышенную степень опасности.

«Эспаньол» не пустит на дерби фанатов в цветах «Барсы». А ведь матч может быть чемпионским