Болельщиков с атрибутикой «Барселоны» не допустят на трибуны в выездном матче с «Эспаньолом»
Болельщики в цветах «Барселоны» не смогут попасть на матч с «Эспаньолом».
«Эспаньол» и «Барселона» сыграют в рамках 34-го тура Ла Лиги.
Сообщается, что «Эспаньол» не допустит на свой стадион зрителей, которые придут на игру в атрибутике «Барселоны» – в футболках клуба или шарфах.
Тем самым «Эспаньол» ответил на решение «Барселоны», которая также не пропустила болельщиков соперника на «Камп Ноу» в матче первого круга.
Добавим, что комиссия по борьбе с насилием в испанском спорте присвоила матчу «Эспаньола» с «Барселоной» повышенную степень опасности.
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Тогда я ещё болел за МЮ, и был в их футболке. Зашёл днём в центре города в бар, где бухали болелы Барсы. Попросил налить шот, а мне сказали - нет, указание мэра Рима, англичанам ни капли в барах не наливать.
Я сказал, что я русский, и что у меня есть в пакете запасная майка. Сейчас выйду, переоденусь, вернусь. А бармен - я бы рад, но камеры вас уже сняли, так что меня уволят, если налью.
В-общем, пришлось идти на стадион трезвым. И слава Богу. Но случай был тот забавный...