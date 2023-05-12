Болельщиков с атрибутикой «Барселоны» не допустят на трибуны в выездном матче с «Эспаньолом»

Теги Барселона Эспаньол Ла Лига болельщики Футбол

Болельщики в цветах «Барселоны» не смогут попасть на матч с «Эспаньолом».

«Эспаньол» и «Барселона» сыграют в рамках 34-го тура Ла Лиги.

Сообщается, что «Эспаньол» не допустит на свой стадион зрителей, которые придут на игру в атрибутике «Барселоны» – в футболках клуба или шарфах.

Тем самым «Эспаньол» ответил на решение «Барселоны», которая также не пропустила болельщиков соперника на «Камп Ноу» в матче первого круга.

Добавим, что ​​комиссия по борьбе с насилием в испанском спорте присвоила матчу «Эспаньола» с «Барселоной» повышенную степень опасности.

«Эспаньол» не пустит на дерби фанатов в цветах «Барсы». А ведь матч может быть чемпионским

5 комментариев

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bel01
У меня был такой случай в Риме в 2009-м, днём перед финалом Барса-МЮ.
Тогда я ещё болел за МЮ, и был в их футболке. Зашёл днём в центре города в бар, где бухали болелы Барсы. Попросил налить шот, а мне сказали - нет, указание мэра Рима, англичанам ни капли в барах не наливать.
Я сказал, что я русский, и что у меня есть в пакете запасная майка. Сейчас выйду, переоденусь, вернусь. А бармен - я бы рад, но камеры вас уже сняли, так что меня уволят, если налью.
В-общем, пришлось идти на стадион трезвым. И слава Богу. Но случай был тот забавный...
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Ansu Fati
Зачем они так провоцируют Барсу, и так бедолаги на грани вылета, а сейчас лишняя мотивация для Барсы добыть победу и трофей для фанатов)
+3
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AnMe
Ответ bel01
У меня был такой случай в Риме в 2009-м, днём перед финалом Барса-МЮ. Тогда я ещё болел за МЮ, и был в их футболке. Зашёл днём в центре города в бар, где бухали болелы Барсы. Попросил налить шот, а мне сказали - нет, указание мэра Рима, англичанам ни капли в барах не наливать. Я сказал, что я русский, и что у меня есть в пакете запасная майка. Сейчас выйду, переоденусь, вернусь. А бармен - я бы рад, но камеры вас уже сняли, так что меня уволят, если налью. В-общем, пришлось идти на стадион трезвым. И слава Богу. Но случай был тот забавный...
Жесть. Рад за вас, что побывали на таком легендарном матче, завидую, честное слово, но ситуация дикость для меня) ну хоть «слава богу» написали, а не «испортили настроение» )))
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