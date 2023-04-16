Абаскаль о «Спартаке» весной: «Где именно мы слабы? Молодые игроки ошибаются, но ни в одной игре, кроме «Оренбурга», мы не смотрелись хуже»

Гильермо Абаскаль не считает, что после зимней паузы «Спартак» играет слабее.

В 23-м туре Мир «Спартак» обыграл « » со счетом 2:1. Это лишь вторая победа «Спартака» в 6 матчах после зимней паузы.

– Вы говорили, что «Спартак» не имеет права так усложнять себе жизнь в подобных матчах. Почему по весне «Спартак» по игре выглядит слабо?

– В чем именно проявляется слабость?

– Незабитые пенальти, привезенные голы – это ошибки.

– Сначала вы спрашиваете про результат весной. Если говорим об этом, давайте посмотрим на статистику. Где мы слабы именно? В матче с «Факелом», где мы выиграли 3:2? В матче с «Ахматом», который не бил по воротам и их вратарь стал лучшим игроком, или в матче с « », где мы забили все шесть мячей?

Вы говорите, что мы ошибаемся в передачах. Ответ на ваш вопрос будет – молодость. Игрокам нужно набираться опыта. Если бы я был тираном, после ошибки никто бы больше не играл. Но мы верим в ребят и проект.

Наши игроки – Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Денисов, которые проводят первый сезон как основные игроки, – будут ошибаться, но мы им верим. В них наш проект. Но ни в одной игре мы не были хуже, за исключением матча с «Оренбургом», – сказал главный тренер « ».