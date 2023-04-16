Абаскаль о «Спартаке» весной: «Где именно мы слабы? Молодые игроки ошибаются, но ни в одной игре, кроме «Оренбурга», мы не смотрелись хуже»

Теги Спартак премьер-лига Россия Торпедо Динамо Москва Факел Оренбург Матч ТВ Михаил Игнатов Даниил Хлусевич Данил Пруцев Даниил Денисов Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль не считает, что после зимней паузы «Спартак» играет слабее.

В 23-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Торпедо» со счетом 2:1. Это лишь вторая победа «Спартака» в 6 матчах после зимней паузы.

– Вы говорили, что «Спартак» не имеет права так усложнять себе жизнь в подобных матчах. Почему по весне «Спартак» по игре выглядит слабо?

– В чем именно проявляется слабость?

– Незабитые пенальти, привезенные голы – это ошибки.

– Сначала вы спрашиваете про результат весной. Если говорим об этом, давайте посмотрим на статистику. Где мы слабы именно? В матче с «Факелом», где мы выиграли 3:2? В матче с «Ахматом», который не бил по воротам и их вратарь стал лучшим игроком, или в матче с «Динамо», где мы забили все шесть мячей?

Вы говорите, что мы ошибаемся в передачах. Ответ на ваш вопрос будет – молодость. Игрокам нужно набираться опыта. Если бы я был тираном, после ошибки никто бы больше не играл. Но мы верим в ребят и проект.

Наши игроки – Пруцев, Игнатов, Хлусевич, Денисов, которые проводят первый сезон как основные игроки, – будут ошибаться, но мы им верим. В них наш проект. Но ни в одной игре мы не были хуже, за исключением матча с «Оренбургом», – сказал главный тренер «Спартака».

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AERN
Гоните его. Спартаку нужен тренер-победитель.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexandr Kondratev
Спартак уже 15 лет сосёт. 1 чемпионство случайное. команда лять Народная 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Befire
Ответ mnogokotin-
абаскалим )
спартаку не привыкать, когда их абаскывают.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sno Me
Джикия, Квинси, Мозес, Соболев, Хлусевич - ровно половина основного состава, абсолютных Лидеров команды сегодня не играла. Вот так просто взять и заменить этих пятерых попросту НЕВОЗМОЖНО. Конечно будут проблемы как с результативностью нападения, так и с надежностью в обороне. Над составом команды нужно еще работать и работать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Ватолин
не шесть, а пять, тогда уж. шестой забил Иванов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тайосич
По тому, как Спартак играл летом-осенью, должны в каждом матче смотреться не просто не хуже, а куда лучше. Но за зиму что-то в команде случилось, что-то сломалось, причём в психологическом плане.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кан и Баллак сидят в баре
Ответ Данко Лазович
согласен. Сербы фигни не скажут.
Сербы вообще красавцы. А "Сербский фильм"(так и называется) - это лучшее творение кинемотографа) неделю отходил потом от "шедевра")
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Данко Лазович
а ты прям видел заинтересованность кубком? Может ты латентно за полипроект болеешь?) фу. позор тебе, глор ненавистный.
ниче не понял )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Данко Лазович
что вы как заремка заглатываете от всех, кроме любимого мужа)
сори с неадекватом фантазирующим кто там у кого сглатывает нет желания общаться )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Джиза
В чем мы сильны, так это в адекватности. Начиная с Массимо, мне ни разу за слова тренера не было стыдно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MironSM84
В результате есть некая нелогичность.Цска например забрал матчи где не был лучше...Ну и моменты нужно реализовывать лучше. Где-то сами виноваты, где-то вратари Яшина ловят)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Топ аналалика, зато честно🤣
согласен. Сербы фигни не скажут.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ mnogokotin-
как вылетели стал левым? ) в чампе что ли? что про него сказать нужно?
а ты прям видел заинтересованность кубком? Может ты латентно за полипроект болеешь?)
фу. позор тебе, глор ненавистный.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кротков Павел
Верим в рыжего за Спартак
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ mnogokotin-
как вылетели стал левым? ) в чампе что ли? что про него сказать нужно?
что вы как заремка заглатываете от всех, кроме любимого мужа)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
6tspey7tb5
Надеюсь нашему тренеру дадут ещё год поработать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
-=Калян-Малян=-
+
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Данко Лазович
какой-то левый кубок вспомнил. Что скажешь про домашний матч, где вы были гостями?)
как вылетели стал левым? ) в чампе что ли? что про него сказать нужно?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ mnogokotin-
хватает чтобы вас из кубка выбить и 3 0 натянуть бугага )
какой-то левый кубок вспомнил.
Что скажешь про домашний матч, где вы были гостями?)
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данко Лазович
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Топ аналалика, зато честно🤣
и к тому же правда)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Злодей Спб
Обыграли Торпедо (!) с тремя пенальти и началось очередное встатие :)
у тебя в голове встатие какое то
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ nepekamu noJle
Зарема, как Вам Тавареш сегодня?
это что блог заремы? )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Андрей Абрамов
Адекватный тренер! жаль что таких в Спаратке не держат долго....
новое руководство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mnogokotin-
Ответ Данко Лазович
играете как хавно.
хватает чтобы вас из кубка выбить и 3 0 натянуть бугага )
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Абрамов
Адекватный тренер! жаль что таких в Спаратке не держат долго....
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий