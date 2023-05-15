Аллегри о 2:0 с «Кремонезе»: «Юве» должен был двигать мяч быстрее, и во 2-м тайме у нас это получалось лучше»

Массимилиано Аллегри оценил победу «Ювентуса» над «Кремонезе» (2:0) в Серии А.

«Нелегкий для нас матч, « » хорошо оборонялся. Мы должны были двигать мяч быстрее, и во втором тайме у нас это получалось лучше».

О том, что «Юве» забивает важные голы в 3-м матче подряд во 2-м тайме

«Это значит, что команда прибавляет в физике. Во вторых таймах мы видим больше интенсивности, а главное – вертикальных передач», – сказал главный тренер « ».