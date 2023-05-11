Аллегри перед «Севильей»: «Юве» сложно обороняться втроем в таких играх. Защищаться должны 10 человек или даже 11»
Массимилиано Аллегри считает, что матч против «Севильи» будет трудным.
«Ювентус» примет «Севилью» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.
«В таких матчах трудно защищаться втроем, потому что мы будем пропускать голы. Обороняться должны 10 или даже 11 человек.
Мы знаем, каковы сильные и слабые стороны соперника. Это будет тяжелый матч», – сказал главный тренер «Ювентуса».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.
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