Аллегри перед «Севильей»: «Юве» сложно обороняться втроем в таких играх. Защищаться должны 10 человек или даже 11»

Массимилиано Аллегри считает, что матч против «Севильи» будет трудным.

«Ювентус» примет «Севилью» в первом полуфинальном матче .

«В таких матчах трудно защищаться втроем, потому что мы будем пропускать голы. Обороняться должны 10 или даже 11 человек.

Мы знаем, каковы сильные и слабые стороны соперника. Это будет тяжелый матч», – сказал главный тренер « ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.