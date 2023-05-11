Аллегри перед «Севильей»: «Юве» сложно обороняться втроем в таких играх. Защищаться должны 10 человек или даже 11»

Теги Ювентус Севилья серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри считает, что матч против «Севильи» будет трудным.

«Ювентус» примет «Севилью» в первом полуфинальном матче Лиги Европы.

«В таких матчах трудно защищаться втроем, потому что мы будем пропускать голы. Обороняться должны 10 или даже 11 человек.

Мы знаем, каковы сильные и слабые стороны соперника. Это будет тяжелый матч», – сказал главный тренер «Ювентуса».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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7 комментариев

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Сижу на факсах Барселоны
Вот так клоун. С таким составом обороняться в 11 человек.
+6
-1
+5
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Vitalij berko
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Вот так клоун. С таким составом обороняться в 11 человек.
По другому не умеет
+2
-2
0
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scanner c
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Вот так клоун. С таким составом обороняться в 11 человек.
12. Ещё и главный тренер
+2
-2
0
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