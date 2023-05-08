Аллегри о 2:0 с «Аталантой»: «Юве» должен был забивать второй гол раньше»

Теги Аталанта Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Футбол

Массимилиано Аллегри считает, что «Юве» должен был решить исход игры с «Аталантой» (2:0) раньше.

Форвард туринцев Душан Влахович забил второй гол на 98-й минуте.

«Ребята сегодня упорно трудились, мы выиграли тяжелый матч против сильной команды, одержав выездную победу впервые с марта.

Мы хорошо начали в первом тайме, но потом стали замедлять темп, ошибаться с передачами, и это добавило «Аталанте» куража. Во втором тайме мы атаковали больше и заставляли их обороняться.

Сегодня был самый жаркий день в году, и обе команды потратили много сил. Мы должны были забивать второй гол раньше и острее играть в атаке», – сказал главный тренер «Ювентуса».

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