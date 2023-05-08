Юран о 0:0 с «Уралом»: «Боевая игра. Вижу у ребят запредельную самоотдачу»

Сергей Юран назвал боевой ничью «Пари НН» с «Уралом» (0:0) в Мир РПЛ.

«Боевая игра получилась. Взяли сегодня одно очко. Как говорится в пословице, курочка по зернышку… Хотя, конечно, всегда хочется побеждать, особенно дома.

Но самое главное, что я вижу у ребят запредельную самоотдачу. Посмотрите: Артем Соколов не ушел с поля, получив травму, ведь все замены мы уже сделали к этому моменту. Такие поступки дорогого стоят. Хороший момент в концовке был у Ярослава Михайлова, но там вратарь неплохо сыграл.

Я поблагодарил парней за игру. Мы проанализируем этот матч и будем готовиться к следующей игре с «Факелом». Считаю, что в Воронеже на первый план выйдут бойцовские качества. Ну а мы будем изучать сильные и слабые стороны соперника, будем думать, за счет чего сможем добиться положительного результата», – сказал главный тренер « ».