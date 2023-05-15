Евсеев о том, что сказал болбою в конце матча с «Пари НН»: «Чтоб подбежал к своим друзьям и подсказал, чтоб мячик потеряли»

Вадим Евсеев признался, что попросил болбоя медленнее подавать мячи в конце матча.

Главный тренер « » высказался после победы над « » (1:0) в Мир .

— В первом тайме фланг Морозова действовал хуже, чем фланг Калинина. Во втором тайме они активизировались. Это коррективы, которые вы внесли в перерыве?

— Я бы сказал, что градус ответственности для двух команд был очень высоким. Цена ошибки значила очень много, поэтому обе команды где‑то упростили игру в первом тайме.

Мы сделали корректировки в перерыве, тоже заметили, что все атаки проводились у нас левым флангом. Мы имели моменты, не дали сопернику создать что‑то у своих ворот и помогли ему, когда наш игрок удалился, получив необязательную для нападающего красную карточку.

— Какие изменения вы внесли после удаления?

— Я же тоже тренировал другие команды и в таких ситуациях уже бывал. Даже в первом тайме удаляли у нас игрока. Тут нет ничего страшного, мы перестроились на определенную схему, которая дала положительный исход.

Не имеет значения, играешь ты по схеме 5–3–2 или 5–3–1. Все футболисты знают свои действия в той или иной зоне. Понятно, что Калинский вышел для игры на фланге и подач. Мы с этим справились. Да, был эпизод, но наш игрок доиграл до конца и выбил мяч из пустых ворот. «Факел» славился бойцовскими качествами еще до меня. Это нам помогло.

— О чем в концовке поговорили с мальчиком, который подает мячи?

— Если мяч уходит, а мы играем дома, в Воронеже, и наш мальчик очень быстро подает мяч, то, наверное, тут какие‑то хитрости должны быть. Это футбол и игра на результат, тут все мелочи имеют значение. Подсказал, чтоб он подбежал к своим друзьям и подсказал, чтоб мячик потеряли, – сказал .