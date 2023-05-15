Хави: «В Европе «Барселона» играла не так хорошо, у нас остались незавершенные дела»

Хави сообщил о намерении «Барселоны» успешно выступить в еврокубках в следующем сезоне.

«Блауграна» оформила досрочное чемпионство в гостях у « » (4:2) в 34-м туре .

«Мы были намного сильнее наших соперников и должны это отпраздновать. Мы это заслуживаем, учитывая ситуацию.

Победа означает, что дела идут очень хорошо. В Европе мы играли не на таком уровне, и там у нас остались незавершенные дела.

Я чувствую удовлетворение от качественно выполненной работы. У нас были тяжелые моменты, но мы знали, как остаться едиными. Важно и то, как мы добились цели. Мы порой показывали очень хороший футбол.

Это не чемпионство . Мне не становится приятно от таких высказываний. Это чемпионство «Барселоны». Я здесь для того, чтобы ей помочь и сделать из игроков команду.

То, что происходило вокруг клуба, не помогало нам, но футболисты поставили командную работу выше индивидуальной, и мы провели очень хороший сезон», – сказал главный тренер «Барселоны».