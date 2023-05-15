Хави: «В Европе «Барселона» играла не так хорошо, у нас остались незавершенные дела»

Теги Барселона Эспаньол Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Футбол

Хави сообщил о намерении «Барселоны» успешно выступить в еврокубках в следующем сезоне.

«Блауграна» оформила досрочное чемпионство в гостях у «Эспаньола» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.

«Мы были намного сильнее наших соперников и должны это отпраздновать. Мы это заслуживаем, учитывая ситуацию.

Победа означает, что дела идут очень хорошо. В Европе мы играли не на таком уровне, и там у нас остались незавершенные дела.

Я чувствую удовлетворение от качественно выполненной работы. У нас были тяжелые моменты, но мы знали, как остаться едиными. Важно и то, как мы добились цели. Мы порой показывали очень хороший футбол.

Это не чемпионство Хави. Мне не становится приятно от таких высказываний. Это чемпионство «Барселоны». Я здесь для того, чтобы ей помочь и сделать из игроков команду.

То, что происходило вокруг клуба, не помогало нам, но футболисты поставили командную работу выше индивидуальной, и мы провели очень хороший сезон», – сказал главный тренер «Барселоны».

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13 комментариев

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Кирилл
Самое главное, чтобы все были здоровы.
В остальном, надеюсь, все и так будет хорошо )
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Роберт Валанцаска
Ответ rigobersong
4 победы в ЛЧ, 2й результат в 21 веке по победам, выше только те, чьи голы засчитывают с метровых офсайдов в финале, как в 2016м:) У всех какая-то ЛЧ головного мозга, хотя этот трофей еще недавно для всех был на уровне своего Чемпионата, и только в последнее время превратился в какой-то культ:)
🤡
+8
-5
+3
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Экселлент
Очень хочется верить, что в следующем ЛЧ, Барселона выступит очень достойно, мы очень соскучились по сильной Барсе
+3
-1
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Футбол_это_жизнь
Ответ rigobersong
4 победы в ЛЧ, 2й результат в 21 веке по победам, выше только те, чьи голы засчитывают с метровых офсайдов в финале, как в 2016м:) У всех какая-то ЛЧ головного мозга, хотя этот трофей еще недавно для всех был на уровне своего Чемпионата, и только в последнее время превратился в какой-то культ:)
Нужно признать, что этот Реал с этим составом хорош в ЛЧ. Да судьи, да скандалы. Но и в некоторых решающих матчах они хороши. А главное что бьются не теряя надежды до последнего.
Но есть 1 факт. Реал не может биться на нескольких фронтах. Они всегда ставят приоритет ЛЧ-Ла Лига-Кубок. Реал команда 1-2 турниров и не разбрасываются по ходу сезона. Если есть шансы взять ЛЧ сливают Ла Лигу, если есть шанс стать чемпионами Испании сливают кубок. Поэтому у них и нет Требла за всю историю!
+2
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TheItalian204
Ответ bel01
Хави - ХОЗЯИН Мадрида. Так было в бытность игроком. Так стало и при его тренерской работе.
спать, завтра школа.
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Ман Сити
Ну в группе финалист ЛЧ + Бавария, считай группа смерти. А вот что слили маню необъяснимо, хотя нет вполне объяснимо, просто решили сосредоточится на чемпионате, кому эта ЛЕ нужна
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Tornado S
Все идёт к лучшему!! уверен в Барселоне. 👍
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