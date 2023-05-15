Хави: «В Европе «Барселона» играла не так хорошо, у нас остались незавершенные дела»
Хави сообщил о намерении «Барселоны» успешно выступить в еврокубках в следующем сезоне.
«Блауграна» оформила досрочное чемпионство в гостях у «Эспаньола» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.
«Мы были намного сильнее наших соперников и должны это отпраздновать. Мы это заслуживаем, учитывая ситуацию.
Победа означает, что дела идут очень хорошо. В Европе мы играли не на таком уровне, и там у нас остались незавершенные дела.
Я чувствую удовлетворение от качественно выполненной работы. У нас были тяжелые моменты, но мы знали, как остаться едиными. Важно и то, как мы добились цели. Мы порой показывали очень хороший футбол.
Это не чемпионство Хави. Мне не становится приятно от таких высказываний. Это чемпионство «Барселоны». Я здесь для того, чтобы ей помочь и сделать из игроков команду.
То, что происходило вокруг клуба, не помогало нам, но футболисты поставили командную работу выше индивидуальной, и мы провели очень хороший сезон», – сказал главный тренер «Барселоны».
В остальном, надеюсь, все и так будет хорошо )
Но есть 1 факт. Реал не может биться на нескольких фронтах. Они всегда ставят приоритет ЛЧ-Ла Лига-Кубок. Реал команда 1-2 турниров и не разбрасываются по ходу сезона. Если есть шансы взять ЛЧ сливают Ла Лигу, если есть шанс стать чемпионами Испании сливают кубок. Поэтому у них и нет Требла за всю историю!