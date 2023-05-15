«Барса» стала чемпионом Испании без Месси впервые с сезона-1998/99
«Барселона» стала чемпионом Испании без Лионеля Месси впервые за 24 года.
«Барселона» досрочно завоевала титул в сезоне-2022/23, обыграв в 34-м туре «Эспаньол» (4:2). Команда не выигрывала Ла Лигу с сезона-2018/19.
Последний раз «Барселона» становилась чемпионом без Лионеля Месси в составе в сезоне-1998/99 под руководством Луи ван Гала.
В предыдущих 10 чемпионских сезонах аргентинец был в составе «Барселоны».
Помните это, теперь понимаешь, насколько же он был прав:)