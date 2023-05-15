«Барселона» стала чемпионом Испании без Лионеля Месси впервые за 24 года.

«Барселона» досрочно завоевала титул в сезоне-2022/23, обыграв в 34-м туре «Эспаньол» (4:2). Команда не выигрывала с сезона-2018/19.

Последний раз « » становилась чемпионом без в составе в сезоне-1998/99 под руководством Луи ван .

В предыдущих 10 чемпионских сезонах аргентинец был в составе «Барселоны».