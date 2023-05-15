«Барса» стала чемпионом Испании без Месси впервые с сезона-1998/99

Теги ПСЖ Луи ван Гал Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании без Лионеля Месси впервые за 24 года.

«Барселона» досрочно завоевала титул в сезоне-2022/23, обыграв в 34-м туре «Эспаньол» (4:2). Команда не выигрывала Ла Лигу с сезона-2018/19.

Последний раз «Барселона» становилась чемпионом без Лионеля Месси в составе в сезоне-1998/99 под руководством Луи ван Гала.

В предыдущих 10 чемпионских сезонах аргентинец был в составе «Барселоны».

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23 комментария

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Отец Абду
Лео Месси после победы «Барсы» в Ла Лиге, в сезоне 2018/19: "Я думаю, мы должны ценить выигранную нами Ла Лигу, несмотря на то, что она стала для нас 8-й за 11 лет. Возможно, сегодня мы не придаем этому должного значения, которого оно заслуживает, но через несколько лет мы поймем, насколько это было трудно."

Помните это, теперь понимаешь, насколько же он был прав:)
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Iamliam
После таких заголовков, начинаешь задумываться о том, как же все быстротечно. Кажется что триумфы Барсы вместе с Гвардиолой и Месси были совсем недавно, а прошло уже столько времени. И Гвардиола давно уже ушел и даже Месси уже покинул команду. Вот оно будущее. И благодаря Хави это светлое будущее. Всех с победой, друзья!
+22
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Andrey Ashhabadskiy
Все таки с Месси Барселона была увереннее, огромное отдельное спасибо Месси
+20
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FC.Barcelona
Ответ Отец Абду
Лео Месси после победы «Барсы» в Ла Лиге, в сезоне 2018/19: "Я думаю, мы должны ценить выигранную нами Ла Лигу, несмотря на то, что она стала для нас 8-й за 11 лет. Возможно, сегодня мы не придаем этому должного значения, которого оно заслуживает, но через несколько лет мы поймем, насколько это было трудно." Помните это, теперь понимаешь, насколько же он был прав:)
Да, тогда казалось что Барса в пол ноги выигрывает чемпионат
+14
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Экспертное мнение
Ответ Отец Абду
Лео Месси после победы «Барсы» в Ла Лиге, в сезоне 2018/19: "Я думаю, мы должны ценить выигранную нами Ла Лигу, несмотря на то, что она стала для нас 8-й за 11 лет. Возможно, сегодня мы не придаем этому должного значения, которого оно заслуживает, но через несколько лет мы поймем, насколько это было трудно." Помните это, теперь понимаешь, насколько же он был прав:)
Помню времена Вальверде, когда золотой дубль считали провалом. Вот такая планка была у Барсы - только требл. Мдаа, а у некоторых 0 требла за 120 лет, и ничего, норм живется.
+13
-4
+9
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Dr.Livsi
Поздравления всей команде , болельщикам и Хави в пером полноценном сезоне сразу Чемпионы 🏆 браво 🙌 Маэстро
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+7
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Dvin
Ностальгическая новость. Один из первых его матчей, блистательный Роналдиньо закидывает мяч на почти неизвестного юркого дриблёра и тот перекидывает вратаря… Это был рассвет великой Барселоны
+5
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+5
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Ansu Fati
Ответ Iamliam
После таких заголовков, начинаешь задумываться о том, как же все быстротечно. Кажется что триумфы Барсы вместе с Гвардиолой и Месси были совсем недавно, а прошло уже столько времени. И Гвардиола давно уже ушел и даже Месси уже покинул команду. Вот оно будущее. И благодаря Хави это светлое будущее. Всех с победой, друзья!
Через 20 лет уже дедами будем так же гордиться, как тренер Педри приводит Барселону к очередному чемпионству) вот это то, что мы называем ДНК)
+5
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инок
Поздравляем Барселону со вторым трофеем во время тренерства Хави!
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кто-то
Очень хочется, чтобы в следующем сезоне Барса взяла чемпионат уже с Лео в составе
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Under
Ответ Отец Абду
Лео Месси после победы «Барсы» в Ла Лиге, в сезоне 2018/19: "Я думаю, мы должны ценить выигранную нами Ла Лигу, несмотря на то, что она стала для нас 8-й за 11 лет. Возможно, сегодня мы не придаем этому должного значения, которого оно заслуживает, но через несколько лет мы поймем, насколько это было трудно." Помните это, теперь понимаешь, насколько же он был прав:)
три года не выигрывали, ужасно, конечно
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mj23.net
Ответ Фут.Боль
Заголовок больше кликбейтный. В чемпионствах при Райкарде Месси был формально в составе, но был ещё игроком замены, не определяющим игру команды. Тогда главной звездой команды был Роналдиньо.
Ну в первом сезоне он даже игроком замены по сути не был. 70 минут. Чисто пацана решили познакомить с основой.
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MaxiLeon
мои Поздравления с Чемпионством !!!
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Фут.Боль
Заголовок больше кликбейтный. В чемпионствах при Райкарде Месси был формально в составе, но был ещё игроком замены, не определяющим игру команды. Тогда главной звездой команды был Роналдиньо.
+3
-3
0
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Rafa Mekhraliev
Без Месси 3 года не выигрывали. А приложите к этой новости, сколько раз с Месси выигрывали Лигу?
+1
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FC.Barcelona
Ответ Экспертное мнение
Помню времена Вальверде, когда золотой дубль считали провалом. Вот такая планка была у Барсы - только требл. Мдаа, а у некоторых 0 требла за 120 лет, и ничего, норм живется.
Самое интересное, что больше фанаты Реала, Баварии и Ливерпуля ждали от Барсы требл каждый год и считали провалом вылет из ЛЧ.
+4
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Арман Мартиросян
Ответ FC.Barcelona
Самое интересное, что больше фанаты Реала, Баварии и Ливерпуля ждали от Барсы требл каждый год и считали провалом вылет из ЛЧ.
Фанаты Ливерпуля тут каким боком?
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0
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Under
Ответ Ansu Fati
Через 20 лет уже дедами будем так же гордиться, как тренер Педри приводит Барселону к очередному чемпионству) вот это то, что мы называем ДНК)
это же сколько лет вашим детям, любопытно узнать
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Ansu Fati
Ответ Under
это же сколько лет вашим детям, любопытно узнать
Не много, но надеюсь через 2 десятка лет подарят внуков))
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Oleg
Ответ Rafa Mekhraliev
Без Месси 3 года не выигрывали. А приложите к этой новости, сколько раз с Месси выигрывали Лигу?
10
0
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