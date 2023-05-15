Левандовски первым после Роналдо забил за «Барселону» 30+ голов в дебютном сезоне

Теги Барселона Эспаньол Роналдо Ла Лига рейтинги Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски повторил достижение Роналдо в составе «Барселоны».

34-летний поляк оформил дубль в игре с «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.

Суммарно у него 31 гол на клубном уровне в текущем сезоне: 21 в чемпионате, 5 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Испании, 2 в Кубке Испании, 1 в Лиге Европы.

Последним 30 и больше голов за первый игровой год в «Барселоне» забивал Роналдо – это было в сезоне-1996/97.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

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15 комментариев

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bulldozer
Ответ DolJun
лева лучшая девятка в истории барсы
Луис Суарес. Но и Лева тоже очень хорош.

А вот челси с девятками не везет, увы.
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bel01
Можно сколько угодно критиковать подсдавшего поляка.
Но без его голов чемпионства бы не было.
Спасибо, Роберт.
+6
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Кирилл
У Левы был очень неоднозначная серия после ЧМ.
Но все равно выкладывался на полную и помог завоевать чемпионство )
+5
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eple
Крут, но в важных матчах растворяется, что за клуб, что за сборную
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Andrey Ashhabadskiy
Лев 🦁!!
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Человек1991
Рональдо Феномен : 700 игр 512 голов , 130 голевых передач. Левандовски 800 игр 618 голов, 170 голевых передач.
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