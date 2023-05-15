Левандовски первым после Роналдо забил за «Барселону» 30+ голов в дебютном сезоне
Роберт Левандовски повторил достижение Роналдо в составе «Барселоны».
34-летний поляк оформил дубль в игре с «Эспаньолом» (4:2) в 34-м туре Ла Лиги.
Суммарно у него 31 гол на клубном уровне в текущем сезоне: 21 в чемпионате, 5 в Лиге чемпионов, 2 в Суперкубке Испании, 2 в Кубке Испании, 1 в Лиге Европы.
Последним 30 и больше голов за первый игровой год в «Барселоне» забивал Роналдо – это было в сезоне-1996/97.
Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
А вот челси с девятками не везет, увы.
Но без его голов чемпионства бы не было.
Спасибо, Роберт.
Но все равно выкладывался на полную и помог завоевать чемпионство )