«Не думаю, что Месси вернется в «Барсу». Бускетс уйдет, Альба тоже не останется – не удивлюсь, если они втроем будут в Майами или Саудовской Аравии». Куман о Лео

Роналд Куман не верит в возвращение Лионеля Месси в «Барселону».

« хочет сохранить имидж, потому что он известен как человек, который позволил Месси уйти.

Я не думаю, что Месси вернется в «Барселону». Бускетс уйдет, тоже не останется – эти трое очень дружны.

Я бы не удивился, если бы они вместе отправились в Майами или Саудовскую Аравию», – сказал бывший тренер «Барселоны» в интервью ESPN.

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