«Не думаю, что Месси вернется в «Барсу». Бускетс уйдет, Альба тоже не останется – не удивлюсь, если они втроем будут в Майами или Саудовской Аравии». Куман о Лео

Теги ПСЖ Роналд Куман Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Жоан Лапорта Серджи Бускетс Жорди Альба Футбол

Роналд Куман не верит в возвращение Лионеля Месси в «Барселону».

«Лапорта хочет сохранить имидж, потому что он известен как человек, который позволил Месси уйти.

Я не думаю, что Месси вернется в «Барселону». Бускетс уйдет, Жорди Альба тоже не останется – эти трое очень дружны.

Я бы не удивился, если бы они вместе отправились в Майами или Саудовскую Аравию», – сказал бывший тренер «Барселоны» в интервью ESPN.

Похоже, Месси и правда близок к Саудовской Аравии. Но его жена туда не хочет

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта

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21 комментарий

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falkao2013
Главное,что тебя в роли тренера Барселоны больше не будет.
+15
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Однажды в Космосе
Куман помолчи время покажет.
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Хулио Тебенадо
Кумань, а не пошёл бы ты на....
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Бронислав Каминский
Ответ Хулио Тебенадо
Абсолютно верно.
Если химию с Левандовским поймает,то вообще пушка будет)
+2
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alberto-m
Ответ hsngfrv
Как бы не хотелось возвращения Месси, думаю будет лучше если он и вправду поедет в МЛС отдыхать либо в Аравию заработать, всё выиграл, всем всё доказал, лучший футболист в истории, но в Барсе строится новая команда, можно будет если получится и если он будет в Америке, когда у них перерыв, в январе можно взять его в аренду
👎👎👎
+1
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Хулио Тебенадо
Ответ Бронислав Каминский
Месси мог бы реально добавить очень много креатива именно в центре поля.В команде нет ЦАПов которые могли бы хотя бы 10 гп сделать за сезон
Абсолютно верно.
+1
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Фанат Лионеля Месси
Месси в следующем сезоне будет в Барсе ,это лишь вопрос времени
На зарплату Месси болельщики будут скидываться?
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Хулио Тебенадо
Ответ Бронислав Каминский
Если химию с Левандовским поймает,то вообще пушка будет)
Вот-вот.. вот и я об этом. )
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alberto-m
Ответ Бронислав Каминский
Месси мог бы реально добавить очень много креатива именно в центре поля.В команде нет ЦАПов которые могли бы хотя бы 10 гп сделать за сезон
💯💯💯💯💯
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Бронислав Каминский
Ответ hsngfrv
Как бы не хотелось возвращения Месси, думаю будет лучше если он и вправду поедет в МЛС отдыхать либо в Аравию заработать, всё выиграл, всем всё доказал, лучший футболист в истории, но в Барсе строится новая команда, можно будет если получится и если он будет в Америке, когда у них перерыв, в январе можно взять его в аренду
Месси мог бы реально добавить очень много креатива именно в центре поля.В команде нет ЦАПов которые могли бы хотя бы 10 гп сделать за сезон
+1
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alberto-m
Ответ falkao2013
Главное,что тебя в роли тренера Барселоны больше не будет.
💯💯💯
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Однажды в Космосе
Ответ falkao2013
Главное,что тебя в роли тренера Барселоны больше не будет.
Это точно
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pit4er
Ответ Фанат Лионеля Месси
Месси в следующем сезоне будет в Барсе ,это лишь вопрос времени
Месси в следующем сезоне не будет в Барсе, это лишь вопрос денег
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Однажды в Космосе
Ответ Фанат Лионеля Месси
Месси в следующем сезоне будет в Барсе ,это лишь вопрос времени
Дай Бог
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bel01
Тренер-неудачник, едва не довершивший развал великого клуба, теперь из какой-то щели шипит и старается плюнуть ядом.
Как-то так это звучит.
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XavIniesta2008-2015
А кто сказал, что это плохо ? Барселоне нужно перестраиваться и смотреть в будущее. Месси, Альба и Бускетс уже дали свой максимум клубу. Сейчас время новых лидеров, которые будут творить свою историю
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hsngfrv
Как бы не хотелось возвращения Месси, думаю будет лучше если он и вправду поедет в МЛС отдыхать либо в Аравию заработать, всё выиграл, всем всё доказал, лучший футболист в истории, но в Барсе строится новая команда, можно будет если получится и если он будет в Америке, когда у них перерыв, в январе можно взять его в аренду
+1
-1
0
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Фанат Лионеля Месси
Месси в следующем сезоне будет в Барсе ,это лишь вопрос времени
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