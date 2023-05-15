«Не думаю, что Месси вернется в «Барсу». Бускетс уйдет, Альба тоже не останется – не удивлюсь, если они втроем будут в Майами или Саудовской Аравии». Куман о Лео
Роналд Куман не верит в возвращение Лионеля Месси в «Барселону».
«Лапорта хочет сохранить имидж, потому что он известен как человек, который позволил Месси уйти.
Я не думаю, что Месси вернется в «Барселону». Бускетс уйдет, Жорди Альба тоже не останется – эти трое очень дружны.
Я бы не удивился, если бы они вместе отправились в Майами или Саудовскую Аравию», – сказал бывший тренер «Барселоны» в интервью ESPN.
Похоже, Месси и правда близок к Саудовской Аравии. Но его жена туда не хочет
Как-то так это звучит.