Анри о Месси: «Когда я вижу Лео, я вижу «Барсу». Хотел бы, чтобы он вернулся, если не останется в «ПСЖ»
Тьерри Анри надеется, что Лионель Месси вернется в «Барселону».
«Если он не останется в «ПСЖ», я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барсу».
Потому что когда я вижу Месси, я вижу «Барсу», – сказал экс-игрок «Барселоны».
Хотя постойте...
Аргентина тоже видимо тепличная, только и может с хави и иньестой, хотя стоп, у него же там молодняк из брайтона и бенфики в полузащите)))
Месси в футболе выиграл все и последнее что бы хотелось, это овации стадиона Чемпиону Мира, овации его родного клуба.
Лео должен продемонстрировать Кубок Мира фанатам Барселоны.
Лео ушел, собрал с Аргентиной Флеш - Рояль и вернулся с Мировой Короной и Вечной Славой на века.
Главное в своей карьере он выиграл самый лучший турнир в истории футбола ЧЕМПИОНАТ МИРА. А теперь не важно он выиграет ЗМ или нет. Он прошёл футбол на все 10 звёзд и он единственный в футболе такой.
Который выиграл всё, плюс ко всему этому он без 5 минут самый титулованный футболист в истории.
В жизни видел много чего, но видеть как фанаты рюналду становятся на год фанатами разных игроков это просто позор. Я никогда не видел что фанаты Месси болели за конкурентов рюналду на ЗМ.
Вы зачем рвете себе 5 точку, если рюналду уже не способен догнать по ЗМ Месси. Какая разница на 2 ЗМ больше или на 3.
А ещё самое главное Месси коронован ЧМ а это жирная точка для всех СМИ и фанатам рюналду которые придумали это противостояние.
36 + 24 с учетом сборной
60 по гол/пас
61 у Мбаппе
60 у Холанда
35 летний на уровне 22 и 24 летних.
Вот поэтому он лучший на все времена.
Прошла конкуренция с роналду, теперь Лео конкурирует с молодыми.
Чёт её болельщики правда пыжатся, что странно - один полуфинал ЛЧ за 7 лет.... такое себе Ну это наверно синдром Ноттингем Фореста