Анри о Месси: «Когда я вижу Лео, я вижу «Барсу». Хотел бы, чтобы он вернулся, если не останется в «ПСЖ»

Тьерри Анри надеется, что Лионель Месси вернется в «Барселону».

«Если он не останется в «ПСЖ», я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барсу».

Потому что когда я вижу Месси, я вижу «Барсу», – сказал экс-игрок «Барселоны».

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта