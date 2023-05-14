Анри о Месси: «Когда я вижу Лео, я вижу «Барсу». Хотел бы, чтобы он вернулся, если не останется в «ПСЖ»

Теги ПСЖ Тьерри Анри Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Тьерри Анри надеется, что Лионель Месси вернется в «Барселону».

«Если он не останется в «ПСЖ», я бы хотел, чтобы он вернулся в «Барсу».

Потому что когда я вижу Месси, я вижу «Барсу», – сказал экс-игрок «Барселоны».

Куда Месси уйдет из «ПСЖ»? Есть три варианта

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25 комментариев

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bel01
Опять эти аргентинцы и испанцы топят против французов.
Хотя постойте...
+16
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+11
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Oleg
Ответ кто-то
Да-да, игрок в 35 лет должен забивать по 50 мячей за сезон
В 35 он выиграл величайший трофей в истории спорта - ФИФА ЧМ.
Аргентина тоже видимо тепличная, только и может с хави и иньестой, хотя стоп, у него же там молодняк из брайтона и бенфики в полузащите)))
+9
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Oleg
Месси от футбола уже ничего не надо, он его прошел от а до я.
Месси в футболе выиграл все и последнее что бы хотелось, это овации стадиона Чемпиону Мира, овации его родного клуба.
Лео должен продемонстрировать Кубок Мира фанатам Барселоны.
Лео ушел, собрал с Аргентиной Флеш - Рояль и вернулся с Мировой Короной и Вечной Славой на века.
+11
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+8
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кто-то
Ответ Пенс
Так логично. Чел игрок одного клуба и тепличной для него системы. Вне этого он полный пшик.
Да-да, игрок в 35 лет должен забивать по 50 мячей за сезон
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Greatest Of All Time
Если честно надоели уже фанаты рюналду со своими ЗМ.
Главное в своей карьере он выиграл самый лучший турнир в истории футбола ЧЕМПИОНАТ МИРА. А теперь не важно он выиграет ЗМ или нет. Он прошёл футбол на все 10 звёзд и он единственный в футболе такой.
Который выиграл всё, плюс ко всему этому он без 5 минут самый титулованный футболист в истории.

В жизни видел много чего, но видеть как фанаты рюналду становятся на год фанатами разных игроков это просто позор. Я никогда не видел что фанаты Месси болели за конкурентов рюналду на ЗМ.
Вы зачем рвете себе 5 точку, если рюналду уже не способен догнать по ЗМ Месси. Какая разница на 2 ЗМ больше или на 3.
А ещё самое главное Месси коронован ЧМ а это жирная точка для всех СМИ и фанатам рюналду которые придумали это противостояние.
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Экспертное мнение
Ответ Пенс
Так логично. Чел игрок одного клуба и тепличной для него системы. Вне этого он полный пшик.
Кто-то может сыграть в 10 клубах, но ни в одном не сыграет на уровне барселонского Месси - это ключевой момент)) Многие играли даже в Барсе, но никто на уровне Месси. Тот же Ибра имел свой шанс, но не потянул футбол высочайшего уровня, скорости мыслей праймовой Барсы оказались для него непостижимыми и он выглядел инородным телом. Поэтому, ты можешь быть хорош как Ибра, Дзюба, Роналду в нескольких клубах, но нигде на уровне Месси в Барсе, даже в самой Барсе. А брать титул в составе гегемонов Италии или Франции - не велика разница, правда, Лео не развалил клуб до 4-го места.
+3
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+3
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кто-то
Ответ Temp LC
хотя бы 25 осилить. А то Месси уже и столько не делает за клуб
Зачем играть за клуб, в котором тебя освистывают болельщики? Месси до сих пор на равне с Мбаппе лучший по г+п
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+2
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кто-то
Ответ Роман
Анри забыл добавить: "нищую, на рычагах и на стадии банкротства".
Уже всё гораздо лучше, чем было года 2 назад
+2
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Станислав Л
Месси спасется, если Барса его сможет подписать - в псж уже не останется
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Jan Paskel
Ответ bel01
Опять эти аргентинцы и испанцы топят против французов. Хотя постойте...
Где он топит, темболее против французов?
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кто-то
Ответ Temp LC
Чтоб не освистывали нужно уважать клуб, а не халатно к нему относиться.
Да? То есть за 2 года Месси давал повод, чтобы его освистывали?
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Oleg
Ответ Temp LC
хотя бы 25 осилить. А то Месси уже и столько не делает за клуб
20 + 19 у него в сезоне за Францию
36 + 24 с учетом сборной
60 по гол/пас
61 у Мбаппе
60 у Холанда

35 летний на уровне 22 и 24 летних.
Вот поэтому он лучший на все времена.
Прошла конкуренция с роналду, теперь Лео конкурирует с молодыми.
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Oleg
Ответ Temp LC
только у Месси почти 15 результативных действий сделаны в товаращистких матчах в отличии от Холланда, у которого всё в официальных. Не говоря о лиге норвежца, которая на две головы сильнее французской
Так норвежец играет в миллиардном составе Пепа, а вот когда надо в некомфортных условиях тащить, то тут Норвегия даже стыки приодолеть не может и ЧМ холанд смотрит по телеку, хотя сборная у него дороже Дании и Польши)
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Temp LC
Ответ кто-то
Да? То есть за 2 года Месси давал повод, чтобы его освистывали?
Давал
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кто-то
Ответ Temp LC
Давал
Ну и какие? Отъезд в СА можешь даже не брать
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Temp LC
Ответ Oleg
Так норвежец играет в миллиардном составе Пепа, а вот когда надо в некомфортных условиях тащить, то тут Норвегия даже стыки приодолеть не может и ЧМ холанд смотрит по телеку, хотя сборная у него дороже Дании и Польши)
Во первых ПСЖ и сам многомиллиардный состав. Во вторых сборная Польши дороже сборную Норвегии(сборная Польши 244 млн , сборная Норвегии 233 млн евро ). Да и в квалификации ЧМ он сделал 5 результативных действий за 6 матчей.
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Temp LC
Ответ кто-то
Ну и какие? Отъезд в СА можешь даже не брать
После матча Месси сразу уходит в подтрибунную в отличии от сокомандников, которые аплодируют болельщикам . За его непроффесионализм и халатность к клубу. Он просто не хочет и не пытается играть. Он ничего не привнёс команде за эти 2 года. Его взяли, чтоб наконец выиграть долгожданный кубок ЛЧ, вроде в прошлом и позапрошлом году полуфинал и финал соответсвенно, сейчас они точно выиграют. А что на деле? на деле два вылета в 1/8 ЛЧ . И это только половина
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Jan Paskel
Ответ DolJun
лео больше чем барса, тут анри прав
ну Барса европейский середняк, стоит это признать, и уже давно.

Чёт её болельщики правда пыжатся, что странно - один полуфинал ЛЧ за 7 лет.... такое себе Ну это наверно синдром Ноттингем Фореста
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