Левандовски выиграл лигу 9-й сезон подряд. До перехода в «Барсу» было 8 чемпионств с «Баварией»

Роберт Левандовски выиграл чемпионат страны в 9-й раз подряд.

« » досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2022/23, обыграв «Эспаньол» в 34-м туре Ла Лиги (4:2). отметился дублем.

Левандовски выигрывает чемпионат страны на протяжении 9 лет подряд, начиная с сезона-2014/15. До перехода в «Барселону» летом прошлого года форвард 8 раз подряд выиграл Бундеслигу в составе «Баварии».

Также поляк может стать лучшим бомбардиром Ла Лиги в этом сезоне – на его счету 21 гол. Вторым идет Карим Бензема с 17 мячами.