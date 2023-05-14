Левандовски выиграл лигу 9-й сезон подряд. До перехода в «Барсу» было 8 чемпионств с «Баварией»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски выиграл чемпионат страны в 9-й раз подряд.

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2022/23, обыграв «Эспаньол» в 34-м туре Ла Лиги (4:2). Роберт Левандовски отметился дублем.

Левандовски выигрывает чемпионат страны на протяжении 9 лет подряд, начиная с сезона-2014/15. До перехода в «Барселону» летом прошлого года форвард 8 раз подряд выиграл Бундеслигу в составе «Баварии».

Также поляк может стать лучшим бомбардиром Ла Лиги в этом сезоне – на его счету 21 гол. Вторым идет Карим Бензема с 17 мячами.

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31 комментарий

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Арсен Талант-Уулу
Барса добивает сезон, Лева берет пичичи, МаТШ бьет рекорд, и сезон удался.
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bulldozer
У фанатов мадридского филиала в столице Каталонии знатно подгорели пятые точки, судя по учиненному в концовке игры 😂

Но вообще смех смехом, а дикарей нужно серьезно наказывать за такие выходки.
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Кирилл
Так вот зачем Леву брали - чтобы он принёс чемпионство даже просто своим нахождением в команде )
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Universal1000
Ответ Artem Piatkov
И при этом 1 ЛЧ за карьеру
Это бесконечно больше, чем побед на ЧМ у одного португальского кринжового бездаря.
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RM
Ответ bulldozer
У фанатов мадридского филиала в столице Каталонии знатно подгорели пятые точки, судя по учиненному в концовке игры 😂 Но вообще смех смехом, а дикарей нужно серьезно наказывать за такие выходки.
У них полуфинал ЛЧ на носу)
А адекватных болельщиков Барсы с победой в Ла лиге!
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Andrey Ashhabadskiy
Фартовый Левандовски!
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Guillermo
Забавно будет, если Баварии не удастся выиграть титул в этот раз. Что конечно почти невероятно
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Iamliam
Неплохо так он адаптировался к новой для себя лиге, сразу чемпионство и трофей Пичичи судя по всему. Крутейший игрок, поздравляю!
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Bazilic
Я просто напомню, что у него 0 НОЛЬ голов с пенальти
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Men77
до Комана ему далеко)
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Alipkairov87
всех братьев с чемпионством виска эль барса
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Soyench Perhatow
Жаль что не дали отпразноват! Фанаты Эспанела вели себя как животные! Хорошо что игроки успели сбежать!
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Игорь Новиков
Сейчас бы средних защитников сравнивать с Мальдини и Барези.
Игоряша, не скули. Имелась ввиду надёжность, а не общий уровень игры. Я понимаю, что ты матчи не смотришь, так, тащишь всякие неспортивные новости, но в некоторых из них линия обороны Барсы реально выгрызала всё живое и неживое. А в некоторых привозила глупейшие голы и забивала в свои🤓
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rigobersong
Ответ Universal1000
Это бесконечно больше, чем побед на ЧМ у одного португальского кринжового бездаря.
Это больше, чем у распиаренного зубастика, у которого их 0:))🤣🤣🤣
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Алекс Самойлов
да я думаю и с Абамой выиграли б
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роберт888
Жаль конечно ,что поднасрали матшу в конце матча. Расслабились рано очень. Этот мяч в ворота ненужен был совсем .
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Velirpa
возрастной поляк из Бундеслиги сходу берет "сложный пичичикака", бгг
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TOPMAN
Лева отец, победы в Барсе еще будут)
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Burel
давайте новость про позорные бесчинства дикарей королевских
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Игорь Климов
Левандовски ещё в этом сезоне должен выиграть и Пичичи!
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GuruFutbola
Не ошибся, остался в плюсе по трофеям)
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Universal1000
Ох как я поржу, если без поляка Баварка проджобит даже бундеслигу уахах.
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Arkadios Avgitidis
десятый в следующем!
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