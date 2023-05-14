Лишь Роналду и Фалькао быстрее Левандовского забили 20 мячей в Ла Лиге в XXI веке. У Роберта 20+ голов в 11 из 13 сезонов в топ-лигах
Роберт Левандовски забил 20-й и 21-й голы в чемпионате Испании.
Форвард «Барселоны» поразил ворота «Эспаньола» (3:0, первый тайм) на 11-й и 40-й минутах матча 34-го тура Ла Лиги.
Поляк отметился минимум 20 голами в 11-й раз за 13 сезонов в топ-лигах Европы. Меньше было только в «Боруссии»-2010/11 (8) и «Баварии»-2014/15 (17).
На 20 голов в Ла Лиге у Левандовского ушло 30 матчей. В XXI веке быстрее столько забивали лишь Криштиану Роналду (24 игры) и Радамель Фалькао (26). Жулио Баптисте тоже потребовалось 30 матчей.
Подробно со статистикой 34-летнего футболиста «блауграны» можно ознакомиться здесь.
«Эспаньол» – «Барселона». 0:3 – Левандовски сделал дубль, у Бальде 1+1. Гости станут чемпионами, если выиграют. Онлайн-трансляция
Надеюсь, что ещё увидим Леву образца 2020 года.