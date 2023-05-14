Лишь Роналду и Фалькао быстрее Левандовского забили 20 мячей в Ла Лиге в XXI веке. У Роберта 20+ голов в 11 из 13 сезонов в топ-лигах

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду Жулио Баптиста бундеслига Германия Барселона Эспаньол Ла Лига рейтинги Роберт Левандовски Радамель Фалькао Футбол

Роберт Левандовски забил 20-й и 21-й голы в чемпионате Испании.

Форвард «Барселоны» поразил ворота «Эспаньола» (3:0, первый тайм) на 11-й и 40-й минутах матча 34-го тура Ла Лиги.

Поляк отметился минимум 20 голами в 11-й раз за 13 сезонов в топ-лигах Европы. Меньше было только в «Боруссии»-2010/11 (8) и «Баварии»-2014/15 (17).

На 20 голов в Ла Лиге у Левандовского ушло 30 матчей. В XXI веке быстрее столько забивали лишь Криштиану Роналду (24 игры) и Радамель Фалькао (26). Жулио Баптисте тоже потребовалось 30 матчей.

Подробно со статистикой 34-летнего футболиста «блауграны» можно ознакомиться здесь.

«Эспаньол» – «Барселона». 0:3 – Левандовски сделал дубль, у Бальде 1+1. Гости станут чемпионами, если выиграют. Онлайн-трансляция

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19 комментариев

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Вечно Молодой
20 за 24 крайне впечатляющий результат.
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Кирилл
Как же Араухо увидел открывание Бальде в первом голе - Леве просто нужно было попасть по мячу )
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bulldozer
Вот форвард! Вот настоящий форвард!
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Владимир Владимирович
Многие кричали лучше бы он в Баварии остался . Но Левандовски выиграл и Ла Лигу и почти выиграл трофей Пичичи. Как минимум не хуже чем было бы в Баварии
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Бронислав Каминский
Ответ Temp LC
а где меси?
Месси тебе в 17-18 лет должен был 20ку накидать?Посмотри в каком хоть возрасте он дебютировал,и в каком тот же Криш перешел в Реал
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Владимир Владимирович
Как раз в тот год и говорил Валера что Фалькао к нам не поедет , бомбардир епт
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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Фарид Харисов
Ответ Владимир Владимирович
Многие кричали лучше бы он в Баварии остался . Но Левандовски выиграл и Ла Лигу и почти выиграл трофей Пичичи. Как минимум не хуже чем было бы в Баварии
Он пока напоминает себя времён первых лет в Баварии, когда набивал статистику на командах ниже классом и ничего особенного не делал в матчах с топами.

Надеюсь, что ещё увидим Леву образца 2020 года.
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Кирилл
Ответ upuckuH
чемп испании просел. 34 летний пшек накидал двадцатку. Хотя Реал бомбит в ЛЧ, кажыдй раз. Мотивации нет играть в Испании.
«Мотивации нет играть в Испании», но при этом старались выиграть Кубок Испании )
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Butrymovich Mikalai
ждём не меньше в следующем сезоне.
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falkao2013
Фалькао😍😍😍
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Иван Иванов
Многие критикуют поляка что он не забивает в больших матчах,по мне так ничего страшного в этом нет, именно в таких матчах с условными Эспаньолами и Эйбарами и добывается чемпионство .
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Jan Paskel
Прочитав Жулио Баптиста прям автоматом в 00-ые отбросило, со всеми сентиментами
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Григорий Гашников
Левандовски очень работящий парень, один из лучших нападающих своего поколения, который действительно заслужил ЗМ
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