Левандовски о Бундеслиге: «Слышал, будто бы будет лучше, если победит «Боруссия». Но я за «Баварию»
Роберт Левандовски заявил, что поддерживает «Баварию» в чемпионской гонке в Бундеслиге.
«Я слышал о разговорах многих людей в Европе, что для Бундеслиги будет лучше, если в чемпионате победит «Боруссия».
Но я всегда за «Баварию» и буду держать пальцы, чтобы ребята выиграли титул и показали, что они лучшие.
Последние три тура будут очень захватывающими», – сказал нападающий «Барселоны».
Роберт Левандовски играл в Бундеслиге и за «Боруссию» Дортмунд, и за «Баварию».
Мюнхенцы занимает первую строчку в турнирной таблице (65 очков), дортмундцы – вторую (64 очка).
(С) Ройс
Но люди не привыкли, что у человека может быть его собственное мнение, считают, что он ОБЯЗАН сидеть тихо и ровно, и молчать...
В Баварии он все выиграл