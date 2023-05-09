Левандовски о Бундеслиге: «Слышал, будто бы будет лучше, если победит «Боруссия». Но я за «Баварию»

Теги Бавария Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски заявил, что поддерживает «Баварию» в чемпионской гонке в Бундеслиге.

«Я слышал о разговорах многих людей в Европе, что для Бундеслиги будет лучше, если в чемпионате победит «Боруссия».

Но я всегда за «Баварию» и буду держать пальцы, чтобы ребята выиграли титул и показали, что они лучшие.

Последние три тура будут очень захватывающими», – сказал нападающий «Барселоны».

Роберт Левандовски играл в Бундеслиге и за «Боруссию» Дортмунд, и за «Баварию».

Мюнхенцы занимает первую строчку в турнирной таблице (65 очков), дортмундцы – вторую (64 очка).

31 комментарий

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Матрёшка Ефросиьевна
неэтично так говорить про клуб который дал ему путёвку в большой футбол)
+87
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rigobersong
Непорядочный человек:) Мог бы просто промолчать:)
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Lucky Luciano
Чтобы ты еще сказал пшек)))
+38
-14
+24
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mishakmv96
Некорректное высказывание от Роберта. Забыл, что именно Дортмунд сделал из него топ-футболиста благодаря чему он перешёл в Баварию)
+18
-2
+16
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Peter Parker
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
неэтично так говорить про клуб который дал ему путёвку в большой футбол)
Так про Лех речи и не было
+20
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Артем Андреев
«Ты был мне братом, Роберт, я любил тебя!»
(С) Ройс
+6
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+6
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добрый грек
Ответ Lucky Luciano
Чтобы ты еще сказал пшек)))
Я бы даже сказал типичный
+10
-4
+6
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Роман Вершинин
Люди, которые пишут гадости про Левандовски, вы с ума сошли? Человек отвечал на конкретный вопрос. Да, он отдал Дортмунду 4 года. Но Баварии он отдал восемь (!!!) лет! Побил рекорд Герда Мюллера, стал победителем ЛЧ, при этом несколько раз не совсем справедливо выбыв из неё. С детства болел за клуб. При этом ушёл за немаленькие деньги, уже всё всём доказав. И с какого рожна он должен в финале сезона поддерживать Дортмунд или молчать? Але, очнитесь
+5
0
+5
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Niko W
Ответ Роман Вершинин
Люди, которые пишут гадости про Левандовски, вы с ума сошли? Человек отвечал на конкретный вопрос. Да, он отдал Дортмунду 4 года. Но Баварии он отдал восемь (!!!) лет! Побил рекорд Герда Мюллера, стал победителем ЛЧ, при этом несколько раз не совсем справедливо выбыв из неё. С детства болел за клуб. При этом ушёл за немаленькие деньги, уже всё всём доказав. И с какого рожна он должен в финале сезона поддерживать Дортмунд или молчать? Але, очнитесь
Полностью согласен!
Но люди не привыкли, что у человека может быть его собственное мнение, считают, что он ОБЯЗАН сидеть тихо и ровно, и молчать...
+3
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+3
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Dr.aydar
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
неэтично так говорить про клуб который дал ему путёвку в большой футбол)
Так и он не мало дал Боруссии
+3
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My Channels To Watch
Предатель Дортмунда)
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Сергей Орлов
Ответ Peter Parker
Так про Лех речи и не было
+)
+4
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zzzeeerrrooo
Ответ Witcher Geralt
Чего ожидать от пшека. Как быстро они забывают тех, кто когда помогал им встать на ноги
Лол он обычный контрактник
В Баварии он все выиграл
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Георгий Гуляев
Да будет лучше, потому что у Дортмунда лучше менеджмент.
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AlexOlenev
Роб! Как же тебя не хватает.
0
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Fazy10
🐀
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Отабек 11
Возомнил из себя звезду мирового класса. Если бы не Боруссия незнаю где бы играл
+2
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Мельников Михаил
Так-то оба клуба для него не чужие. Мог бы уж после ухода из Бундеслиги вообще не высказывать предпочтений.
+1
-1
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Witcher Geralt
Чего ожидать от пшека. Как быстро они забывают тех, кто когда помогал им встать на ноги
+7
-7
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RiFF RAFF
Ответ Матрёшка Ефросиьевна
неэтично так говорить про клуб который дал ему путёвку в большой футбол)
Так в Баварии он со всеми играл, а в Боруссии уже почти никого не знает
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василий иванов
Ответ Peter Parker
Так про Лех речи и не было
так и речь про большой футбол.
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tampa-bay
Дортмунд почувствовал на спине инородный предмет
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