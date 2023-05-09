Левандовски о Бундеслиге: «Слышал, будто бы будет лучше, если победит «Боруссия». Но я за «Баварию»

Роберт Левандовски заявил, что поддерживает «Баварию» в чемпионской гонке в Бундеслиге.

«Я слышал о разговорах многих людей в Европе, что для Бундеслиги будет лучше, если в чемпионате победит « ».

Но я всегда за «Баварию» и буду держать пальцы, чтобы ребята выиграли титул и показали, что они лучшие.

Последние три тура будут очень захватывающими», – сказал нападающий «Барселоны».

играл в Бундеслиге и за «Боруссию» Дортмунд, и за «Баварию».

Мюнхенцы занимает первую строчку в турнирной таблице (65 очков), дортмундцы – вторую (64 очка).