Левандовски про ЛЧ: «Барселона» была бы лучше готова, начнись групповой этап на 3 месяца позже»

Роберт Левандовски считает, что «Барселоне» нужно было больше времени в Лиге чемпионов.

«Если бы групповой этап начался на три месяца позже, мы были бы лучше к нему готовы, чем до ЧМ-2022. Поэтому я, конечно, надеюсь, что в следующем сезоне дела пойдут лучше.

В первой половине сезона было еще слишком рано, для меня в том числе. Игры против «Баварии» для меня были слишком эмоциональными и потому сложными. Но теперь все было бы немного проще», – сказал форвард «Барселоны».

Каталонцы заняли третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией» Пльзень и вылетели из Лиги чемпионов.