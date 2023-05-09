Левандовски про ЛЧ: «Барселона» была бы лучше готова, начнись групповой этап на 3 месяца позже»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски считает, что «Барселоне» нужно было больше времени в Лиге чемпионов.

«Если бы групповой этап начался на три месяца позже, мы были бы лучше к нему готовы, чем до ЧМ-2022. Поэтому я, конечно, надеюсь, что в следующем сезоне дела пойдут лучше.

В первой половине сезона было еще слишком рано, для меня в том числе. Игры против «Баварии» для меня были слишком эмоциональными и потому сложными. Но теперь все было бы немного проще», – сказал форвард «Барселоны».

Каталонцы заняли третье место в группе с «Баварией», «Интером» и «Викторией» Пльзень и вылетели из Лиги чемпионов.

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9 комментариев

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Алексей Ненахов
Лёва ты же топ клубам не забивал ни в Баварии ни в Барселоне
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Камбоджа Иванов
Это как стыки со сборной России? Когда они начали скулить, что не будут играть против неё в стыках, наныли на дисквалификацию сборной России, а потом во всех вью трещали, что спокойно бы прошли эту сборную, если бы им дали против неё сыграть? Польский трепеж, нация болтунов.
+7
-3
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Штаны Габора Кирая
А ещё лучше бы выступили, если бы в группе вместо грозных Баварии и Пльзеня были Алавес, Леганес и Жирона.
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AlexOlenev
Ну что же, в следующем сезоне поглядим, главное чтобы Бавария выиграла Бундеслигу - тогда хоть на нее не попадете в группе!
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ЧИКО
Это он конечно прогнал очередную траву и солнце… кто-то тянет за язык, говорить такие глупости и опять давать «товарищам» повод поиздеваться над Барсой….
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Adam Almurzaev
Ответ Алексей Ненахов
Лёва ты же топ клубам не забивал ни в Баварии ни в Барселоне
1 раз в 8 матчах против Реала тоже забил.
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