Холанд забил 98-й гол в 100-м матче в топ-5 лиг Европы

Теги Боруссия Дортмунд Эвертон Манчестер Сити премьер-лига Англия бундеслига Германия Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд забил 98 голов в 100 матчах в топ-5 лиг Европы.

22-летний норвежец поразил ворота «Эвертона» в выездном матче 36-го тура Премьер-лиги (2:0, второй тайм).

Холанд забил 36-й гол в 33-м матче АПЛ за «Манчестер Сити».

В составе «Боруссии» Дортмунд он забил 62 гола в 67 играх Бундеслиги.

Подробная статистика выступлений Эрлинга доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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62 комментария

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Los Galácticos
Еще один инопланетянин на горизонте, главное чтобы карьера прошла без травм.
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+40
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ivil
Ответ Xabi Alonso78
Роналду в Реале забил 450 голов в 438 матчах, т е больше гола за матч. Холанд забил 98 в 100 матчах))) При этом Рон забивал в сильнейшей на тот момент лиге, а Холанд больше половины голов нашакалил в Бундеслиге
Классика от фанатов Роналду, манипуляция цифрами. Сравнивать голы Криша во всех турнирах с голами Холанда только в чемпионате.
+34
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+28
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Bashibuzuck
Потенциальный обладатель Золотого мяча, и, возможно, не одного🤔
+30
-6
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космонавт на дереве
Ответ Xabi Alonso78
Роналду в Реале забил 450 голов в 438 матчах, т е больше гола за матч. Холанд забил 98 в 100 матчах))) При этом Рон забивал в сильнейшей на тот момент лиге, а Холанд больше половины голов нашакалил в Бундеслиге
как-то странно ты считаешь, все голы Роналду во всех турнирах за Реал, куда он пришёл уже в статусе суперзвезды, сравниваешь с голами Холланда в его первых 100 матчах в топ5 чемпионатов. Давай по чесноку сравним:

Холланд - первые 100 матчей в топ 5 лиг - 98 голов
Роналду - первые 100 матчей в топ 5 лиг - 19 голов
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scuderiafan
Ответ ivil
Классика от фанатов Роналду, манипуляция цифрами. Сравнивать голы Криша во всех турнирах с голами Холанда только в чемпионате.
Слово нашакалил тяжело слышать от персофанов клубнички, забивающего с пеналей и замыкающего в пустые 😄
+9
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+9
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Muhammad Juraev
Ответ Xabi Alonso78
Роналду в Реале забил 450 голов в 438 матчах, т е больше гола за матч. Холанд забил 98 в 100 матчах))) При этом Рон забивал в сильнейшей на тот момент лиге, а Холанд больше половины голов нашакалил в Бундеслиге
Так Холанд не на пике)
Можно стату кринжа в первых 200 играх?)
+8
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Роман
Золотых мячей с Сити он выиграет больше чем Мбаппе с ПСЖ.
+17
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+6
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Vedved
Ответ llolishe
Реалу надо покупать Осихмена Зачем им норвежская косичка исчезающая в топ матчах
Хорошая шутка🤣
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rigobersong
Ответ Экспертное мнение
Роналду вылетел от Лиона в первом сезоне в Реале в 1/8, и только Моуриньо, Модрич, Кроос вытащили его. Холанд же в первом же сезоне идёт на требл уже.
Спроси у него сколько роналду к 22м годам забил:)🤣🤣🤣
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Vedved
Ответ Xabi Alonso78
Роналду в Реале забил 450 голов в 438 матчах, т е больше гола за матч. Холанд забил 98 в 100 матчах))) При этом Рон забивал в сильнейшей на тот момент лиге, а Холанд больше половины голов нашакалил в Бундеслиге
Не уменьшаю достижения Криша, но играя в одном из двух лучших клубов Ла Лиги, со звёздными партнерами - забивать точно не сложнее, чем играя в Бундес лиге, причём не в самой лучшей команде)
+4
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belikovda.90
Ответ JENNINGS
Лучший клуб в истории футбола не является топ-клубом, в отличии от команды, в которую 10 лет назад пришли шейхи, так и запишем👏👏👏
С чего ты взял, что Реал лучший клуб в истории?
+10
-7
+3
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sayemlo
Ответ Барсик Юрана
Хорошо, что не верблюд 👍🏿
не бойся, Холланд не станет троллем на спортс ру
+7
-4
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Экспертное мнение
Ответ Xabi Alonso78
Роналду в Реале забил 450 голов в 438 матчах, т е больше гола за матч. Холанд забил 98 в 100 матчах))) При этом Рон забивал в сильнейшей на тот момент лиге, а Холанд больше половины голов нашакалил в Бундеслиге
Роналду вылетел от Лиона в первом сезоне в Реале в 1/8, и только Моуриньо, Модрич, Кроос вытащили его. Холанд же в первом же сезоне идёт на требл уже.
+9
-6
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Юрий Поляков
Молодец , чего тут ещё добавить ))
+2
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cektor
"только в германии может забивать " - говорили они ..
+5
-4
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А. Мостовой
как обычно в пустые?
+4
-3
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Anton!o :)
Ответ Великий Алонсо
Роналду прямо сейчас лучше чем этот страшный Холанд
сказал Роналду глядя в зеркало
+2
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Владимир Калинин
а разговоров то было, даже не гол за матч...
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Игорь Климов
Холанд получит Золотую Бутсу!
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Киборг машина💙🤖
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Салесар
Ответ ivil
Классика от фанатов Роналду, манипуляция цифрами. Сравнивать голы Криша во всех турнирах с голами Холанда только в чемпионате.
Ну в чемпионате за Реал у Роналду тоже больше гола за матч на самом деле
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answer89
Зверь, конечно
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Вадим Слуцкий
Да, обидно: двух недобрал.
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Спартак Уокер
Думаю вполне с такими результатами может стать как Роналду
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-1
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JENNINGS
Ответ belikovda.90
С чего ты взял, что Реал лучший клуб в истории?
А какой? «ПСЖ»? «Ман Сити»? «Барселона»?
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