Холанд забил 98-й гол в 100-м матче в топ-5 лиг Европы
Эрлинг Холанд забил 98 голов в 100 матчах в топ-5 лиг Европы.
22-летний норвежец поразил ворота «Эвертона» в выездном матче 36-го тура Премьер-лиги (2:0, второй тайм).
Холанд забил 36-й гол в 33-м матче АПЛ за «Манчестер Сити».
В составе «Боруссии» Дортмунд он забил 62 гола в 67 играх Бундеслиги.
Подробная статистика выступлений Эрлинга доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Холланд - первые 100 матчей в топ 5 лиг - 98 голов
Роналду - первые 100 матчей в топ 5 лиг - 19 голов
Можно стату кринжа в первых 200 играх?)