Холанд забил 98-й гол в 100-м матче в топ-5 лиг Европы

Эрлинг Холанд забил 98 голов в 100 матчах в топ-5 лиг Европы.

22-летний норвежец поразил ворота « » в выездном матче 36-го тура Премьер-лиги (2:0, второй тайм).

Холанд забил 36-й гол в 33-м матче АПЛ за «Манчестер Сити».

В составе «Боруссии» Дортмунд он забил 62 гола в 67 играх Бундеслиги.

Подробная статистика выступлений Эрлинга доступна здесь.

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