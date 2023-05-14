Рафаэль Варан: «У Роналду я учился больше всего. Он всегда уверен в себе и хочет большего»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Рафаэль Варан Футбол

Рафаэль Варан рассказал, чему научился у Криштиану Роналду.

Французский защитник и португальский форвард вместе выступали сперва за «Реал», а затем и за «Манчестер Юнайтед». С 2023 года Криштиану играет за саудовский «Аль-Наср».

«Роналду – это игрок, у которого я учился больше всего. Он обращает внимание на каждую деталь.

У него огромная мотивация на каждой тренировке, в каждом матче. Он всегда уверен в себе и хочет большего», – сказал защитник «МЮ» в эфире BT Sport.

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27 комментариев

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mr kovalsky
Очередной недовольный одноклубник из Манчестера критикует Роналду… Хотя погодите
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Andrey Ashhabadskiy
В Реала одним из самых скромных игроков был Ввран.
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Tornado S
Не болещик Реала, но Варан был отличным защитником
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KH Y7
Ответ Artem Piatkov
Денежная мотивация как оказалось Иначе бы не променял Реал на Юве (деньги) и родной МЮ на Аль-Наср (опять же деньги) При этом в Реале и МЮ зарабатывал от души, но жадность и гнилое окружение сделали своё дело И что в итоге: 🏆Реал выиграл ЛЧ и претендует на ещё одну 🏅Модрич и Бензема выбрали карьеру, наследие и получили по Золотому Мячу Фрукт же выбрал бумажку и вчистую проиграл концовку карьеры своему главному сопернику
Очередной болельщик Месси 🤣🤣🤣
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Oleg
Ответ зак
Роналду уважают, а Месси вылизывают одно место, вот и вся разница..
Заметно как уважают🤣
Даже портки стебут этого бездаря из за ЗМ и прочат его Лео)
Как Бернардо Силва недавно, ну а Бруну из МЮ своим постом в адрес Лео после триумфа Аргентины на ЧМ, точно подорвал пятую точку бездарю из аль насры.
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Криштиану Роналду
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Максим Кутузов
Ответ Евгений Смирнов
Ждём больше тупых хейтеров Роналдо и сальных шуточек про петушка.
Роналдо был молодцом, многие хотели быть на него похожи. А вот с его однофамильцем дела куда хуже обстоят
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QWertY
Ответ Евгений Смирнов
Ждём больше тупых хейтеров Роналдо и сальных шуточек про петушка.
У Роналдо нет хейтеров, великого феномена не за чем хейтить. А вот у Кришти аль Насрийского есть)
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Максим Кутузов
Ответ Евгений Смирнов
Так да хуже некуда)) У него тысячи лучших женщин было, а у хейтеров его гомофобов только на порнносайтах )) Оттого и зависть у «истинных мужчин и болельщиков» Оттого и любовь к его оппоненту Месси.
Тебе виднее..))
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SaH4r.
Ответ Artem Piatkov
Денежная мотивация как оказалось Иначе бы не променял Реал на Юве (деньги) и родной МЮ на Аль-Наср (опять же деньги) При этом в Реале и МЮ зарабатывал от души, но жадность и гнилое окружение сделали своё дело И что в итоге: 🏆Реал выиграл ЛЧ и претендует на ещё одну 🏅Модрич и Бензема выбрали карьеру, наследие и получили по Золотому Мячу Фрукт же выбрал бумажку и вчистую проиграл концовку карьеры своему главному сопернику
какая еще денежная мотивация? Юве развалил и убежал в конце ТО, перешел в МЮ типо это его дом, развалил МЮ и занял 6-е место, ни один клуб не хотел его подписывать кроме Аль Насра и от безысходности перешел туда, и в данный момент тоже его разваливает, на момент его прихода были 1-ые сейчас вроде 3 или 4-ые, не слежу за верблюжьей лигой)
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Arman Markosyan 25
Ответ Artem Piatkov
Денежная мотивация как оказалось Иначе бы не променял Реал на Юве (деньги) и родной МЮ на Аль-Наср (опять же деньги) При этом в Реале и МЮ зарабатывал от души, но жадность и гнилое окружение сделали своё дело И что в итоге: 🏆Реал выиграл ЛЧ и претендует на ещё одну 🏅Модрич и Бензема выбрали карьеру, наследие и получили по Золотому Мячу Фрукт же выбрал бумажку и вчистую проиграл концовку карьеры своему главному сопернику
Артемка, что это с тобой?)
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Oleg
Ответ Криштиану Роналду
Комментарий удален пользователем
Наврят ли иначе Бензема уже разок бы побывал у Моргана и полил помоями Модрича, Крооса, Марсело, Переса, Зидана и тд.
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Штаны Габора Кирая
Ответ Футбол_это_жизнь
Как ты умело приплёл МЮ. Варан 7 лет поиграл с Роналду в Реале. И речь идёт про времена Реала скорей всего. Глоры Роналду самые хитровыделанные как и сам Роналду )))
Пошли манёвры секты :))) Стероидного после провала с Аяччо (18 место фермерской лиги) защитил, можно и на Роналду переключиться))
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Футбол_это_жизнь
Ответ Штаны Габора Кирая
Пошли манёвры секты :))) Стероидного после провала с Аяччо (18 место фермерской лиги) защитил, можно и на Роналду переключиться))
Мда все очень тяжело у вас. Факты это факты. Вот например Роналду гей это факт. Джорджина это манёвры. Чуешь разницу?
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