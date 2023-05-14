Рафаэль Варан: «У Роналду я учился больше всего. Он всегда уверен в себе и хочет большего»
Рафаэль Варан рассказал, чему научился у Криштиану Роналду.
Французский защитник и португальский форвард вместе выступали сперва за «Реал», а затем и за «Манчестер Юнайтед». С 2023 года Криштиану играет за саудовский «Аль-Наср».
«Роналду – это игрок, у которого я учился больше всего. Он обращает внимание на каждую деталь.
У него огромная мотивация на каждой тренировке, в каждом матче. Он всегда уверен в себе и хочет большего», – сказал защитник «МЮ» в эфире BT Sport.
Даже портки стебут этого бездаря из за ЗМ и прочат его Лео)
Как Бернардо Силва недавно, ну а Бруну из МЮ своим постом в адрес Лео после триумфа Аргентины на ЧМ, точно подорвал пятую точку бездарю из аль насры.