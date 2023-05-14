Рафаэль Варан: «У Роналду я учился больше всего. Он всегда уверен в себе и хочет большего»

Рафаэль Варан рассказал, чему научился у Криштиану Роналду.

Французский защитник и португальский форвард вместе выступали сперва за « », а затем и за « ». С 2023 года играет за саудовский « ».

«Роналду – это игрок, у которого я учился больше всего. Он обращает внимание на каждую деталь.

У него огромная мотивация на каждой тренировке, в каждом матче. Он всегда уверен в себе и хочет большего», – сказал защитник «МЮ» в эфире BT Sport.